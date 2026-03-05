Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldજહાજ ડૂબ્યાના કલાકોમાં ઈરાને લીધો બદલો ! US ટેન્કરને લગાવી આગ, અરાઘચીએ ટ્રમ્પને આપી હતી ચેતવણી

જહાજ ડૂબ્યાના કલાકોમાં ઈરાને લીધો બદલો ! US ટેન્કરને લગાવી આગ, અરાઘચીએ ટ્રમ્પને આપી હતી ચેતવણી

US Iran War: ઈરાની યુદ્ધ જહાજ "IRIS દેના" ભારતના વિશાખાપટ્ટનમમાં નૌકાદળના અભ્યાસમાંથી પરત ફરી રહ્યું હતું. અચાનક, યુદ્ધ જહાજ પર ટોર્પિડો થયો, જેમાં 87 ઈરાની સૈનિકો માર્યા ગયા.આ ધમકીના કલાકોમાં જ ઈરાને બદલો લીધો છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 05, 2026, 06:39 PM IST

Trending Photos

જહાજ ડૂબ્યાના કલાકોમાં ઈરાને લીધો બદલો ! US ટેન્કરને લગાવી આગ, અરાઘચીએ ટ્રમ્પને આપી હતી ચેતવણી

US Iran War: અમેરિકાએ હિંદ મહાસાગરમાં ઈરાની યુદ્ધ જહાજને ટોર્પિડો મારીને ડૂબાડી દીધું. કલાકો પછી, ઈરાને ઉત્તરી પર્સિયન ગલ્ફમાં એક અમેરિકન ટેન્કરને ઉડાવી દીધું. ખાનગી પોર્ટલના જણાવ્યા અનુસાર, ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ ગુરુવારે આ દાવો કર્યો છે.

IRGCએ ફરી કહ્યું છે કે સ્ટેટ ઓફ હોર્મુંઝ પર કંટ્રોલ માત્ર ઈરાનનો છે. IRGCએ વગર ચેતવણીએ હુમલો કર્યો અને કહ્યું કે આ ટીટ ફોર ટેટ જેવું છે. જોકે, અમેરિકા તરફથી હજુ સુધી આ હુમલાની કોઈ પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. અમેરિકાએ અગાઉ ઈરાનના દાવાઓને "ખોટા સમાચાર" તરીકે ફગાવી દીધા છે, પરંતુ જો તે સાચા સાબિત થાય, તો તે ખાડીમાં શિપિંગ માટેનો ખતરો વધારશે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વના 20% તેલનું વહન કરે છે, અને ઘણા ટેન્કરો પર પહેલાંથી જ હુમલા થયા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઈરાને અગાઉ ત્રણ યુએસ-બ્રિટિશ ટેન્કરોને નિશાન બનાવવાનો અને સ્ટ્રેટને "બંધ" કરવાનો દાવો કર્યો હતો. જોકે, અમેરિકાએ ઈરાનની નૌકાદળનો નાશ કર્યો છે, જેમાં સુલેમાની ક્લાસ સહિત 20 થી વધુ જહાજો ડૂબી ગયા છે. સેન્ટકોમ કહે છે કે ઈરાનની નૌકાદળ હવે "સ્મૃતિ" બની ગયા છે.

ઈરાની રાજ્ય મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો કે યુએસ જહાજમાં આગ લાગી ગઈ છે. ઈરાની વિદેશ મંત્રીએ ચેતવણી આપ્યા બાદ આ હુમલો થયો કે અમેરિકાને IRIS ડેના પર હુમલો કરવાનો સખત પસ્તાવો થશે. વધુમાં, IRGC એ જણાવ્યું હતું કે તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોના પસાર થવા પર નિયંત્રણ રાખશે.

 

Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.

Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026

અમેરિકાએ ઈરાની જહાજને કેવી રીતે ડૂબાડી દીધું

ઈરાની યુદ્ધ જહાજ IRIS દેના ભારતના વિશાખાપટ્ટનમમાં નૌકાદળના અભ્યાસમાંથી પરત ફરી રહ્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય પાણીમાં થયેલા આ હુમલાએ યુદ્ધ ક્ષેત્રને સીધા હિંદ મહાસાગર અને ભારતના દરિયાઈ પડોશી દેશોમાં વિસ્તર્યું છે. યુદ્ધ જહાજ અચાનક ટોર્પિડો થયું, જેમાં 87 ઈરાની સૈનિકો માર્યા ગયા. IRIS ડેનાના કમાન્ડર અને કેટલાક વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સહિત બત્રીસ સૈનિકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે 60 સૈનિકો હજુ પણ ગુમ છે.

બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી આ પ્રકારનો પહેલો હુમલો

પેન્ટાગોન દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક વિડિઓમાં યુદ્ધ જહાજ ટોર્પિડોથી અથડાયા પછી એક મોટો વિસ્ફોટ થયો હતો, જેનાથી સ્ટર્ન ઉડી ગયું હતું. તે પછી તરત જ તે ડૂબી ગયું. અહેવાલો સૂચવે છે કે અમેરિકાએ માર્ક-48 ભારે ટોર્પિડોનો ઉપયોગ કર્યો હોવાની શક્યતા છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી આ પહેલી વાર છે કે કોઈ અમેરિકન સબમરીન ટોર્પિડોનો ઉપયોગ કરીને જહાજને ડૂબાડી રહી છે.

 

— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) March 4, 2026

છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં, અમેરિકાએ ઈરાની નૌકાદળ દળો પર હુમલાઓ તીવ્ર બનાવ્યા છે. બીજી તરફ, ઈરાને ઈઝરાયલ અને ખાડી દેશોમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ, દૂતાવાસો અને ઊર્જા માળખા પર ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલાઓ દ્વારા પ્રતિક્રિયા આપી છે, જેના પરિણામે અસંખ્ય જાનહાનિ થઈ છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે સંઘર્ષમાં 1,000થી વધુ ઈરાનીઓ માર્યા ગયા હતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Iran revengesinking shipUS tankerfire On ShipAraghchiwarned TrumpGujarati Newsus iran war

Trending news