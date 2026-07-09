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અમેરિકાના હુમલાઓથી ધ્રૂજ્યું ઈરાન; બુશહરથી ચાબહાર સુધી મચી અફરાતફરી, ટ્રમ્પે આપ્યો કડક સંદેશ

મિડલ ઈસ્ટમાં જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ થયો અને બંને દેશો વચ્ચે શાંતિનો એમઓયુ થયો ત્યારે આખા વિશ્વએ રાહતના શ્વાસ લીધા હતા. પરંતુ હવે ફરીથી યુદ્ધના ડાકલા વાગ્યા છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કાલે યુદ્ધવિરામના અંતની જાહેરાત કરી અને સ્પષ્ટપણે કહી દીધુ હતુ કે કોઈ ડીલ નહીં થાય ત્યારબાદ ઈરાનના અનેક શહેરો આગની જ્વાળામાં લપેટાયા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 09, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:53 AM IST
અમેરિકાના હુમલાઓથી ધ્રૂજ્યું ઈરાન; બુશહરથી ચાબહાર સુધી મચી અફરાતફરી, ટ્રમ્પે આપ્યો કડક સંદેશ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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