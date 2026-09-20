/Iran: યુદ્ધ ખતમ કરવા ઈરાન એ જણાવી 7 શરતો, અમેરિકા નહીં માને તો થશે નિર્ણાયક જંગ

Iran America War: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલતા યુદ્ધને ખતમ કરવા માટે હવે ઈરાન એ કતર મારફતે અમેરિકા સુધી 7 શરતો પહોંચાડી છે. આ શરતોની સાથે ઈરાને ચેતવણી પણ આપી છે કે જો અમેરિકા તેની શરતોને માન્ય નહીં રાખે તો હવે એક નિર્ણાયક જંગ શરૂ થઈ શકે છે. ઈરાન એ અમેરિકા સામે જે શરતો રાખી છે તેમાં અટકાવેલા ફંડ રિલીઝ કરવા, સમુદ્રમાંથી નાકાબંધી હટાવવાની વાત પણ કરવામાં આવી છે.
આ અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર ઈરાન દ્વારા કતર મારફતે અમેરિકા સુધી સાત શરતોની વાત કરવામાં આવી છે. યુદ્ધનો અંત કરવા માટે ઈરાને અમેરિકાને કહ્યું છે કે બધા જ મોરચે જંગ ખતમ કરવામાં આવે, ઈરાની ફંડ જેને અટકાવી દેવામાં આવ્યું છે તેને રિલીઝ કરવામાં આવે, સમુદ્રમાં જે નાકાબંધી કરવામાં આવી છે તેને રિલીઝ કરવામાં આવે. ઈરાનની સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના સેક્રેટરી મોહસીન રેજાઈ એ કહ્યું છે કે ઈરાનની આ શરતોને કતર દ્વારા અમેરિકા સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવી છે. હવે ઈરાન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ની પ્રતિક્રિયાની રાહ જોઈ રહ્યું છે.
રેજાઈ એ આગળ જણાવ્યું કે ઈરાન દ્વારા અમેરિકા સાથે વાતચીત શરૂ કરવા માટે સાત શરતો રાખવામાં આવી છે. આ સાત શરતો મામલે ઈરાન એકદમ સ્પષ્ટ છે. રેજાઈ એ એવું પણ કહ્યું છે કે આ શરતોને માનીને વાતચીત શરૂ કરવી અમેરિકાના હિતમાં પણ રહેશે. કારણ કે ટ્રંપ જે ધમકીઓ આપે છે તેનું કોઈ પરિણામ નીકળવાનું નથી. આગામી દિવસોમાં નિર્ણાયક જંગ માટે પણ ઈરાન તૈયાર છે. એટલે કે અમેરિકા જો આ સાત શરતો માનીને વાતચીત શરૂ કરી યુદ્ધ નહીં અટકાવે તો ઈરાન તરફથી નિર્ણાયક જંગ શરૂ થઈ જશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે ગત મહિનામાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના એમઓયુની સમય મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ હતી. હવે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરીથી વાતચીત થાય અને યુદ્ધનો અંત આવે તે માટે કતર અને પાકિસ્તાનને ફરીથી પ્રયત્નો શરૂ કર્યા છે. અમેરિકા સાથે વાતચીત શરૂ કરવા માટે ઈરાન દ્વારા સાત શરતો મૂકવામાં આવી છે.
આ સાથે જ ઈરાનના સુરક્ષા પ્રમુખે ચેતવણી આપે છે કે આવનારા સમયમાં ઈરાન દરેક પ્રકારની જવાબી કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર છે. જ્યારે રેજાઈને પૂછવામાં આવ્યું કે શું આ યુદ્ધ અટકી જશે ? ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે વ્યાવહારિક રીતે જંગ ચાલી રહી છે. સાથે જ તહેરાન એવી રણનીતિ પર કામ કરી રહ્યું છે જેનો ઉદ્દેશ આ સંઘર્ષને ખતમ કરવાનો પણ છે. પરંતુ આ મામલે હવે ટ્રમ્પ શું નિર્ણય કરે છે તેના પર આધાર છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)