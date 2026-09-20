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Iran: યુદ્ધ ખતમ કરવા ઈરાન એ જણાવી 7 શરતો, અમેરિકા નહીં માને તો થશે નિર્ણાયક જંગ

Iran America War: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલતા યુદ્ધ પર દુનિયાભરના દેશોની નજર છે. આ યુદ્ધની અસર ભારત સહિતના અનેક દેશો પર થઈ રહી છે. ઈરાન દ્વારા અમેરિકા સામે 7 શરતો રાખવામાં આવી છે. જો આ શરતોને યુએસ માન્ય નહીં રાખે તો નિર્ણાયક જંગની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 20, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:10 AM IST
Iran: યુદ્ધ ખતમ કરવા ઈરાન એ જણાવી 7 શરતો, અમેરિકા નહીં માને તો થશે નિર્ણાયક જંગ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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