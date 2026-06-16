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શું ઈરાન પરમાણુ હથિયાર રાખી શકશે, અમેરિકા આપશે તેને 300 મિલિયન ડોલર? શાંતિ સમજૂતિ પર સવાલ ઉઠ્યા

Iran-US Peace Deal: એકબાજુ જ્યાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિ થઈ ગઈ હોવાના સમાચાર છે ત્યાં  હવે આ પીસ ડીલ પર સવાલ પણ ઉઠી રહ્યા છે. શું અમેરિકા ઈરાનને મોટું ફંડ આપશે? ઈરાન પરમાણુ હથિયારો રાખી શકશે કે નહીં? જાણો શું કહ્યું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે?

Written ByViral Raval
Published: Jun 16, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:28 AM IST
શું ઈરાન પરમાણુ હથિયાર રાખી શકશે, અમેરિકા આપશે તેને 300 મિલિયન ડોલર? શાંતિ સમજૂતિ પર સવાલ ઉઠ્યા
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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