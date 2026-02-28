Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ઈઝરાયલના હુમલામાં ઈરાનને મોટું નુકસાન, રક્ષામંત્રી આમિર નાસિરજાદેના મોતનો દાવો

Iran-Israel War: ઇઝરાયલના હુમલામાં ઇરાનના રક્ષા મંત્રી અમીર નાસિરજાદે અને રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સના કમાન્ડર મોહમ્મદ પાકપોરનું મોત થયું છે. રોઇટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર, ઇઝરાયલની સેનાની કાર્યવાહીથી પરિચિત બે સૂત્રો અને એક પ્રાદેશિક સૂત્રએ આ માહિતી આપી છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:47 PM IST

Trending Photos

ઈઝરાયલના હુમલામાં ઈરાનને મોટું નુકસાન, રક્ષામંત્રી આમિર નાસિરજાદેના મોતનો દાવો

Iran-Israel War: ઇઝરાયલના હુમલામાં ઇરાનના રક્ષા મંત્રી અમીર નાસિરજાદે અને રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સના કમાન્ડર મોહમ્મદ પાકપોરનું મોત થયું છે. રોઇટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર, ઇઝરાયલની સેનાની કાર્યવાહીથી પરિચિત બે સૂત્રો અને એક પ્રાદેશિક સૂત્રએ આ માહિતી આપી છે. આ ઘટના ઈઝરાયલ દ્વારા ઈરાન પર કરવામાં આવેલા હુમલા વચ્ચે બની છે. જેના કારણે મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ વધુ વધ્યો છે. જો કે, ઇરાન દ્વારા હજુ સુધી આ વાતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.

રક્ષા મંત્રીના મોતનો દાવો
ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયલ અનુસાર, આ હુમલાઓ આજે સવારે ઇરાનમાં કરવામાં આવ્યા, જે ઇઝરાયલ દ્વારા તેહરાન સામે આગોતરા હુમલાઓની શરૂઆત તરીકે ગણાવ્યા છે. ઇઝરાયલી અધિકારીઓનું શરૂઆતનું મૂલ્યાંકન એ છે કે, IRGC ચીફ પાકપુર, રક્ષા મંત્રી અને ગુપ્તચર વડાનું મોત થયું હોવાની હોવાની શક્યતા છે. ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેની અને રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયન સહિત ઘણા ટોપના કમાન્ડરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તે હુમલાઓનું પરિણામ હજુ સ્પષ્ટ નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

IRGCએ ઈરાનની સૌથી શક્તિશાળી લશ્કરી અને સુરક્ષા એજન્સી છે, જે સીધા સુપ્રીમ લીડરના નેતૃત્વ હેઠળ કાર્યરત છે. જૂન 2025ના યુદ્ધમાં તેમના પુરોગામી હુસૈન સલામીના મૃત્યુ પછી જનરલ મોહમ્મદ પાકપુરે IRGCની કમાન સંભાળી હતી. ઈરાનના રક્ષા મંત્રી તરીકે અમીર નાસિરજાદેએ લશ્કરી નીતિ અને શસ્ત્રોના વિકાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ મૃત્યુએ ઈરાનના લશ્કરી કમાન્ડને મોટો ઝટકો છે, જે પ્રાદેશિક સંઘર્ષને વધુ વેગ આપી શકે છે.

ઇઝરાયલમાં વાગવા લાગ્યા સાયરન 
ઈરાને હજુ સુધી આ મોતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી, પરંતુ આ માહિતી પ્રાદેશિક સ્ત્રોતો અને ગુપ્તચર રિપોર્ટ્સથી સામે આવી છે. હુમલાઓ બાદ ઇઝરાયલમાં સાયરન વાગવા લાગ્યા, જેના કારણે અનેક ફ્લાઇટ પ્રભાવિત થઈ છે. ઈરાને તેમનું હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ કરી દીધું છે અને બદલો લેવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. નિષ્ણાતો માને છે કે, આ હુમલો જૂન 2025ના 12 દિવસના યુદ્ધ પછીનો સૌથી મોટો હુમલો છે, જેમાં IRGC ચીફ સલામી પણ માર્યા ગયા હતા. આનાથી મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધનું જોખમ વધ્યું છે, જેમાં પ્રોક્સી જૂથો અને અન્ય દેશો સામેલ થઈ શકે છે.

આ ઘટના વૈશ્વિક ચિંતાનો વિષય બની છે. ઇઝરાયલનો દાવો છે કે, ઈરાનનો પરમાણુ પ્રોગ્રામ અને બેલિસ્ટિક મિસાઈલનો ખતરો અસ્તિત્વ માટે ખતરો છે, જેના કારણે આ હુમલાઓ જરૂરી હતો. ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ તેમને ગેરકાયદેસર ગણાવ્યા છે. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
iranisraelamericawardeathઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધઈરાનઈઝરાયલ

Trending news