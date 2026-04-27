હોર્મુઝ ખોલવા માટે તૈયાર થયું ઈરાન, અમેરિકા સામે રાખી મોટી શરત, હવે શું કરશે ટ્રમ્પ?

Prev
Next
US-Iran War: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જારી તણાવ દરમિયાન તેહરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી ખોલવા અને યુદ્ધને ખતમ કરવા માટે અમેરિકાને એક નવો શાંતિ પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:06 AM IST
  • હોર્મુઝ ખોલવા અને યુદ્ધ ખતમ કરવા ઈરાનનો પ્રસ્તાવ
  • ઈરાને કહ્યું- પરમાણુ સંબંધિત વાતચીત હાલ ટાળવામાં આવે
  • ઈરાનના પ્રસ્તાવ પર હવે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ શું આપશે જવાબ?

Trending Photos

ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે બીજા તબક્કાની વાતચીતના સંકેત ભલે સીધી રીતે ન મળી રહ્યાં હોય, પરંતુ બેકડોરથી શાંતિ-સમજુતિનો પ્રયાસ યથાવત છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જારી તણાવ વચ્ચે તેહરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેસ ફરી ખોલવા અને યુદ્ધ ખતમ કરવા માટે અમેરિકાને નવો શાંતિ પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે.

એક્સિયોસે રવિવારે એક અમેરિકી અધિકારી અને મામલાની જાણકારી રાખનાર બે સૂત્રોના હવાલાથી જણાવ્યું કે ઈરાને પાકિસ્તાની મધ્યસ્થોના માધ્યમથી અમેરિકાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી ખોલવા અને યુદ્ધ ખતમ કરવા માટે એક નવો પ્રસ્તાવ આપ્યો છે, જેમાં પરમાણુ વાર્તાને બાદના તબક્કા માટે સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

હોર્મુઝ ખોલવા માટે તૈયાર ઈરાન- રિપોર્ટ
એક્સિયોસના રિપોર્ટ પ્રમાણે ઈરાન તરફથી અમેરિકાને મોકલવામાં આવેલા નવા શાંતિ પ્રસ્તાવમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બીજીવાર ખોલવા, પરમાણુ વાર્તાને લઈને નવી શરતો અને સીઝફાયરને લઈને નાકાબંધી હટાવવી મુખ્ય રૂપથી સામેલ છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી ખોલવા માટે તૈયાર છે. પ્રસ્તાવ હેઠળ સીઝફાયરને લાંબા સમય સુધી વધારવું કે સ્થાયી રૂપથી સમાપ્ત કરવા પર સહમતિ બની શકે છે.

પરમાણુ વાર્તા પર ઈરાનની નવી શરત
ઈરાનનો પ્રસ્તાવ છે કે પરમાણુ સંબંધિત વાતચીત હાલ ટાળી દેવામાં આવે અને પછીના તબક્કામાં શરૂ કરવામાં આવે. ઈરાનનું કહેવું છે કે પરમાણુ વાર્તા ત્યારે શરૂ થશે જ્યારે જળમાર્ગ ખુલી જશે અને આર્થિક નાકાબંધી સંપૂર્ણ રીતે હટાવી લેવામાં આવશે. તો ઈરાનના વિદેશમંત્રી અરાધચીએ મધ્યસ્થોને સ્પષ્ટ કર્યું કે રિચ યુરેનિયમ પર ટ્રમ્પની માંગોને લઈને ઈરાનના નેતૃત્વમાં કોઈ સામાન્ય સહમતિ નથી.

સૂત્રો અનુસાર વ્હાઇટ હાઉસને આ પ્રસ્તાવ મળી ગયો છે. પરંતુ તે સ્પષ્ટ નથી કે અમેરિકા ઈરાનની આ શરતો પર વિચાર કરવા માટે તૈયાર છે કે નહીં. તો જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખુલે છે તો વૈશ્વિક તેલ સપ્લાયમાં મોટી રાહત મળી શકે છે.

ઈરાન મુદ્દે ટ્રમ્પની બેઠક
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સોમવાર (27 એપ્રિલે) પોતાની સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને વિદેશ નીતિની ટીમ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરવાના છે. Axios ના રિપોર્ટ અનુસાર આ બેઠકનો મુખ્ય એજન્ડા ઈરાનની સાથે જારી તણાવ અને યુદ્ધના આગામી તબક્કાના વિકલ્પો પર ચર્ચા હશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Iran Israel Wardonald trump

Trending news