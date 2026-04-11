ગુજરાતી ન્યૂઝWorldશાંતિ વાર્તા પહેલા ગરમાગરમી, ઈરાની ડેલિગેશને રાખ્યું એવું નામ ભડકો થઈ શકે, જાણો કોણ કોણ પહોંચ્યું મંત્રણામાં

શાંતિ વાર્તા પહેલા ગરમાગરમી, ઈરાની ડેલિગેશને રાખ્યું એવું નામ ભડકો થઈ શકે, જાણો કોણ કોણ પહોંચ્યું મંત્રણામાં

Iran US Peace Talks In Islamabad: ઈરાન અને અમેરિકા આજે યુદ્ધવિરામની વચ્ચે આજથી મંત્રણાના ટેબલ પર જોવા મળશે. પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદમાં શાંતિ મંત્રણા યોજાઈ છે. બંને દેશોના પ્રતિનિધિઓ પણ પહોંચી ગયા છે. જો કે આ મંત્રણા શરૂ થાય તે પહેલા નિવેદનોમાં ખુબ ગરમાગરમી પણ જોવા મળી છે. ત્યારે આ મંત્રણા કેટલી સફળ નીવડશે તે તો આવનારો સમય જ કહેશે. આ શાંતિ મંત્રણામાં ઈરાન અને અમેરિકાથી કોણ કોણ ઈસ્લામાબાદ પહોંચ્યુ છે તે પણ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 11, 2026, 09:19 AM IST
  • પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદમાં ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા
  • ઈરાન અને અમેરિકા તરફથી કોણ કોણ પહોંચ્યું તે જાણો
  • મંત્રણા પહેલા નિવેદનબાજી થઈ જેમાં બંને એકબીજાને ચેતવતા જોવા મળ્યા

શાંતિ વાર્તા પહેલા ગરમાગરમી, ઈરાની ડેલિગેશને રાખ્યું એવું નામ ભડકો થઈ શકે, જાણો કોણ કોણ પહોંચ્યું મંત્રણામાં

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે મિડલ ઈસ્ટમાં જે યુદ્ધ ચાલુ છે તેમાં હાલ તો બે અઠવાડિયા પૂરતો યુદ્ધવિરામ લાગૂ થયો છે જો કે લેબનોનને લઈને હજું પણ અસમંજસ ચાલી રહી છે કારણ કે તેના પર યુદ્ધવિરામ પછી પણ હુમલા ચાલુ છે. આ બધા વચ્ચે અમેરિકા અને ઈરાનના પ્રતિનિધિઓ પાકિસ્તાનમાં શાંતિ મંત્રણા માટે પહોંચી રહ્યા છે. આ શાંતિ મંત્રણામાં કોણ કોણ સામેલ થયું છે તે પણ ખાસ જાણો. 

ઈસ્લામાબાદમાં શાંતિ મંત્રણા
આખી દુનિયાની નજર આ શાંતિ મંત્રણા પર છે કારણ કે જો તે સફળ થઈ તો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સહિત ઘણા પ્રશ્નોના ઉકેલ આવી શકે છે. આજથી પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં ઈરાન અને અમેરિકાના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા શરૂ થઈ રહી છે. ઈરાન તરફથી આ મંત્રણમાં 6, અમેરિકા તરફથી 4 અને પાકિસ્તાન તરફથી 4 પ્રતિનિધિઓ સામેલ થશે. 

પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થીની ભૂમિકા
આ યુદ્ધમાં જોરદાર વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે ઈરાન અને અમેરિકાએ યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી. આ યુદ્ધવિરામમાં પાકિસ્તાનની મોટી ભૂમિકા હોવાનું કહેવાય છે જેનો ઉલ્લેખ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ કર્યો હતો. જો કે પડદા પાછળ ચીને પણ મોટો ખેલ પાડ્યો હોવાનો કહેવાય છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની આ વાતચીતમાં બંને દેશોના ખુબ પ્રભાવશાળી નેતાઓ સામેલ થશે. 

મંત્રણામાં ઈરાન તરફથી કોણ
આ મંત્રણામાં ઈરાન તરફથી 6 દિગ્ગજ સામેલ થવાના છે. જેમાં ઈરાનના વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી મંત્રણાનું નેતૃત્વ કરશે. જ્યારે ઈરાની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાગેર ગલિબાફ પણ બેઠકમાં સામેલ થશે. બંને દિગ્ગજો મંત્રણા માટે પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદ પહોંચી ગયા છે. જેની જાણકારી પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે સોશિયલ મીડિયા પર આપી. 

આ ઉપરાંત ઈરાન તરફથી સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય રક્ષા પરિષદના સચિવ અલી અકબર અહમદીન અને કેન્દ્રીય બેંકના ગવર્નર અબ્દોલનાસેર હેમ્મતી પણ આ વાર્તામાં સામેલ થશે. આ ઉપરાંત અનુભવી રાજનયિક મજીદ તખ્ત રવાંચી અને સુરક્ષા મામલાઓના જાણકાર બાગેર જોલ્ઘાદ્ર પણ મંત્રણામાં જોડાઈ શકે છે. 

ઈરાનના 'મીનાબ 168' ડેલીગેશનમાં કેટલા લોકો
ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યાં મુજબ ગલિબાફ અને અરાઘચીના નેતૃત્વમાં ઈરાનનું પ્રતિનિધિમંડળ ઈસ્લામાબાદ પહોંચી ગયું છે. આ ડેલિગેશનમાં આર્થિક, સુરક્ષા અને રાજનીતિક ક્ષેત્રોના ટેક્નિકલ જાણકારો તથા મીડિયા કર્મીઓ અને સહાયક કર્મચારીઓ સહિત 70 લોકો સામેલ છે. 

રસપ્રદ વાત એ છે કે આ ડેલિગેશનનું નામ ઈરાને મીનાબ 168 આપ્યું છે. ઈરાનના મીનાબ શહેરમાં એક સ્કૂલ પર થયેલા હુમલાની યાદમાં આ નામ રખાયું છે. જેમાં 168 જેટલા બાળકોના મોત થયા હતા. આ નામ દ્વારા ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળ શાંતિ મંત્રણા દરમિયાન એ બાળકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યું છે જે ઘટનાએ આખા વિશ્વને હચમચાવી દીધી હતી. 

અમેરિકા તરફથી કોણ
અમેરિકા તરફથી આ મંત્રણામાં સામેલ થવા માટે 4 દિગ્ગજ હસ્તીઓ ઈસ્લામાબાદ પહોંચી છે. યાદીમાં પહેલું નામ અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ છે. જે મંત્રણાનું અમેરિકા તરફથી નેતૃત્વ કરશે. આ ઉપરાંત ટ્રમ્પના જમાઈ અને પૂર્વ સલાહકાર જેરેડ  કુશ્નર, પશ્ચિમ એશિયા માટે ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને વાઈસ એડમિરલ બ્રેડ કૂપર પણ સામેલ થશે. 

પાકિસ્તાન તરફથી કોણ સામેલ થશે
પાકિસ્તાન આ શાંતિ મંત્રણાની મધ્યસ્થી કરી રહ્યું છે ત્યારે એવામાં પાકિસ્તાનના પણ અનેક પ્રમુખ અધિકારીઓ આ મંત્રણાનો ભાગ બનશે. દેશના પીએમ શહબાજ શરીફ, સેના પ્રમુખ અસીમ મુનીર, વિદેશ મંત્રી ઈશાક ડાર અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર મોહમ્મદ અસીમ મલિક આ શાંતિ મંત્રણાને હોસ્ટ કરશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેની આ મંત્રણા સફળ થશે કે નહીં. જો વાતચીત સફળ રહેશે તો મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિ સ્થપાઈ શકે છે. 

મંત્રણા પહેલા ગરમાગરમી
જો કે આ મંત્રણા શરૂ થાય તે પહેલા નિવેદનોમાં ખુબ ગરમાગરમી પણ જોવા મળી છે. અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે ઈસ્લામાબાદ જતા પહેલા ઈરાનને ધમકી પણ આપી દીધી. તેમણે કહ્યું કે જો ઈરાન સારી દાનતથી વાત કરવા ઈચ્છતું હોય તો અમે હાથ મિલાવવા તૈયાર છીએ. પરંતુ જો તેમણે અમારી સાથે રમત રમવાની કોશિશ કરી (દગો) તો અમારી ટીમ તેમને કયારેય છૂટછાટ આપશે નહીં. 

બીજી બાજુ ઈરાનની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘેર ગાલિબાફે પણ સોશિયલ મીડિયા પર ચોખ્ખું સંભળાવી દીધુ કે વાતચીત શરૂ થતા પહેલા તેમની બે શરતો પૂરી થવી જોઈએ. પહેલી એ કે લેબનોનમાં ઈઝરાયેલ હુમલા બંધ કે અને બીજી અમેરિકા તરફથી ફ્રીઝ કરાયેલા ઈરાનના અબજો ડોલરની સંપત્તિને  તરત રિલીઝ કરે. ઈરાને કહ્યું કે જો આ શરતો પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી વાર્તાનો કોઈ અર્થ નથી. 

ટ્રમ્પે પણ આપી દીધી ધમકી
મંત્રણા પહેલા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ ઈરાનને ધમકી આપી દીધી. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો કે ઈરાન પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી અને તે ફક્ત વાતચીત માટે જીવતું છે. તેમણે હોર્મુઝ અંગે પણ મોટું નિવેદન આપ્યું. ટ્રમ્પે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટ શેર કરી લખ્યું કે ઈરાન વૈશ્વિક જળમાર્ગો પર  કંટ્રોલ કરીને દુનિયાને જબરદસ્તીથી વસૂલીનો ભોગ બનાવી રહ્યું છે. ઈરાનીઓને કદાચ એ વાતનો અહેસાસ નથી કે વૈશ્વિક જળમાર્ગોનો ઉપયોગ કરીને દુનિયાને ડરાવવા સિવાય તેમની પાસે કોઈ કાર્ડ નથી. તેઓ આજે જો જીવિત હોય તો ફક્ત વાતચીત કરવા માટે. 

 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

