EXPLAINER: તહેરાનમાં લોહીની હોળી, ઈઝરાયેલે ઈરાનના 'ચાણક્ય' લારિજાનીને ફૂંકી માર્યા, જાણો કોણ કોણ મોતને ભેટ્યું
Iran US War; લારિજાની દેશના સૌથી પ્રભાવશાળી નેતાઓમાંથી એક હતા. ઈઝરાયેલે આ નેતાને ઉડાવી દીધા છે જ્યારે તેઓ પોતાની દીકરીના ઘરે તહેરાનમાં હતા. લારિજાનીના મોતને પગલે રશિયાએ કડક શબ્દોમાં નિંદા કરીને અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા કરાયેલી હત્યા ગણાવી છે. જાણી લો આ નેતાના મોતથી ઈરાનને કેટલું નુક્સાન જશે...
- અલિ લારિજાનીનું મોત એ ઈરાન માટે સૌથી મોટો ઝટકો
- દેશના સૌથી પ્રભાવશાળી નેતાઓમાં સામેલ હતા અલિ લારિજાની
- સર્વોચ્ચ નેતા અલી ખામેનેઈ બાદ યુદ્ધમાં ઈરાને વધુ એક મોટા નેતાને ગુમાવ્યા
ઈરાનના સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યોરિટી કાઉન્સિલના સચીવ અલિ લારજાનીનું મોત થઈ ગયું છે. ઈરાનની સર્વોચ્ય રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદે આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપી મોતની પુષ્ટી પણ કરી દીધી છે. એમને જણાવ્યું છે કે અલી લારિજાની સાથે એમનો એક દીકરો, પરિષદના એક વરિષ્ઠ સુરક્ષા અધિકારી અને એમના અંગરક્ષકનું મોત થયું છે. આ મોત ઈઝરાયેલ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલામાં થયું છે. ઈરાની મીડિયાના જણાવ્યા અનુસાર અલી લારીજાની જયારે એક એપાર્ટમેન્ટમાં પોતાના પરિવાર સાથે હતા ત્યારે જ ઈઝરાયેલે હુમલો કરતાં તેમનું મોત થયું છે.
લારિજાનીનું મોત ઈરાન માટે ઝટકો
અલિ લારિજાનીનું મોત એ ઈરાન માટે સૌથી મોટો ઝટકો છે. લારિજાની દેશના સૌથી પ્રભાવશાળી નેતાઓમાંથી એક હતા. જોકે, વિદેશમંત્રીએ કહ્યું છે કે ઈરાનમાં કોઈ વ્યક્તિ નહીં પણ સંરચના મહત્વની છે. કોઈ વ્યક્તિના હોવા ન હોવાથી કોઈ ફર્ક પડતો નથી. ખોમનેઈના મોત બાદ પણ ઈરાન આજે પણ મજબૂતીથી ઉભું છે. જોકે, લારિજાનીની રણનીતિક નિર્ણયોમાં મહત્વની ભૂમિકા રહેતી હતી. એ પછી સૈન્ય રણનીતિ હોય, કૂટનીતિ હોય કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો મામલો દરેક બાબતે એમના વિચારોને મહત્વ મળતું હતું. ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા દ્વારા હુમલા બાદ એમનું મહત્વ વધારે વધી ગયું હતું. 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અલી ખામનેઈના મોત બાદ લારિજાનીએ સંકેત આપ્યો હતો કે લડાઈ લાંબી ચાલવાની છે.
ઈરાનમાં સત્તા કેવી રીતે વહેંચાયેલી છે.
૧. સર્વોચ્ચ સત્તા (Supreme Leader)
અલી ખામેનેઈ (Ali Khamenei): આ માળખામાં સૌથી ઉપર હતા. ઈરાનમાં અંતિમ નિર્ણય લેવાની સત્તા સર્વોચ્ચ નેતા પાસે હોય છે. હવે એ આ દુનિયામાં નથી છતાં ઈરાન ઝૂકવા તૈયાર નથી.
૨. સુરક્ષા અને સંરક્ષણ પરિષદ
સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ : જેના સેક્રેટરી તરીકે અલી લારીજાની (Ali Larijani) હતા. જેમને પણ ઈઝરાયેલે 2 દિવસ પહેલાં કરેલા હુમલામાં મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા છે.
3. સેક્રેટરી ઓફ ધ ડિફેન્સ કાઉન્સિલ: અલી શામખાની (Ali Shamkhani). જેઓ પણ યુદ્ધનો ભોગ બન્યા છે અને એમનું મોત થઈ ગયું છે.
4. ચીફ ઓફ સ્ટાફ ઓફ ધ આર્મ્ડ ફોર્સિસ: અબ્દુલ રહીમ મુસાવી (Abdolrahim Mousavi), જેઓ સશસ્ત્ર દળોના વડા છે. એમને પણ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા છે. 3. સશસ્ત્ર દળો (Armed Forces)
ઈરાનનું સૈન્ય મુખ્ય પાંચ ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે:
IRGC (ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ): મોહમ્મદ પાકપોર., તેઓ પણ યુદ્ધની બલી ચડી ગયા છે.
પોલીસ: અહમદરેઝા રાદાન.
બાસીજ (Basij): ગુલામરેઝા સુલેમાની (આ એક પેરામિલિટરી ફોર્સ છે). બાસીજને પણ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલામાં મોત થયું છે.
સંરક્ષણ મંત્રાલય: અઝીઝ નાસીરઝાદેહ. તેઓ પણ આ દુનિયામાં નથી. આમ ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઈરાનની ચોટની નેતાગીરીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી છે.
ઈરાનની રાજનીતિમાં શું હતી ભૂમિકા
બીબીસીના એક અહેવાલ મુજબ ઈરાનની રાજનીતિમાં લારિજાનીને એક વ્યવહારિક નેતાના રૂપમાં જોવાતા હતા. તેઓ આક્રમક પ્રતિક્રિયાઓને બદલે રણનીતિક વિચારોને વધારે પ્રધાન્ય આપતા હતા. ચીન સાથે ઈરાનના લાંબાગાળાના સહયોગ માટે એમની અહમ ભૂમિકા હતી. હાલમાં લારિજાની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સંભાળતા હતા. તેઓ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના તણાવ વચ્ચે રણનીતિ તૈયાર કરવાની ભૂમિકા ભજવતા હતા. સ્ટેટ ઓફ હોરમૂઝ બંધ કરવાના નિર્ણયમાં એમની મહત્વની ભૂમિકા હતી. આ સિવાય ઈરાનમાં વધતા આર્થિક અસંતોષ અને વિરોધ પ્રદર્શનોને કાબૂમાં લેવાની રણનીતિમાં એમનો સિંહફાળો હતો. લારિજાની ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ સાથે પણ નજીકથી જોડાયેલા હતા. એમના મોતથી આ મહત્વના કાર્યક્રમમાં પણ સમસ્યા આવી શકે છે.
કેવું હતું લારિજાનીની રાજકીય કરિયર
ઈરાની સરકારના એ ભરોસામંદ સાથી હતા. આ જ કારણે 2025માં એમને સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યોરિટીના કાઉન્સિલના પ્રભાવશાળી સચિવ બનાવવામાં આવ્યા હતા. એમને સુપ્રીમ લીડરના સલાહકાર પણ માનવામાં આવતા હતા. તેઓ 2008થી 2020 સુધી સંસદની સ્પીકર હતા. આ સિવાય 2005થી 2007 સુધી તેઓ ઈરાનના પરમાણું કાર્યક્રમને આગળ ધપાવવામાં મુખ્ય વાર્તાકાર હતા. એમના પરિવારનો પણ ઈરાનની રાજનીતિમાં જબરદસ્ત પ્રભાવ છે. એમના ભાઈ સાદેગ લારિજાની ઈસ્લામી ગણરાજ્ય કાઉન્સિલના પ્રમુખ છે. સંસદ અને ગાર્જિયન કાઉન્સિલના વિવાદોને એ ઉકેલે છે.
લારિજાનીને મારવા માટે ઈઝરાયેલે ઘડ્યો હતો આ પ્લાન
અલી લારિજાનેને ટ્રેક કરવા માટે ઈઝરાયેલે પોતાની ખૂફિયા ક્ષમતાનો જબરદસ્ત ઉપયોગ કર્યો હતો. 13થી 16 માર્ચની રાત સુધી ઈરાનમાં ઈઝરાયેલના એસેટ્સ એક્ટિવ હતા. આ સમયે એમને લારિજાનીની લોકેશન મળી અને આ માહિતી ઈઝરાયેલ પહોંચાડવામાં આવી કારણ કે એમને મોતને ઘાટ ઉતારવાનો નિર્ણય આઈડીએફના ચીફને લેવાનો હતો. ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખોમનેઈના મોત બાદ તેઓ ટાર્ગેટ હતા. તેઓ પોતાનું સ્થાન વારંવાર બદલી રહ્યાં હતા. રોયટર્સે પોતાના રિપોર્ટમાં લખ્યું છે કે 67 વર્ષના લારિજાની તહેરાનમાં બહારના વિસ્તારમાં રહેતી દીકરીને મળવા ગયા હતા. આ સમયે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે કરેલા હુમલામાં તેમનું મોત થયું છે. તહેરાનમાં જ્યાં લારિજાનીને મોતને ઘાટ ઉતારાયા છે એ જગ્યા પર્દિસ તરીકે ઓળખાય છે. લારિજાનીને મારવા માટે ઈઝરાયેલે 1600 કિલોમીટર દૂરથી ફાયટર જેટ ઉડાડી એ એપાર્ટમેન્ટને ઉડાવી દીધું હતું જ્યાં લારિજાની આવ્યા હતા.
