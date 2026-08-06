/5 મહિનાના યુદ્ધ બાદ મોટી ડીલ ! હોર્મુઝ પર ઈરાનનું પલડું ભારે, પરંતુ આ બાબતે ફસાયેલો છે પેચ

Iran US War : છેલ્લા પાંચ મહિનાથી ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ ઓછો થવાની સંભાવના દર્શાવતા સમયાંતરે અહેવાલો આવી રહ્યા છે. ફરી એકવાર બંને દેશો વચ્ચે શાંતિની આશાઓ વધી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઈરાનના પાડોશી ઓમાને એક પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો છે, જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા તરફ દોરી શકે છે. જો કે, આ વ્યવસ્થામાં ઈરાનને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા આપવાના સૂચનથી એક નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
બુધવારે સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સ સાથે વાત કરતા એક વરિષ્ઠ ઈરાની સૂત્રએ અને બે પ્રાદેશિક અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો કે આને ઈરાનને અત્યાર સુધી આપવામાં આવેલી સૌથી મોટી છૂટછાટોમાંની એક તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. જ્યારે આ દાવા અંગે અમેરિકા તરફથી કોઈ સત્તાવાર ટિપ્પણી કરવામાં આવી નથી, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે ટૂંક સમયમાં ડીલ થઈ શકે છે અને બંને દેશો વચ્ચે સકારાત્મક ચર્ચા ચાલી રહી છે.
ઘણા મુદ્દાઓ વણઉકેલાયેલા
જોકે, હજુ સુધી સંપૂર્ણ ઉકેલ દેખાતો નથી, કારણ કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો માટેની ફી અંગેની પરિસ્થિતિ અસ્પષ્ટ છે. રોઇટર્સ સાથે વાત કરતા ઇરાની સૂત્રોએ નોંધ્યું હતું કે ઘણા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર હજુ સુધી સર્વસંમતિ બની નથી. હજુ નિયંત્રણની વ્યાખ્યા નક્કી કરવાની બાકી છે. ગલ્ફ દેશોના વાટાઘાટકારો ઇચ્છે છે કે પ્રાદેશિક દેશો જહાજોના નિરીક્ષણની દેખરેખ રાખે અને વસૂલવામાં આવતી કોઈપણ ફી સંપૂર્ણપણે સ્વૈચ્છિક હોય.
ફીને લઈને ફસાયેલો છે પેચ
ઈરાનના એક વરિષ્ઠ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજોની માલના મૂલ્યના 5થી 7 ટકા જેટલી ફી વસૂલવા માંગે છે. ઓમાન લગભગ 3 ટકા ફીનો પ્રસ્તાવ મૂકી રહ્યું છે, જ્યારે અમેરિકા કોઈપણ ફી લાદવાનો વિરોધ કરે છે.
અમેરિકાને ઈરાન સામે પીછેહઠ કરવાની ફરજ કેમ પડી ?
રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાને ગલ્ફ દેશોને ચેતવણી આપી છે કે જો અમેરિકા ફરીથી તેના પ્રદેશ પર હુમલો કરશે, તો તે સમગ્ર પ્રદેશમાં મહત્વપૂર્ણ ઉર્જા માળખાને નિશાન બનાવશે. તેહરાનનો ઉદ્દેશ્ય એ મેસેજ આપવાનો છે કે જો તેના કોઈપણ સ્થળ પર હુમલો થશે, તો અમેરિકાને તેના પ્રાદેશિક સાથીઓ પર મોટા હુમલાના રૂપમાં કિંમત ચૂકવવી પડશે.
ઈરાન અગાઉ પણ અમેરિકાના સાથીઓ પર મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલા કરી ચૂક્યું છે. તેણે તેની પરવાનગી વિના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા વાણિજ્યિક જહાજોને પણ નિશાન બનાવ્યા છે.