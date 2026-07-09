/અમેરિકાના હુમલાઓથી ધ્રૂજ્યું ઈરાન; બુશહરથી ચાબહાર સુધી મચી અફરાતફરી, ટ્રમ્પે આપ્યો કડક સંદેશ

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલો તણાવ હવે એક અત્યંત ખતરનાક સ્તરે પહોંચી ગયો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા વચગાળાની શાંતિ સમજૂતિને સમાપ્ત જણાવવાના ગણતરીના કલાકો બાદ અમેરિકી સેનાએ ઈરાન પર મોટા હવાઈ હુમલા શરૂ કરી દીધા છે. અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ(CENTCOM)ના જણાવ્યાં મુજબ આ લેટેસ્ટ સૈન્ય કાર્યવાહીનો હેતુ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં વિદેશી જહાજોની સુરક્ષાને જાળવવા અને ઈરાનની હુમલા કરવાની તાકાતને સંપૂર્ણ રીતે નબળી કરવાનો છે. આ ભીષણ હુમલા બાદ ખાડીમાં યુદ્ધની સ્થિતિ બની છે અને ઈરાને પણ અમેરિકાને અંજામ ભોગવવાની ખુલ્લી ચેતવણી આપી છે.
ઈરાનના દક્ષિણ પૂર્વ ભાગમાં આવેલા ઈરાન શહેર એરપોર્ટ પર એક મોટો હુમલો થયો છે. ઈરાનની સરકારી ન્યૂઝ એજન્સી IRNA ના જણાવ્યાં મુજબ આ હુમલાની ઝપેટમાં આવવાથી એક ફાયરકર્મીનો મોત થયું છે. ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળો હાઈ એલર્ટ પર છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ ્રમ્પે આ હુમલાની બરાબર પહેલા કહી દીધુ હતું કે ઈરાન સાથે હવે કોઈ વાતચીત થશે નહીં.
ઈરાનના આ શહેરોમાં તબાહી
અમેરિકી હુમલાઓથી ઈરાનનો આખો દક્ષિણ તટીય વિસ્તાર હચમચી ઉઠ્યો છે. સરકારી ન્યૂઝ એજન્સીના જણાવ્યાં મુજબ હોર્મુઝથી લઈને ઓમાનની ખાડી સુધી ફેલાયેલા શહેરો બુશહર, સીરિક, અબુ મૂસા ટાપુ, જાસ્ક ટાપુ, ચાહબહાર સહિત અને શહેરોમાં એક પછી એક અનેક જોરદાર ધડાકા સંભળાયા છે. ઈરાનના સૌથી મોટા અને ખાસ બંદર શહેર બંદ અબ્બાસમાં ઓછામાં ઓછા આઠ મોટા વિસ્ફોટ થયા છે. ત્યારબાદ ત્યાંની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને એક્ટિવ કરવી પડી. આ ઉપરાંત ચાબહાર અને કોનાર્ક જેવા રણનીતિક રીતે મહત્વપૂર્ણ શહેરોમાં પણ લગભગ 10 ધડાકા થયા છે. આ હુમલાઓના કારણે અનેક શહેરોમાં વીજળી સંપૂર્ણ રીતે ગૂલ થઈ ગઈ છે અને મેરીટાઈમ ટ્રાફિક કંટ્રોલ ટાવરને પણ ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
ટ્રમ્પે આપી હતી ચેતવણી
નાટો સમિટમાં ભાગ લેવા પહોંચેલા ટ્રમ્પે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝેલેન્સ્કી સાથે મુલાકાત પહેલા પત્રકારો સાથે વાત કરી હતી. તેમણે ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહી દીધુ હતું કે તેઓ ઈરાનને એક નાની ચેતવણી આપી રહ્યા છે અને આજે રાતે તેમના ઉપર જોરદાર હુમલો થવા જઈ રહ્યો છે. ટ્રમ્પના આ નિવેદનના ગણતરીના કલાકોમાં અમેરિકી ફાઈટર જેટ્સ અને મિસાઈલોએ ઈરાના દક્ષિણ તટને ટાર્ગેટ કરવાનો શરૂ કરી દીધો.
અમેરિકા કેમ ભડક્યું?
આ સમગ્ર વિવાદના મૂળિયા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ છે. કારણ કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે એમઓયુ થવા છતાં હોર્મુઝમાં કોમર્શિયલ જહાજો પર હુમલા થયા. મંગળવારે આ રસ્તેથી પસાર થઈ રહેલા ત્રણ મોટા કાર્ગો જહાજો પર હુમલા થયા હતા. અમેરિકાએ આ હુમલા માટે ઈરાનને જવાબદાર ઠેરવ્યું. અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડે સોશિયલ મીડિયા એક્સ પર લખ્યું કે અમેરિકી સેના વૈશ્વિક જળમાર્ગમાં નાગરિક ક્રૂ અને જહાજોર પર કરાયેલા બિનજરૂરી હુમલાઓ માટે સંપૂર્ણ રીતે ઈરાનને જવાબદાર ગણે છે. અમેરિકાનું કહેવું છે કે દુનિયાના કુલ ઓઈલ સપ્લાયનો પાંચમો ભાગ આ રસ્તેથી પસાર થાય છે. આથી આ રસ્તાને સુરક્ષિત રાખવો ખુબ જરૂરી છે.
ઈરાનની પલટવારની ધમકી
બીજી બાજુ ઈરાન પણ અમેરિકાની આ કાર્યવાહી આગળ ઝૂકવા માટે તૈયાર નથી. ઈરાનની ટોપ સિક્યુરિટી બોડ સંલગ્ન ન્યૂઝ એજન્સી નૂર ન્યૂઝે મિલેટ્રી સોર્સના હવાલે દાવો કર્યો છે કે ઈરાન આ હુમલાનો બદલો લેવા માટે મોટી કાર્યવાહીની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ઈરાનની સેના મિડલ ઈસ્ટ ક્ષેત્રમાં રહેલા અમેરિકી મિલેટ્રી બેઝ પર એક મોટો અને વિનાશકારી હુમલો કરવાની યોજના ઘડી રહ્યું છે. ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે અમેરિકા પર જૂની સમજૂતિના ભંગનો આરોપ પણ લગાવ્યો છે.