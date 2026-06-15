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Iran-US Peace Deal: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના તાળા ખુલ્યા બાદ કેટલા દિવસમાં નોર્મલ થશે LPG અને પેટ્રોલ-ડીઝલનો સપ્લાય, જાણો કેટલું સસ્તું થશે?

Iran America Peace Deal: અમેરિકા અને ઈરાનના પરસ્પર કરારથી વ્યૂહાત્મક દરિયાઈ માર્ગ 'હોર્મુઝ'ના તાળા તો ખુલી જશે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દેશમાં ઓઈલ અને ગેસનો પુરવઠો ક્યાર સુધીમાં નોર્મલ થઈ શકશે? ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 15, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:07 PM IST
Iran-US Peace Deal: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના તાળા ખુલ્યા બાદ કેટલા દિવસમાં નોર્મલ થશે LPG અને પેટ્રોલ-ડીઝલનો સપ્લાય, જાણો કેટલું સસ્તું થશે?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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