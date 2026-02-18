Prev
ઈરાનના સૈન્ય મથકો પાસે ભીષણ આગ, અમેરિકા સાથેના તણાવ વચ્ચે રહસ્યમય વિસ્ફોટ

US Iran Tension: ઈરાનની રાજધાની તેહરાન પાસે આવેલા પારંદ વિસ્તારમાં ભીષણ આગ લાગી છે. સરકારી મીડિયાએ બુધવારે જણાવ્યું કે, આગને કારણે વિસ્તારમાં કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા ઉઠી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ વિસ્તારમાંથી ઉઠતા ધુમાડાના વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:01 PM IST
  • તેહરાન પાસે આકાશમાં જોવા મળ્યા કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા
  • અમેરિકાની સૈન્ય કાર્યવાહીના અહેવાલ વચ્ચે ઈરાની સૈન્ય મથકો પાસે વિસ્ફોટ
  • આગામી અઠવાડિયામાં અમેરિકા દ્વારા સૈન્ય કાર્યવાહી કરવાની શક્યતા

US Iran Tension: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. આ દરમિયાન રાજધાની તેહરાન પાસેના પારંદ વિસ્તારમાં લાગેલી આ આગે ચિંતા વધારી છે. સરકારી મીડિયાએ બુધવારે જણાવ્યું કે, આગને કારણે વિસ્તારમાં કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા ઉઠી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ વિસ્તારમાંથી ઉઠતા ધુમાડાના વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આગ લાગી છે તે તેહરાન પ્રાંતના અનેક સૈન્ય અને વ્યૂહાત્મક સ્થળોની નજીક છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ દરમિયાન લોકોને વિસ્ફોટ જેવો અવાજ પણ સંભળાયો હતો. જો કે, તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ શકી નથી.

સરકારી મીડિયાનો ખુલાસો
ઈરાનના સરકારી મીડિયા IRIBના રિપોર્ટ અનુસાર, બુધવારે તેહરાન પ્રાંતના પારંદ શહેરમાં એક ઈમારતની ઉપરથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા ફૂટેજમાં આસપાસના વિસ્તારમાં કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા ઉઠી રહ્યા છે. જો કે, હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિ કે મોટા નુકસાનની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. સરકારી મીડિયાએ પારંદ અગ્નિશમન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, શહેરની પાસે જોવા મળી રહેલ કાળો ધુમાડો પારંદ નદીના કિનારે ઉગેલા ઘાસમાં લાગેલી આગને કારણે છે.

વધતા તણાવ વચ્ચે યુદ્ધની આશંકા
વિભાગે વધુમાં જણાવ્યું કે, ફાયર ફાઈટરો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને આગ બુઝાવવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. આ ઘટના તાજેતરના અઠવાડિયામાં તેહરાનની આસપાસ થયેલા અનેક રહસ્યમય વિસ્ફોટો અને આગની ઘટનાઓ પછી સામે આવી છે, જેમાંથી ઘણી ઘટનાઓની ઈરાની સત્તાવાળાઓએ સંપૂર્ણ વિગતોની પુષ્ટિ કરી નથી.

આ ઘટના એવા સમયે સામે આવી છે જ્યારે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ છે. ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને લઈને ચાલી રહેલી વાતચીત અને કુટનીતિ અસફળ થવાની સ્થિતિમાં સંભવિત સંઘર્ષના જોખમ વચ્ચે અમેરિકા તેની સૈન્ય હાજરીને મજબૂત કરી રહ્યું છે. બીજી તરફ એક્સિયોસના રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સૈન્ય સંઘર્ષ ગણતરીના દિવસો અથવા અઠવાડિયામાં શરૂ થઈ શકે છે અને તે મોટા પાયે, અનેક અઠવાડિયા સુધી ચાલનારા અભિયાનમાં ફેરવાઈ શકે છે.

ઈરાનના સુપ્રીમ લીડરની ચેતવણી
એક્સિયોસના રિપોર્ટ અનુસાર, વ્હાઇટ હાઉસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું છે કે, આગામી અઠવાડિયામાં અમેરિકી સૈન્ય કાર્યવાહીની સંભાવના 90 ટકા સુધી છે. ટ્રમ્પના એક સલાહકારે કહ્યું કે, બોસ હવે કંટાળી ગયા છે... મને લાગે છે કે આગામી થોડા અઠવાડિયામાં 90% સંભાવના છે કે આપણે કાર્યવાહી જોશું.

બીજી તરફ ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, અમેરિકા સતત કહેતું રહે છે કે, તેમણે ઈરાન તરફ એક યુદ્ધ જહાજ મોકલ્યું છે. ચોક્કસ, યુદ્ધ જહાજ એક જોખમી સૈન્ય સાધન છે. પરંતુ તે યુદ્ધ જહાજ કરતા પણ વધુ ખતરનાક એ હથિયાર છે જે તેને સમુદ્રના તળિયે પહોંચાડી શકે છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, દુનિયાની સૌથી શક્તિશાળી સેનાને પણ ક્યારેક એટલી જોરદાર ઈજા થઈ શકે છે કે તે ફરી ક્યારેય ઉભી ન થઈ શકે.

