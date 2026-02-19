10 દિવસમાં નિર્ણય લો નહીંતર... તણાવ વચ્ચે ટ્રમ્પની ઈરાનને છેલ્લી ચેતવણી, નવી ધમકીથી ખળભળાટ
Iran US Tension: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ગુરુવારે તેમણે ઈરાનને વોશિંગ્ટન સાથે 'સાર્થક સમજૂતી' કરવાની અપીલ કરી છે. આ દરમિયાન તેમણે ચેતવણી આપી કે, આવું કરવામાં નહીં આવે તો મધ્ય પૂર્વીય દેશને ખરાબ પરિણામો ભોગવવા પડી શકે છે.
- અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે ટ્રમ્પે આપ્યું અલ્ટીમેટમ
- અમેરિકાએ ઈરાન નજીક 2 એરક્રાફ્ટ કેરિયર અને ફાઈટર જેટ કર્યા તૈનાત
- સાર્થક સમજૂતી કરો નહીંતર ગંભીર પરિણામો ભોગવવા તૈયાર રહો
તેઓ વોશિંગ્ટનમાં ટ્રમ્પ દ્વારા રચાયેલ 'બોર્ડ ઓફ પીસ'ની ઉદ્ઘાટન બેઠકમાં બોલી રહ્યા હતા, જે ગાઝા અને તેની આસપાસ સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.
10 દિવસનું અલ્ટીમેટમ
આ દરમિયાન ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું કે, અમેરિકા સાથે વાતચીત આગામી 10 દિવસમાં થવી જોઈએ, નહીંતર વોશિંગ્ટનને એક ડગલું આગળ વધવું પડી શકે છે. વિગતવાર માહિતી આપ્યા વિના તેમણે કહ્યું કે, તમને આગામી 10 દિવસમાં આ વિશે ખબર પડી જશે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, ઈરાન પરમાણુ હથિયાર ન રાખી શકે. પરમાણુ હથિયાર હોવા પર મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ હોઈ શકે નહીં. તેમને આ વાત ખૂબ જ સ્પષ્ટ રીતે જણાવી દેવામાં આવી છે.
યુદ્ધ વિમાનો અને યુદ્ધ જહાજો તૈનાત
નોંધપાત્ર છે કે, અમેરિકાએ મિડિલ ઈસ્ટમાં ફાઈટર જેટ અને યુદ્ધ જહાજો તૈનાત કરી દીધા છે. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના રિપોર્ટ અનુસાર, વ્હાઇટ હાઉસની આ ચેતવણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે અમેરિકાએ પોતાના F-35 અને F-22 ફાઈટર જેટ મધ્ય પૂર્વ તરફ મોકલી દીધા છે. વધતા તણાવ વચ્ચે અમેરિકાએ મધ્ય પૂર્વમાં પોતાના કેટલાક સૌથી મોટા એરક્રાફ્ટ કેરિયર અને યુદ્ધ જહાજો પણ તૈનાત કર્યા છે. USS અબ્રાહમ લિંકન પહેલેથી જ ઈરાનના કિનારા પાસે તૈનાત છે, જ્યારે બીજું એરક્રાફ્ટ કેરિયર USS જેરાલ્ડ આર. ફોર્ડ પણ તે વિસ્તારમાં મોકલવામાં આવ્યું છે.
.@POTUS: "Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. If they join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too — but it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region." pic.twitter.com/w8bkVpoGL6
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 19, 2026
યુદ્ધ ભણકારા
એક્સિયોસના એક રિપોર્ટમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ નજીક છે અને તે ઘણા અઠવાડિયા સુધી ચાલી શકે છે. અમેરિકાના અધિકારીઓ અને સલાહકારોના હવાલાથી રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઈરાન વિરુદ્ધ સૈન્ય કાર્યવાહી ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ શકે છે. આ ચેતવણીઓ અને વધતો તણાવ એવા સમયે સામે આવ્યો છે જ્યારે બન્ને દેશોએ જિનેવા ખાતે ઓમાનની મધ્યસ્થતામાં બીજા તબક્કાની વાતચીત યોજાઈ હતી.
અમેરિકા ઈરાનને પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાથી રોકવા માંગે છે, જ્યારે ઈરાનનો દાવો છે કે, તે આવું કરી રહ્યું નથી. બીજી તરફ ઈરાન અમેરિકાના પ્રતિબંધોમાંથી રાહત ઈચ્છે છે. આ દરમિયાન ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ પણ ઈરાનને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, જો આયાતુલ્લા ભૂલ કરશે અને અમારા પર હુમલો કરશે, તો તેમને એવો જવાબ મળશે જેની તેઓ કલ્પના પણ નહીં કરી શકે.
