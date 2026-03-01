Prev
આયાતુલ્લાહ ખામેનીનો ભારત સાથે છે ખાસ સંબંધ, યુપીથી શરૂ થઈ હતી ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર બનવાની સફર !

Iran Supreme Leader India Connection : ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું ઇઝરાયલી હુમલામાં નિધન થયું હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. તેમની સાથે તેમના પરિવારના ઘણા સભ્યો પણ હતા, જેમાં તેમની પુત્રી, જમાઈ, પૌત્ર અને પૌત્રીનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે આ લેખમાં આયાતુલ્લાહ ખામેનીનું ભારત સાથે કનેક્શન શું હતું, તેના વિશે જાણીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:11 PM IST
  • ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ સંયુક્ત રીતે ઇરાન પર ઘાતક હુમલો કર્યો
  • ઇઝરાયલી હુમલામાં આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું નિધન
  • આયાતુલ્લાહ ખામેનીનો ભારત સાથે હતો ખાસ સંબંધ

Iran Supreme Leader India Connection : ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ સંયુક્ત રીતે ઇરાન પર ઘાતક હુમલો કર્યો. આ હુમલામાં ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું મોત થયું છે. ઇરાને તેમના સર્વોચ્ચ નેતાની મોતની પુષ્ટિ કરી છે અને કહ્યું છે કે તે ખામેનીના મોતનો બદલો લેશે અને અત્યાર સુધીનો સૌથી ઘાતક હુમલો કરશે.

આયાતુલ્લાહ ખામેનીનું ભારત સાથે કનેક્શન

આજે ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે ખોમેનીના વારસા વિશે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, જેમાં એક રસપ્રદ હકીકત એ છે કે ખોમેનીનો પરિવાર ભારતના ઉત્તર પ્રદેશ સાથે જોડાયેલો છે. ખોમેની એવા નેતા હતા જેમણે 1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતિ દ્વારા ઇરાની રાજકારણમાં ધરમૂળથી પરિવર્તન લાવ્યું, જેણે શાહ મોહમ્મદ રેઝા પહલવીના પશ્ચિમ તરફી રાજાશાહીને ઉથલાવી દીધી અને દેશમાં ઇસ્લામિક શાસન સ્થાપિત કર્યું. 

યુપી સાથે જોડાયેલા છે ખામેનીના મૂળ

આયાતુલ્લાહ રુહોલ્લાહ ખોમેનીના દાદા સૈયદ અહમદ મૌસાવીનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશના બારાબંકી જિલ્લાના કિંટુર ગામમાં થયો હતો, જે શિયા મુસ્લિમોનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. મૌસાવીએ તેમના નામમાં "હિન્દી" ઉમેરીને ભારત પ્રત્યેનો પોતાનો લગાવ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ પરિવાર મૂળ 18મી સદીના અંતમાં ઈરાનથી સ્થળાંતર કરીને આવ્યો હતો. ભારતમાં તેમનો હેતુ શિયા ઇસ્લામ ફેલાવવાનો હોવાનું માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે સમયે ઈરાની શિયા વિદ્વાનો લખનૌ, બારાબંકી અને હૈદરાબાદ જેવા વિસ્તારોમાં પહોંચ્યા હતા અને તેમને નવાબો તરફથી સમર્થન મળ્યું હતું.

જોકે, તે સમયે ઈરાન સત્તા સંઘર્ષો અને અસ્થિરતાથી ભરેલું હતું, જેના કારણે મૌસાવી અને તેમના પરિવારે ધાર્મિક કાર્યો અને સારા જીવન માટે ભારત પસંદ કર્યું. મૌસાવી પાછળથી ઈરાક થઈને ઈરાન પાછા ફર્યા, જ્યાં તેમણે પોતાના પરિવારનો ઉછેર કર્યો. રુહોલ્લાહ ખોમેની આ પરિવારના વંશજ હતા જેણે ઈરાનમાં ઇસ્લામિક ક્રાંતિનું નેતૃત્વ કર્યું.

રેઝા પહલવીની સરકારે ખોમેનીની કાયદેસરતા પર હુમલો કર્યો, તેમને વિદેશી ખાસ કરીને ભારતીય મૂળના ગણાવ્યા અને તેમને કેદ પણ કર્યા. જો કે, દેશનિકાલમાં ખોમેનીએ સ્પષ્ટતા કરી કે તેમના પૂર્વજો ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે ભારત આવ્યા હતા અને તેમના મૂળ ઈરાનમાં છે. આનાથી શાહની સરકાર નબળી પડી અને ખોમેની માટે જાહેર સમર્થન એકત્ર થયું.

રૂહોલ્લાહ ખોમેનીના શિષ્ય હતા આયાતુલ્લાહ ખામેની

1970ના દાયકાના અંતમાં તેહરાનના રાજકારણને ફરીથી દિશા આપનારા સર્વોચ્ચ નેતા રૂહોલ્લાહ ખોમેની ચલણી નોટોથી લઈને શેરીઓ અને કોલેજો સુધી ઈરાનમાં દરેક વસ્તુ પર જોવા મળે છે. 1979માં ઇસ્લામિક ક્રાંતિ સફળ થઈ અને ખોમેની ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા બન્યા. જે બાદ તેમના અનુગામી અને તેમના શિષ્ય આયાતુલ્લાહ ખામેનીએ તેમની જગ્યા લીધી અને ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા બન્યા હતા. 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

