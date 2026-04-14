તૈયાર રહો, લાંબુ ચાલશે સંકટ, મોંઘવારી કમર તોડી નાખશે, ખેતરથી લઈને રસોડા સુધી મચી જશે હાહાકાર!
US-Iran War: IMF અને વર્લ્ડ બેંકે આજે વોશિંગટનમાં એક સંયુક્ત નિવેદન જાહેર કરી ચેતવણી આપી કે મિડલ ઈસ્ટમાં જારી જંગને કારણે ઈંધણ અને ખાતરની કિંમત લાંબા સમય સુધી ઉંચી રહી શકે છે.
Middle East Crisis: ઈરાન પર ફેબ્રુઆરીમાં જ્યારથી અમેરિકા અને ઈઝારયલે હુમલો કર્યો છે, ત્યારથી દુનિયામાં ઉથલ-પાથલ જોવા મળી રહી છે. યુદ્ધ ભલે પશ્ચિમી એશિયામાં ચાલી રહ્યું હોય, પરંતુ તેની અસર બધી જગ્યાએ જોવા મળી રહી છે. લોકો આ યુદ્ધનો અંત થાય તેની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. પરંતુ હજુ રાહત મળવાની કોઈ સંભાવના નથી, આ અમે નથી કહી રહ્યાં પરંતુ IMF, વર્લ્ડ બેંક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા એજન્સી જેવા દિગ્ગજોએ તેની ચેતવણી આપી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્રા કોષ (IMF) અને વર્લ્ડ બેંકએ આજે 14 એપ્રિલે વોશિંગટનમાં એક સંયુક્ત નિવેદન આપી ચેતવણી આપી કે મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધને કારણે ઈંધણ અને ખાતરની કિંમતો લાંબા સમય સુધી ઊંચી રહી શકે છે. આ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે ત્રીજો મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. આ પહેલા વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા કોરોના મહામારી અને રશિયા-યુક્રેનના રૂપમાં બે મોટા ઝટકા સહન કરી ચૂકી છે.
IMF અને વિશ્વ બેંકની Springs Meetings દરમિયાન આ મુદ્દે ચર્ચા થઈ. IMF અને વિશ્વ બેંકની Springs Meetings દર વર્ષે એપ્રિલમાં વોશિંગટનમાં આયોજીત થાય છે, કારણ કે બંનેના હેડક્વાર્ટર અહીં છે. તેમાં દુનિયાભરના નાણામંત્રી અને કેન્દ્રીય બેંકોના ગવર્નર આર્થિક પડકારો પર ચર્ચા કરવા માટે દર વર્ષે એકત્ર થાય છે. આ વર્ષે ઈરાન અને અમેરિકાના યુદ્ધ અને તેનાથી ઉભા થયેલા વૈશ્વિક એનર્જી સંકટ પર ચર્ચા થઈ છે.
યુદ્ધથી ચારે તરફ હાહાકાર
એક સંયુક્ત નિવેદનમાં ત્રણેય સંસ્થાઓએ કહ્યું કે યુદ્ધને કારણે લોકોએ વિસ્થાપિત થવું પડ્યું, તેની અસર નોકરીઓ પર પણ પડી છે અને તેનાથી પર્યટનમાં ઘટાડો થયો છે. તેને ઠીક થવામાં સમય લાગી શકે છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું 'જેમ કે આ મહિનાની શરૂઆતમાં જણાવવામાં આવી ચૂક્યું છે કે યુદ્ધનો પ્રભાવ ખુબ મોટો, વૈશ્વિક અને વધુ અસમાન છે, જે ઉર્જા આયાત કરનાર દેશો, ખાસ કરી ઓછી આવકવાળા દેશોને અસંગત રૂપથી પ્રભાવિત કરી રહ્યો છે.'
નિવેદનમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે આ ઝટકાને કારણે તેલ, ગેસ અને ખાતરોની કિંમત વધી ગઈ છે, જેનાથી ખાદ્ય સુરક્ષા અને નોકરીઓના નુકસાન વિશે પણ ચિંતા વધી છે. કેટલાક તેલ અને ગેસ ઉત્પાદકોને અગાઉ નિકાસ આવકમાં ભારે નુકસાન સહન કરવું પડ્યું છે.
ઘણા વર્ષો સુધી રહેશે યુદ્ધની અસર
મિડલ ઈસ્ટમાં સંકટથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ (Strait of Hormuz) પર શિપિંગમાં સમસ્યા આવી રહી છે. IMF પ્રમુખ ક્રિસ્ટાલિના જોર્જીવાએ ચેતવણી આપતા કહ્યું કે એનર્જીની સપ્લાયમાં આ વિઘ્નની અસર આગામી ઘણા વર્ષો સુધી અનુભવાશે. આ યુદ્ધને કારણે ખાતરની કિંમતમાં ભારે વધારો થયો છે. માર્ચ 2026મા યુરિયાની કિંમતમાં લગભગ 46 ટકાનો વધારો થયો છે. તેનાથી દુનિયાભરમાં ખાદ્ય સુરક્ષા પર સંકટ ઉત્પન્ન થયું છે.
ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થા માટે મોટો ખતરો
યુદ્ધને ધ્યાનમાં રાખી દુનિયાની ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓ માટે મોંઘવારીનું અનુમાન પહેલાના 3 ટકાથી વધારી 4.9 ટકા કરી દેવામાં આવ્યું છે. સૌથી ખરાબ સ્થિતિમાં તે 6.7 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. વિશ્વ બેંકએ પણ વિકાસશીલ અર્થવ્યવસ્થાઓ માટ વિકાર દસના અનુમાનને 4 ટકાથી ઘટાડી 3.65 ટકા કરી દીધું છે. IEA ના Oil Market Report અને IMF ના World Economic Outlook ના જારી થતાં પહેલા ત્રણેય સંસ્થાઓના પ્રમુખે પોતાના નવા અંદા
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું- 'અમે આ ઝટકાથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત દેશોની સ્થિતિ પર પણ ચર્ચા કરી, સાથે અમારી સંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી પ્રતિક્રિયાઓ પર પણ વાત કરી. અમારી ટીમો આપસમાં મળીને કામ કરી રહી છે- જેમાં દેશના સ્તર પર પણ કામ સામેલ છે જેથી અમે અમારી નિષ્ણાંતતાનો ઉપયો કરી શકીએ અને દેશોને તેની જરૂરિયાત પ્રમાણે પોલિસી સાથે જોડાયેલી સલાહ આપી મદદ કરી શકીએ અને IMF તથા World Bank આ મામલામાં જ્યા જરૂર હોય ત્યાં નાણાકીય સહાયતા આપી શકે.'
