/જીનેવામાં ફોટો ખેંચાવ્યા વગર જતું રહ્યું ઈરાની ડેલિગેશન, કતારના મંત્રીએ જેડી વેન્સને કર્યા નજરઅંદાજ?

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હજુ પણ બધુ ઠીકઠાક પાર પડી રહ્યું હોય તેવું જણાતું નથી. એકબાજુ ઈરાને જ્યાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં ચાલી રહેલી શાંતિ વાર્તા પર બધી વિગતો બહાર પાડી જેમાં તેનું કહેવું છે કે લગભગ 18 કલાક સુદી ચાલેલી આ મેરાથોન બેઠકમાં બીજા પક્ષ તરફથી કરાયેલા વાયદાઓને લાગૂ કરવા પર પ્રગતિ થઈ છે. ત્યાં બીજી બાજુ એક એવો પણ ઘટનાક્રમ જોવા મળ્યો છે જેણે દુનિયાને ચોંકાવી છે. બંને પક્ષ આ નાજુક સમજૂતિને આગળ ધપાવવાની કોશિશ કરતા હતા જેનો હેતુ મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા ઘર્ષણનો અંત કરવાનો હતો ત્યાં ઈરાની પ્રતિનિધિ મંડળ અચાનક વાતચીત છોડીને બહાર નીકળી ગયું. આવું કેમ થયું?
અત્રે જણાવવાનું કે મિડલ ઈસ્ટ ક્રાઈસિસ અંગે ચાલી રહેલી વાતચીતનો લેટેસ્ટ દોર મુશ્કેલીઓ સાથે શરૂ થયો. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદનો બાદ ઈરાનનું પ્રતિનિધિમંડળ થોડીવાર માટે વાતચીતથી બહાર નીકળી ગયું. ટ્રમ્પે ઈરાને લેબનોનમાં હિજબુલ્લાના હુમલાઓનું સમર્થન કરવાની ચેતવણી આપી હતી. જો કે હજુ આ વાતચીત પૂરી રીતે ખતમ થઈ નથી. આગામી 60 દિવસ સુધી તેના પર વિચાર વિમર્શ કરવામાં આવશે.
પ્રતિનિધિઓનું વર્તન ચર્ચામાં
આ બધા વચ્ચે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા તણાવ અને બદલાતા કૂટનીતિક સમીકરણો વચ્ચે હાલમાં જ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવામાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય બેઠક દરમિયાન કઈક એવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા જેણે દુનિયાને ચોંકાવી દીધી. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે આયોજિત શાંતિ મંત્રણામાં હાજર કેટલાક દેશના પ્રતિનિધિઓનો પરસ્પર વ્યવહાર પરસ્પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો. આ દરમિયાન તેમના હાવ ભાવ અને મનસૂબાઓ પણ કેમેરામાં કેદ થયા. તેના વીડિયો હાલ ઈન્ટરનેટ પર ખુબ વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
Vance 'HUMILIATED' hand blanked by Qatar 'REFUSING TO GREET HIM' pic.twitter.com/XDRfnR1nrm
— RT (@RT_com) June 22, 2026
વેન્સ અને કતારના મંત્રી વિશે શું દાવો
કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કતારના મંત્રીએ અમેરિકી ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ સાથે હાથ મિલાવ્યો નહીં. જો કે આ ઘટનાને લઈને અત્યાર સુધી સંબંધિત પક્ષો તરફથી કોી વિસ્તૃત સત્તાવાર નિવેદન સામે આવ્યું નથી. કૂટનીતિક કાર્યક્રમોમાં અનેકવાર પ્રોટોકોલ, સમયની કમી અને કાર્યક્રમની વ્યવસ્થાના કારણે આવા દ્રશ્યો જોવા મળી જતા હોય છે. આથી કોઈ તસવીર કે વીડિયો ક્લીપના આધારે એવું તારણ કાઢી શકાય નહીં.
Watch Qatar snub Vance. So embarrassing. pic.twitter.com/RWSpcsL5IU
— 🇺🇸 Pamela Geller 🇮🇱 (@PamelaGeller) June 21, 2026
શહબાજ-મુનીરના ચહેરાના રંગ ઉડ્યા
કાર્યક્રમમાં પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફ અને સેના પ્રમુખ જનરલ અસીમ મુનીરની હાજરી પણ ચર્ચામાં રહી. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલી તસવીરોના આધારે અનેક પ્રકારે દાવા થઈ રહ્યા છે. જો કે કોઈ પણ વ્યક્તિના ચહેરાના ભાવ કે શારીરિક હાવભાવના આધારે તેની માનસિક સ્થિતિ કે અધિકૃત વલણનું તારણ કાઢવું શક્ય નથી.
ઈરાની ડેલીગેશને કેમ ન ખેંચાવી તસવીર
રિપોર્ટસ મુજબ કતારના એક વરિષ્ઠ મંત્રી અને અમેરિકી ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ વચ્ચે ઔપચારિક અભિવાદનને લઈને પણ સવાલ ઉઠ્યા છે. જ્યારે ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળના કાર્યક્રમ સ્થળથી સામૂહિક તસવીર ખેંચાવ્યા વગર જ પાછા ફરવું એ પણ ચર્ચામાં છે. આ ઉપરાંત પાકિસ્તાની પીએમ અને સેના પ્રમુખની હાજરી પણ ચર્ચાનો વિષય બની.
Iran leaves the negotiations midway following Trump's fresh threats. Look at the faces of Shehbaz Sharif and Asim Munir.
Brilliant video by @SandeepUnnithan
pic.twitter.com/IAip9Y1zdA
— Pakistan Untold (@pakistan_untold) June 21, 2026
બેઠકમાં સામેલ ઈરાની પ્રતિનિધિ મંડળ વિશે કહેવાઈ રહ્યું છે કે તેઓ સામૂહિક ફોટો સેશનમાં સામેલ થયા વગર જ કાર્યક્રમ સ્થળેથી રવાના થઈ ગયું. જો કે તેન પાછળનું કારણ હજુ પણ સત્તાવાર રીતે સામે આવ્યું નથી. વૈશ્વિક સંમેલનોમાં અનેકવાર પ્રતિનિધિમંડળો કૂટનીતિક રણનીતિ, કાર્યક્રમના સમય કે રાજકીય સંકેતોના પગલે કેટલીક ઔપચારિક ગતિવિધિઓથી અંતર જાળવે છે.
કૂટનીતિક સંકેતો
એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે વૈશ્વિક મંચો પર નેતાઓ અને પ્રતિનિધિઓ નાની નાની ગતિવિધિઓમાં અનેકવાર મોટા રાજનીતિક સંકેતો આપે છે. જો કે આવા મામલાઓમાં અધિકૃત નિવેદન, વિશ્વસનીય રિપોર્ટ અને સંબંધિત પક્ષોની પ્રતિક્રિયાની રાહ જોવી એ વધુ યોગ્ય ગણાય છે.
વાતચીત પર શું કહે છે ઈરાન
બીજી બાજુ ઈરાને આ મામલે સંપૂર્ણ વિગતો બહાર પાડી છે. વાતચીતના પરિણામોને લઈને અબ્બાસ અરાઘચીએ પાકિસ્તાન અને કતારની કોશિશોના ખુલીને વખાણ પણ કર્યા છે. આ સમજૂતિ હેઠળ ઈરાનના ઓઈલ અને પેટ્રોકેમિકલ્સ એક્સપોર્ટથી પ્રતિબંધો હટાવવા, સમુદ્રી નાકાબંધી ખતમ કરવાની સાથે સાથે ફ્રીઝ કરાયેલા કેટલાક પૈસા રીલિઝ કરવા ઉપર પણ સહમતિ બની છે. જો કે તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ સમગ્ર સમજૂતિની પહેલી અસલ પરીક્ષા લેબનોનમાં બનાવવામાં આવેલી સંઘર્ષ-નિરોધક વ્યવસ્થા હશે. જે સીઝફાયરના ભંગ સંલગ્ન મામલાઓની નિગરાણી કરશે. કારણ કે લેબનોનમાં હાલાત શાંત રાખવા જ આગળની કૂટનીતિક વાતચીત માટે બંને પક્ષો વચ્ચે ભરોસો વધારશે.
આ વાતચીત દરમિયાન અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જાહેરમાં અપાતી ધમકીઓ ઉપર પણ ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળે વિરોધ નોંધાયો હોવાનું કહેવાય છે. જેન શરૂઆતની નિયમોનો ભંગ ગણાવવામાં આવ્યો પરંતુ ત્યારબાદ આમ છતાં બંને પક્ષ વાતચીતમાં ટકી રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત હોર્મુઝ અંગે વાતચીત દરમિયાન એક ડાયરેક્ટ કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જેનાથી કોઈ પણ પ્રકારની ગેરસમજથી બચી શકાય અને દરિયાઈ રસ્તે વેપાર સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રહે.