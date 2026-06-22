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જીનેવામાં ફોટો ખેંચાવ્યા વગર જતું રહ્યું ઈરાની ડેલિગેશન, કતારના મંત્રીએ જેડી વેન્સને કર્યા નજરઅંદાજ?

Geneva Peace Talks: સ્વિટઝરલેન્ડના જીનેવામાં રવિવારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા થઈ. એક બાજુ ઈરાનનું કહેવું છે કે બેઠકમાં બીજા પક્ષ તરફથી કરાયેલા વાયદાઓને લાગૂ કરવા પર પ્રગતિ થઈ છે. ત્યારે બીજી બાજુ આ બેઠકને લઈને એવી પણ કેટલીક વાતો સામે આવી રહી છે જેણે દુનિયાને એ વિચારવા પર મજબૂર કરી છે કે આખરે શું  થઈ રહ્યું છે? કેમ જેડી વેન્સ અને કતારના મંત્રીએ હાથ ન મિલાવ્યા? કેમ ઈરાનનું પ્રતિનિધિમંડળ અધવચ્ચે જતું રહ્યું હતું? શરીફ અને મુનીરનું મોઢું કેમ દીવેલ પીધેલું હોય  તેવું થઈ ગયું હતું? 

Written ByViral Raval
Published: Jun 22, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:54 AM IST
જીનેવામાં ફોટો ખેંચાવ્યા વગર જતું રહ્યું ઈરાની ડેલિગેશન, કતારના મંત્રીએ જેડી વેન્સને કર્યા નજરઅંદાજ?
Image Credit: વીડિયો ગ્રેબ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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