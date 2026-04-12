ઈરાન અમેરિકાની શાંતિ વાર્તા ફેલ, હવે ચીને કર્યો કાંડ ? ટ્રમ્પે ચીનને આપી ખુલ્લી ધમકી

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઈરાન અમેરિકાની શાંતિ વાર્તા ફેલ, હવે ચીને કર્યો કાંડ ? ટ્રમ્પે ચીનને આપી ખુલ્લી ધમકી

Trump warn China: ઈરાન સાથે યુદ્ધ અટકાવવા માટે પાકિસ્તાનમાં ચાલી રહેલી શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગઈ છે. આ દરમિયાન, અહેવાલો બહાર આવ્યા છે કે ચીન ઈરાનને આ રીતે મદદ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પે ચીનને ચેતવણી આપી છે કે જો તેઓ આમ કરશે તો તેના પરિણામો ભયંકર આવશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 12, 2026, 07:47 PM IST
Trump warn China: પાકિસ્તાનમાં ઈરાન સાથે યુદ્ધ રોકવા માટે યોજાયેલ શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગઈ છે. ઈરાનનો આરોપ છે કે અમેરિકા એવી શરતો પર યુદ્ધવિરામ ઇચ્છે છે જે તે સ્વીકારી શકતો નથી. બીજી તરફ, અમેરિકા કહે છે કે ઈરાનને સૌથી સરળ સોદો ઓફર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેણે તે સ્વીકારવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો. આ બધા વચ્ચે, ચીનનો દ્રષ્ટિકોણ પણ સામે આવ્યો છે. અહેવાલો બહાર આવ્યા છે કે ચીન યુદ્ધવિરામ દરમિયાન ઈરાનને શસ્ત્રો મોકલી શકે છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચીનને આમ કરવા સામે ચેતવણી આપી છે.

રવિવારે મીડિયા સાથે વાત કરતા, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન યુદ્ધ અંગે ચર્ચા કરી. આ વાતચીત દરમિયાન, ટ્રમ્પને ચીન દ્વારા ઈરાનને શસ્ત્રો પૂરા પાડવા વિશે પૂછવામાં આવ્યું. તેમણે જવાબ આપ્યો કે, જો ચીન આવું કરશે, તો તેને મોટી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે, ખરું ને? એ નોંધનીય છે કે ઈરાન સાથે અમેરિકાનો સંઘર્ષ હજુ પૂરો થયો નથી, તેથી જો તેહરાન ચીની શસ્ત્રો મેળવે છે, તો તે અમેરિકા માટે નોંધપાત્ર ખતરો ઉભો કરશે.

ચીન ઈરાનને એર ડિફેન્સ આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે: અહેવાલ

ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, યુએસ ગુપ્તચર માહિતી દર્શાવે છે કે ચીન આગામી થોડા અઠવાડિયામાં ઈરાનને નવી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ પહોંચાડવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આ બાબતથી પરિચિત ત્રણ લોકોએ સંકેત આપ્યો છે કે બેઇજિંગ તેમના સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે આ શિપમેન્ટને ત્રીજા દેશોમાં રૂટ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. અજાણ્યા સ્ત્રોતોને ટાંકીને, તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બેઇજિંગ ખભાથી ચલાવવામાં આવતી એન્ટી-એરક્રાફ્ટ મિસાઇલ સિસ્ટમ્સ (MANPA) ટ્રાન્સફર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

ઇસ્લામાબાદમાં શાંતિ મંત્રણા ફેલ

નોંધનીય છે કે આ અહેવાલ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે ઇસ્લામાબાદમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં, પશ્ચિમ એશિયામાં ફરી એકવાર યુદ્ધનો ભય છે. અગાઉ, યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ ​​જેમીસન ગ્રીરે ચેતવણી આપી હતી કે યુએસ હિતોની વિરુદ્ધ બેઇજિંગ દ્વારા ઈરાન સાથે દખલગીરી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને જટિલ બનાવી શકે છે.

ગ્રીરે કહ્યું કે, આપણા અર્થતંત્રોના મૂળભૂત ધ્યેયો ખૂબ જ અલગ છે. પરંતુ આર્થિક સ્થિરતા જાળવવાનો એક માર્ગ છે. જો ચીન ઈરાનમાં એવી રીતે દખલ કરે છે જે યુએસ હિતોને નુકસાન પહોંચાડે છે, તો તે સ્પષ્ટપણે સંબંધોને જટિલ બનાવશે, અને આને સમાપ્ત કરવાની જવાબદારી ચીનની છે.

અમેરિકાએ દાયકાઓથી ઈરાન પર સતત પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. આ સંદર્ભમાં, ચીન ઈરાન માટે એક મુખ્ય મિત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. તે ઈરાનના તેલ ઉત્પાદનનો મોટાભાગનો હિસ્સો ખરીદે છે. તાજેતરમાં, જ્યારે બધા દેશોના જહાજો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાથી ડરતા હતા, ત્યારે ચીનના ધ્વજવાળા જહાજો ભય વિના કાર્યરત હતા. 

ચીન ઈરાનનો મોટાભાગનો પુરવઠો પૂરો પાડે છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી ઈરાને તેની મોટાભાગની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમઓ ગુમાવી દીધી છે. રશિયા પોતે હાલમાં યુદ્ધમાં ફસાયેલું છે અને તેહરાનને એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ પૂરી પાડવાની સ્થિતિમાં નથી. તેથી, ચીન એકમાત્ર એવો દેશ છે જે ઈરાનની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવી શકે છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

