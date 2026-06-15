/Iran-US Peace Deal: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના તાળા ખુલ્યા બાદ કેટલા દિવસમાં નોર્મલ થશે LPG અને પેટ્રોલ-ડીઝલનો સપ્લાય, જાણો કેટલું સસ્તું થશે?

Iran America Peace Deal: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ સમાપ્ત થવાના સમાચારથી આખી દુનિયાએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. બન્ને દેશો વચ્ચે થયેલા આ શાંતિ કરાર બાદ વૈશ્વિક બજારમાં એક નવી આશા જાગી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર આ માહિતી શેર કરી છે કે, દાયકાઓ જૂનો આ વિવાદ હવે શાંત થવાના આરે છે. આ કરાર હેઠળ દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ વ્યાપારી દરિયાઈ માર્ગ એટલે કે 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'ને ફરીથી ખોલવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જો કે, આ માર્ગ ખુલવાના સમાચાર જેટલા સુખદ છે, જમીની સ્તરે ઈંધણના સપ્લાયને પાટા પર લાવવો એટલો જ જટિલ પડકાર છે.
કેટલા દિવસમાં નોર્મલ થઈ શકે છે સપ્લાય?
આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલતા જ તાત્કાલિક પેટ્રોલ અને ડીઝલનો સપ્લાય સામાન્ય નહીં થાય. સામાન્ય જનતાને એવું લાગી શકે છે કે, કરાર થતાં જ બધું પહેલા જેવું થઈ જશે, પરંતુ વાસ્તવિકતા અલગ છે. આ દરિયાઈ માર્ગ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થયા બાદ પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના પુરવઠાને સુચારૂ રીતે ચાલવામાં થોડા અઠવાડિયાથી લઈને કેટલાક મહિનાઓનો સમય લાગી શકે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા પાછળ ટેકનિકલ અને સુરક્ષા સંબંધિત ઘણા કારણો સામેલ છે, જે ઓઈલના અવિરત સપ્લાયના માર્ગમાં મોટો અવરોધ બનેલા છે.
LPG માટે જોવી પડશે લાંબી રાહ
પેટ્રોલ અને ડીઝલ કરતા પણ વધુ ચિંતાજનક સ્થિતિ રાંધણ ગેસ એટલે કે LPGના સપ્લાયને લઈને બનેલી છે. નિષ્ણાતોના મતે વૈશ્વિક સ્તરે ખોરવાઈ ગયેલી LPGની સમગ્ર સપ્લાય ચેઈનને ફરીથી કાર્યરત કરવામાં અંદાજે 3 થી 4 વર્ષ જેટલો લાંબો સમય લાગી શકે છે. ભારતના દ્રષ્ટિકોણથી આ ખૂબ જ સંવેદનશીલ બાબત છે, કારણ કે આપણો દેશ પોતાની કુલ LPG જરૂરિયાતનો લગભગ 60% હિસ્સો પશ્ચિમ એશિયાના દેશોમાંથી જ આયાત કરે છે. આ સંકટને કારણે જે સપ્લાય નેટવર્ક સંપૂર્ણપણે વેરવિખેર થઈ ગયું છે, તેને ફરીથી પોતાની જૂની ક્ષમતા પર લાવવામાં લાંબો સમય લાગશે.
ઓઈલ માટે ક્યાં સુધી મળશે રાહત?
કરાર થયા બાદ શરૂઆતના થોડા દિવસોમાં તે જહાજોને મોટી રાહત મળશે જે છેલ્લા ઘણા સમયથી દરિયામાં ફસાયેલા હતા. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલતાની સાથે જ આ અટવાયેલા ઓઈલ ટેન્કરોની અવરજવર તાત્કાલિક ધોરણે શરૂ થઈ જશે, જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલની આવક વધશે. જો કે, આ રાહત ખૂબ જ શરૂઆતની અને મર્યાદિત હશે, કારણ કે તે માત્ર એ જ ઓઈલ પૂરતી મર્યાદિત છે જે પહેલાથી જ જહાજોમાં લોડ થઈ ચૂક્યું છે. બજારની તાત્કાલિક માંગને પહોંચી વળવા માટે આ પગલું સારું છે, પરંતુ ભવિષ્યના નિયમિત સપ્લાય માટે હજું લાંબી રાહ જોવી પડશે.
કૂવાઓને ફરીથી શરૂ કરવાનો પડકાર
ક્રૂડ ઓઈલના કૂવાઓને એકવાર બંધ કર્યા બાદ તેને ફરીથી ચાલુ કરવા એ અત્યંત જટિલ અને ધીમી પ્રક્રિયા માનવામાં આવે છે. ઓઈલના ઉત્પાદનને સંકટ પહેલાના સ્તરે લાવવામાં અને રિફાઇનિંગની સમગ્ર પ્રક્રિયાને સામાન્ય કરવામાં ઓછામાં ઓછો 3 થી 4 મહિનાનો સમય લાગશે. કેટલાક ખાસ ઓઈલ ક્ષેત્રોમાં તો આ ઉત્પાદનને સંપૂર્ણપણે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં 6 થી 12 મહિના સુધીનો સમય પણ લાગી શકે છે. રિફાઇનરીઓ સુધી નવું ક્રૂડ ઓઇલ પહોંચવા અને ત્યાંથી પેટ્રોલ-ડીઝલ તૈયાર થવાના પોતાના નિર્ધારિત નિયમો અને સમયમર્યાદા હોય છે જેને ઘટાડી શકાતી નથી.
દરિયાઈ વીમાનો મોટો આર્થિક બોજ
યુદ્ધ ભલે થમી ગયું હોય, પરંતુ દરિયામાં જહાજોને લઈને પેદા થયેલો ડર એટલો જલ્દી ખતમ થતો નથી. જ્યાં સુધી શિપિંગ કંપનીઓ અને જહાજોને સુરક્ષાની સંપૂર્ણ ખાતરી ન મળે ત્યાં સુધી દરિયાઈ વીમાના દરો એટલે કે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ખૂબ જ ઊંચા રહેશે. વધેલા ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમની સીધી અસર ઓઈલના ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટને વધારી દે છે. જ્યાં સુધી આ વીમા ખર્ચ ઓછો નહીં થાય, ત્યાં સુધી વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતોમાં સતત વધઘટ જોવા મળતી રહેશે, જેની અસર સામાન્ય ગ્રાહકો પર પડશે.
ભારત સુધી ઓઈલ પહોંચવામાં કેટલો લાગશે સમય?
મિડલ ઈસ્ટથી ભારતનું અંતર જોતાં ઓઈલના પરિવહનમાં એક ચોક્કસ સમય લાગે છે. આ દરિયાઈ માર્ગ સંપૂર્ણપણે ખુલ્યા બાદ પણ ભારતીય રિફાઇનરીઓ માટે નવેસરથી ઓઈલ લોડ કરવામાં અને જહાજોને ભારતના બંદરો સુધી પહોંચવામાં અંદાજે 30 થી 40 દિવસનો સમય લાગશે. આ ઉપરાંત સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં યુદ્ધ દરમિયાન બિછાવેલી દરિયાઈ બારૂદી સુરંગોની આશંકાને પણ નકારી શકાય નહીં. સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા આ માર્ગોની ઝીણવટભરી તપાસ કરવા અને તેને સંપૂર્ણપણે સાફ કરવામાં પણ ઘણા દિવસો લાગી શકે છે.
કિંમતોમાં કેટલો ઘટાડો થઈ શકે?
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આ માર્ગ ખુલવાથી ક્રૂડ ઓઈલ પર બનેલું માનસિક અને આર્થિક દબાણ ચોક્કસપણે ઓછું થયું છે. પરંતુ ઓઈલના ઉત્પાદન, શિપિંગ અને રિફાઇનિંગની ધીમી ગતિને જોતા સામાન્ય જનતા માટે ઈંધણના ભાવમાં કોઈ મોટા કે ચમત્કારિક ઘટાડાની અપેક્ષા રાખવી ઉતાવળ ગણાશે. દરિયાઈ વીમાના ઊંચા દરો અને સપ્લાય ચેઈનના પુનઃનિર્માણના ખર્ચને કારણે ભારતમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રાંધણ ગેસના ભાવમાં ખૂબ જ મર્યાદિત અને ખૂબ જ ઓછો ઘટાડો જોવા મળશે, જે ગ્રાહકોને ધીમે-ધીમે અનુભવાશે.