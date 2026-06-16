/શું ઈરાન પરમાણુ હથિયાર રાખી શકશે, અમેરિકા આપશે તેને 300 મિલિયન ડોલર? શાંતિ સમજૂતિ પર સવાલ ઉઠ્યા

મિડલ ઈસ્ટમાં હાલ શાંતિ સ્થપાય તેવા પૂરેપૂરા સંકેત મળી રહ્યા છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સહમતિ તો બની ગઈ છે. આ સહમતિ બાદ દુનિયાભરમાં ચર્ચાઓ ઉઠી છે. બંને દેશોએ શાંતિને લઈને ડિજિટલ સાઈન પણ કરી છે. આ બધા વચ્ચે હવે ડીલમાં કોકડું ગૂંચવાતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. એવી ચર્ચા છે કે મહિનાઓથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષને ખતમ કરવા માટે ઈરાને ભારે ભરખમ ફંડ 300 અબજ ડોલરની માંગણી કરેલી છે અને તેને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફગાવી દીધી છે. તેમનું કહેવું છે કે પૈસા વિશે કોઈ વાત થઈ નથી.
તેમણે કહ્યું કે ઈરાન ક્યારેય પરમાણુ હથિયાર ન બનાવવા પર સહમત થઈ ગયેલું છે. જો કે બંને વચ્ચે થયેલી વચગાળાની શાંતિ ડીલ હેઠળ ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમના ભવિષ્ય અંગે હજુ પણ સ્થિતિ સ્પષ્ટ નથી.
શું અમેરિકા ભરપાઈ કરશે?
અમેરિકા સાથે જંગમાં ઈરાનને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. ઈરાનના અનેક શહેરો તબાહ થઈ ગયા છે. એવી ચર્ચા છે કે શાંતિ સમજૂતિ હેઠળ ઈરાનને અમેરિકાએ 300 અબજ ડોલર આપવાનું વચન આપ્યું છે અને ઈરાનને તત્કાળ 24 અબજ ડોલર મળશે. એટલું જ નહીં એવી પણ ચર્ચા છે કે ઈરાનને પરમાણુ હથિયાર ન બનાવવાના દેવાના પોતાના વચનને ફરીથી દોહરાવ્યું છે.
અમેરિકી સાંસદે ઉઠાવ્યા સવાલ
જેવી આ ચર્ચા શરૂ થઈ તેના પર અમેરિકામાં જ બબાલ મચી ગઈ, અમેરિકાના ડેમોક્રેટ સાંસદ ક્રિસ મર્ફીએ કહ્યું કે જો ઈરાનની સાથે કોઈ અંતિમ સમજૂતિ થાય તો તે ઈરાન સામે 'સરન્ડર' જેવું લાગશે. તો પણ આવી સમજૂતિનું સ્વાગત થવું જોઈએ કારણ કે યુદ્ધ ચાલુ રહેવાથી અમેરિકા વધુ નબળું થશે.
ટ્રમ્પે કહી આ વાત
ટ્રમ્પે પોતાના ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું કે "ઈરાન ક્યારેય પરમાણુ હથિયાર ન રાખવા પર સહમત થઈ ગયું છે. આ સાથે જ એવા સમાચાર છે કે અમેરિકા ઈરાનને 300 મિલિયન ડોલર આપી રહ્યું છે જે ડેમોક્રેટ્સ દ્વારા ફેલાવેલી ખોટી ખબર છે." અત્રે જણાવવાનું કે ટ્રમ્પે પોસ્ટમાં 300 મિલિયન ડોલર લખ્યું છે જ્યારે ઈરાની ન્યૂઝ એજન્સી મેહરે 300 બિલિયન ડોલરની વાત કરી હતી. આવામાં એ સવાલ ઊભા થાય છે કે જો સમજૂતિ થાય તો શું તેમાં આ વાતની ચર્ચા થઈ નહતી? અત્રે જણાવવાનું કે આ સમજૂતિને લાગૂ કરવા માટે એક નિગરાણી તંત્ર બનાવવામાં આવશે.
અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે સમજૂતિ
રોયટર્સના રિપોર્ટ મુજબ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ, અને ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાગેર ગાલિબાફે આ સમજૂતિ પર ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે હસ્તાક્ષર કર્યા. વોશિંગ્ટન અને તહેરાન બંનેએ પુષ્ટિ કરી કે સમજૂતિ થઈ ગઈ છે. અમેરિકી અધિકારીઓએ કહ્યું કે સમજૂતિની શરતો આગામી થોડા દિવસમાં જાહેર કરાશે. જ્યારે પ્રત્યક્ષ સમજૂતિ હસ્તાક્ષર કાર્યક્રમ 19 જૂનના રોજ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવામાં થાય તેવી આશા છે.