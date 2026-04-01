ઈરાને Amazonને બનાવ્યું નિશાન, બહેરીનના ડેટા સેન્ટર પર કર્યો હુમલો! જાણો ભારત પર શું અસર પડશે?
Iran Attack Amazon: ઈરાને ચેતવણી આપી હતી કે, તેઓ અમેરિકાની ગૂગલ, માઈક્રોસોફ્ટ, એમેઝોન જેવી ટેક કંપનીઓ પર હુમલો કરશે. ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ (IRGC)એ 18 અમેરિકાની કંપનીઓની યાદી જાહેર કરીને હુમલા કરવાની ચેતવણી આપી હતી. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઈરાને બહેરીનમાં એમેઝોનના ડેટા સેન્ટર પર હુમલો કર્યો છે. જો કે, હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
- બહેરીનમાં એમેઝોનના ડેટા સેન્ટર પર ઈરાનનો ડ્રોન હુમલો
- ઈરાને અમેરિકાની ટેક કંપનીઓ પર હુમલો કરવાની આપી હતી ચેતવણી
- 18 અમેરિકી કંપનીઓની લિસ્ટ જાહેર કર્યા બાદ એમેઝોન પર પહેલો પ્રહાર
Iran Attack Amazon: મિડલ ઈસ્ટના મહાયુદ્ધ વચ્ચે એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ઈરાને હાલમાં ચેતવણી જાહેર કરી હતી કે, હવે અમેરિકાની ટેક કંપનીઓને નિશાન બનાવવામાં આવશે. FTના રિપોર્ટ અનુસાર, ઈરાને બહેરીનમાં Amazonના ડેટા સેન્ટર પર હુમલો કર્યો છે.
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ ડેટા સેન્ટર સીધા હુમલાનું નિશાન નથી બન્યું, પરંતુ આસપાસ થયેલા ડ્રોન સ્ટ્રાઈકની અસરને કારણે તેનું ઓપરેશન્સ પ્રભાવિત થયું છે. બહેરીન તરફથી આ અંગે એક X પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી છે. જો કે, તેમાં એમેઝોનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.
18 અમેરિકાની ટેક કંપનીઓ ઈરાનના નિશાન પર
ઈરાને કહ્યું છે કે, તેઓ Meta, Google, Apple અને Microsoft જેવી મોટી કંપનીઓના ડેટાબેઝ પર હુમલો કરશે. અહીં કુલ 18 અમેરિકાની ટેક કંપનીઓને નિશાન બનાવવાની વાત સામે આવી છે. માઈક્રોબ્લોગિંગ પ્લેટફોર્મ પર લોકો Amazonને લઈને સતત પોસ્ટ કરી રહ્યા છે. જો એમેઝોનના ડેટા સેન્ટર પર હુમલો થાય છે, તો માત્ર એમેઝોન જ નહીં પરંતુ દુનિયાની ઘણી વેબ સેવાઓ પણ ઠપ થઈ શકે છે.
ડેટા સેન્ટર પર હુમલો કેમ છે ખતરનાક?
કારણ કે કોઈપણ ડેટા સેન્ટર માત્ર તે એક કંપની માટે હોતું નથી. ડેટા સેન્ટરમાં દુનિયાભરના લાખો-કરોડો યુઝર્સનો ડેટા હોય છે, આ ડેટા અલગ-અલગ કંપનીઓના પણ હોય છે. મળતી માહિતી અનુસાર, Amazon Web Services એટલે કે AWSને હિટ કરવામાં આવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, AWS દુનિયાની સૌથી મોટી ક્લાઉડ કંપનીઓમાંથી એક છે.
AWSની સેવાઓ ભારત સહિત મોટાભાગના દેશો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે જો એમેઝોનના ડેટા સેન્ટર પર એટેક થાય છે, તો શક્ય છે કે બીજા દેશોની સેવાઓ પણ ખોરવાય. જો કે, તેની શક્યતા ઓછી હોય છે કારણ કે દરેક રીજનના ડેટા સેન્ટર અલગ-અલગ જગ્યાએ બનાવેલા હોય છે. બહેરીનના જે ડેટા સેન્ટર પર હુમલાના સમાચાર છે, ત્યાંથી કેટલી સેવાઓ ચાલી રહી હતી તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. પરંતુ એટલું નક્કી છે કે આમાં સૌથી વધુ પ્રભાવિત AWS થશે. કારણ કે પહેલા પણ આવું જોવા મળી ચૂક્યું છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ચેતવણી
ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, હવેથી અમેરિકાની કંપનીઓ સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે, ખાસ કરીને એવી કંપનીઓ જે મિડલ ઈસ્ટમાં ડેટા, ક્લાઉડ કે ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓપરેટ કરે છે. બીજી તરફ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, જો અમેરિકાની કંપનીઓ કે તેમના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર હુમલો થશે, તો તેનો જવાબ સીધો અને કડક રીતે આપવામાં આવશે. તેમણે તેને અમેરિકાના હિતો પર હુમલો ગણાવ્યો અને ચેતવણી આપી કે, આવી કોઈપણ કાર્યવાહીનો જવાબ સૈન્ય અને આર્થિક બન્ને સ્તરે આપવામાં આવશે.
