ટ્રમ્પની ધમકી બાદ ખામેનઈ ગાયબ! શું અમેરિકાના ડરથી બંકરમાં સંતાયા ઈરાની સુપ્રીમ લીડર?
Ayatollah Ali Khamenei: જે દિવસથી ટ્રમ્પે ખામેનઈને ચેતવણી આપી છે કે ઈરાનમાં હવે નવી સત્તાનો સમય આવી ગયો છે. તે દિવસથી ખામેનેઈ જાહેરમાં દેખાયા નથી. આજે એક અઠવાડિયા કરતા વધુ સમય થઈ ગયો છે. ટ્રંપે સત્તા બદલવાની ધમકી આપતા જ મિડલ ઈસ્ટમાં પોતાના યુદ્ધ જહાજ રવાના કરી દીધા છે. તો શું ખામેનેઈ અમેરિકાની હુમલાના ભયથી બંકરમાં સંતાઈ ગયા છે. કેમ કે, દુનિયાભરમાં હાલ એ ક સવાલ થઈ રહ્યો છે કે ખામેનેઈ ક્યાં ગાયબ થયા છે.
Ayatollah Ali Khamenei: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે સંઘર્ષ ઘટવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. કેમ કે, વેનેઝુએલામાં માદુરોની ધરપકડ કર્યા બાદ હવે અમેરિકાના નિશાન પર ઈરાન છે. ખામેનેઈને સત્તા પરથી હટાવવાનો અથવા રસ્તામાંથી સાફ કરવાનો અમેરિકા અને ઈઝરાયેલેનો હેતુ છે. તેના કારણે ખામેનેઈ જાહેર જીવનમાંથી સંપૂર્ણ રીતે ગાયબ થઈ ગયા છે. ખામેનેઈને ખબર પડી ગઈ છે કે, તેમના ઉપર ભયનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે.
અમેરિકાએ ઈરાન સાથે વઘતા સંઘર્ષ અને ખામેનેઈના વલણને જોતા મિડલ ઈસ્ટમાં પોતાનું સૈન્ય વધારી દીધુ છે. ટ્રમ્પ અનેક વખત કહી ચુક્યા છે કે, ઈરાનમાં સત્તા પરિવર્તનની જરૂર છે. અમેરિકામાં તેમની જનતાને મદદ કરશે. તેથી હવે અમેરિકી નૌસેનાનું USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ટૂંક સમયમાં અરબ સાગર પહોંચે તેવી શક્યતા છે.
અમેરિકાના સ્ટ્રાઈક ગ્રુપ ખાસિયત
આ સ્ટ્રાઈક ગ્રુપમાં USS Spruance, USS Frank E. Petersen Jr. અને USS Michael Murphy જેવા ગાઇડેડ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર્સ પણ સામેલ છે. એર પાવરની વાત કરીએ તો આ કેરિયર સ્ટ્રાઈક ગ્રુપમાં F-35C સ્ટેલ્થ ફાઇટર જેટ્સ અને F/A-18E સુપર હોર્નેટ વિમાનો તૈનાત છે. આ સિવાય અમેરિકા દ્વારા F-15E Strike Eagles અને બ્રિટેન દ્વારા Typhoon ફાઇટર જેટ્સ પણ ક્ષેત્રમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
માત્ર એટલું જ નહીં, મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકાના સૈન્ય અડ્ડા પહેલેથી જ સક્રિય છે. ગુપ્તચર એજન્સીઓ પણ ખામેનેઈને સત્તા પરથી હટાવવાની યોજના બનાવી છે. જેથી ખામેનેઈના જીવને જોખમ વધ્યું છે.
17 જાન્યુઆરી બાદ ખામેનેઈ ક્યાં છે?
છેલ્લે ખામેનેઈ 17 જાન્યુઆરીએ જાહેરમાં દેખાયા હતા. જે સમયે તેમણે લોકો સાથે મુલાકાત કરી હતી. પરંતુ અમેરિકાની યુદ્ધ તૈયારીઓ અને પોતાના જીવને જોખમ હોવાથી ખામેનેઈ સંતાઈ થઈ ગયા છે. 17 જાન્યુઆરી ખામેનેઈની સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ પોસ્ટ પણ આવી નથી. અમેરિકા સતત લોકોને ઉશ્કેરી રહ્યું છે.
એટલું જ નહીં, ટ્રમ્પે 17 જાન્યુઆરીએ જ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ખામેનેઈને ચેતવણી આપતાં કહ્યું હતું કે, “એક બીમાર માણસ, જે ઈરાનને યોગ્ય રીતે ચલાવી શકતો નથી અને લોકોની હત્યા કરે છે.” ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે, ઈરાનમાં હવે નવી લીડરશિપનો સમય આવી ગયો છે, કારણ કે ખામેનેઈ ઈરાનના વિનાશ માટે જવાબદાર છે.
ટ્રમ્પની આ ધમકીઓ અને ચેતવણી કારણે ભલે સંતાઈ ગયા હોય, પરંતુ ખામેનેઈના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ સતત અમેરિકાની ધમકીઓને જવાબ આપી રહ્યા છે. અમેરિકા સામે યુદ્ધની તૈયારી કરી લીધી છે. ટ્રમ્પને ચેતવણી આપતી ઈરાને કહ્યું કે, IRGC પહેલાં કરતાં વધુ તૈયાર છે અને તેની આંગળી ટ્રિગર પર છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલે ગેરસમજથી બચવું જોઈએ. ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ અને પ્રિય ઈરાન પહેલાં કરતા વધુ તૈયાર છે. કમાન્ડર-ઇન-ચીફના આદેશો અને સૂચનોનું પાલન કરવા માટે આંગળી ટ્રિગર પર છે. અગાઉના સંઘર્ષમાંથી મળેલા પાઠના આધારે ઈરાને પોતાની મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ મજબૂત કરી છે અને મિસાઇલોનું ઉત્પાદન વધાર્યું છે.
ઈરાનનું અમેરિકા સામે જીતવું મુશ્કેલ
ઈરાન ભલે તૈયારી કરી રહ્યું હોય, પરંતુ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સામે જીતવું મુશ્કેલ છે. ગયા વર્ષે થયેલા 12 દિવસના યુદ્ધ દરમિયાન પણ ઈરાન અમેરિકાનું કંઈ બગાડી શક્યું નથી. જ્યારે અમેરિકા તેહરાન સહિત અનેક ઠેકાણાએ બોંબમારો કરીને પરત ફર્યું હતું.
આથી જ્યારે ટ્રમ્પે ખામેનેઈને ધમકી આપતા કહ્યું છે કે, અમેરિકા તેના ચોક્કસ ઠેકાણા જાણે છે અને તેને નિશાન બનાવવું ખુબ સરળ છે. ત્યારથી અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. ખામેનેઈ એટલે તો કોઈ બંકરમાં સંતાઈ ગયા છે અથવા દેશ છોડીને ભાગી ગયા છે.
