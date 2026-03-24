યુદ્ધવિરામ પર ફરી પેચ ફસાયો ! ટ્રમ્પના દાવા વચ્ચે, ઈરાની સેનાએ કરી એક મોટી જાહેરાત
Iran US Ceasefire: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, ઈરાનના ટોચના લશ્કરી કમાન્ડે મંગળવારે એક મોટી જાહેરાત કરી. ઈરાની સૈન્યએ જણાવ્યું કે તેની સશસ્ત્ર દળો આ સમય લડાઈ ચાલુ રાખશે. ઈરાન અને અમેરિકા ઈઝરાયેલ સાથેનું યુદ્ધને અનેક દિવસો થઈ ગયા છે, ત્યારે અમેરિકાએ 5 દિવસ યુદ્ધ બંધ રાખવાની જાહેરાત કરી છે. ઈરાનની આ જાહેરાતથી યુદ્ધવિરાન મુશ્કેલ લાગી રહ્યું છે.
Iran US Ceasefire: ઈરાન યુદ્ધમાં ટોપના લશ્કરી કમાન્ડે મોટી જાહેરાત કરી છે અને કહ્યું કે તેની સશસ્ત્ર દળો સંપૂર્ણ વિજય સુધી લડાઈ ચાલુ રાખશે. ખાતમ અલ-અંબિયા સેન્ટ્રલ હેડક્વાર્ટરના પ્રવક્તા મેજર જનરલ અલી અબ્દુલ્લાહી અલીઆબાદીએ જણાવ્યું કે ઈરાનના શક્તિશાળી દળો દેશની અખંડિતતાનું રક્ષણ કરવામાં ગર્વ, વિજય અને અડગ છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ સંઘર્ષ સંપૂર્ણ વિજય સુધી ચાલુ રહેશે.
જનરલ અલીઆબાદીની ટિપ્પણીઓ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તેહરાન અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી હોવાની જાહેરાતના સંદર્ભમાં આવી છે. જો કે, ઈરાને કોઈપણ સીધી વાતચીતનો ઇનકાર કર્યો છે. ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ પ્રાદેશિક દેશોના સમકક્ષો સાથે સંપર્કમાં છે.
માર્ગ સંપૂર્ણ વિજય સુધી ચાલુ રહેશે
ઈરાની રાજ્ય ટેલિવિઝન અનુસાર, જનરલ અલીઆબાદીએ જણાવ્યું કે સશસ્ત્ર દળો ઈરાનનો બચાવ કરવામાં વિજયી અને કટિબદ્ધ છે, અને આ માર્ગ સંપૂર્ણ વિજય સુધી ચાલુ રહેશે. જો કે તેમણે સંપૂર્ણ વિજય નો અર્થ શું છે તે સ્પષ્ટ કર્યું નથી, પરંતુ તેને અમેરિકા સાથેની કોઈપણ સંભવિત વાતચીતમાં છૂટછાટ આપવા સામે ચેતવણી તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
ટ્રમ્પના દાવાઓ પર વિવાદ ચાલુ
વાતચીત અંગે ટ્રમ્પના દાવાઓ પર વિવાદ ચાલુ છે. ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર કાલિબાફે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યું કે અમેરિકા સાથે કોઈ વાતચીત થઈ નથી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે નાણાકીય અને તેલ બજારોમાં ચાલાકી કરવા માટે નકલી સમાચારનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો છે કે અબ્બાસ અરાઘચીએ આ અઠવાડિયે અઝરબૈજાન, ઇજિપ્ત, ઓમાન, પાકિસ્તાન, રશિયા, દક્ષિણ કોરિયા, તુર્કી અને તુર્કમેનિસ્તાનના વિદેશ પ્રધાનો સાથે યુદ્ધ અંગે ચર્ચા કરી હતી.
ઇઝરાયલ લેબનોન પર હુમલો કરવાનું ચાલુ રાખશે
આ દરમિયાન, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે અમેરિકા યુદ્ધવિરામ પર વિચાર કરી રહ્યું હોવા છતાં ઇઝરાયલ ઈરાન અને લેબનોન પર હુમલો કરવાનું ચાલુ રાખશે. તેમણે કહ્યું કે વધુ હુમલા થશે.
મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલા શરૂ કર્યા
લેબનીઝ આરોગ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર ઈરાને ઇઝરાયલ અને તેના ખાડી પડોશીઓ પર મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલા શરૂ કર્યા, જ્યારે ઇઝરાયલે બેરૂતના દક્ષિણ ઉપનગરો પર બોમ્બમારો કર્યો, જેમાં ઓછામાં ઓછા બે લોકો માર્યા ગયા હતા.
આ દરમિયાન, કુવૈતમાં, હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીના શ્રાપનેલે પાવર લાઇનોને નુકસાન પહોંચાડ્યું, જેના કારણે ઘણા કલાકો સુધી વીજળી ખોરવાઈ ગઈ. બહેરીનમાં મિસાઇલ એલર્ટ સાયરન વાગ્યું, જ્યારે સાઉદી અરેબિયાએ 19 ઈરાની ડ્રોન તોડી પાડવાનો દાવો કર્યો.
