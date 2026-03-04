ભારતની નજીક પહોંચ્યું ઈરાન-અમેરિકાનું યુદ્ધ, જહાજ ડૂબાડ્યાનો Video કર્યો જાહેર, જુઓ
Iran Warship Sunk Video: અમેરિકાના રક્ષા સચિવ પીટર હેગસેથે જણાવ્યું હતું કે એક અમેરિકન સબમરીને હિદ મહાસાગરમાં એક ઈરાની યુદ્ધ જહાજને ડૂબાડી દીધુ છે, એવું માનીને કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય પાણીમાં સલામત છે. તેના બદલે, તે ટોર્પિડો દ્વારા ડૂબી ગયું, એક શાંત મૃત્યુ.
સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનીની હત્યા બાદ ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ વધુ તીવ્ર બન્યું છે.
યુએસ નેવી સબમરીનએ ભારત અને શ્રીલંકાના દક્ષિણ કિનારા પર, હિંદ મહાસાગરમાં ઈરાની યુદ્ધ જહાજ પર હુમલો કરીને તેને ડૂબાડી દીધું
વિશાખાપટ્ટનમમાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લીટ રિવ્યૂ 2026માં ભાગ લીધો હતો
Iran Warship Sunk Video: સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનીની હત્યા બાદ ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધ વધુ તીવ્ર બન્યું છે. યુએસ નેવી સબમરીનએ ભારત અને શ્રીલંકાના દક્ષિણ કિનારા પર, હિંદ મહાસાગરમાં ઈરાની યુદ્ધ જહાજ પર હુમલો કરીને તેને ડૂબાડી દીધું.
આ ભયાનક હુમલાનો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં યુદ્ધ જહાજ પર હુમલો થતો દેખાય છે. હિંદ મહાસાગરમાં થયેલા આ હુમલાએ યુદ્ધનો વ્યાપ વધાર્યો હોય તેવું લાગે છે. અત્યાર સુધી, સંઘર્ષ મધ્ય પૂર્વ અને ગલ્ફ પ્રદેશો સુધી મર્યાદિત હતો.
87થી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા
હુમલા સમયે, ઈરાની યુદ્ધ જહાજમાં આશરે 180 લોકો સવાર હતા. અત્યાર સુધીમાં, 87થી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે, અને ઘણા પાણીમાં ગુમ છે. હુમલા પછી તરત જ, શ્રીલંકન નૌકાદળે યુદ્ધ જહાજમાં સવાર ઈરાનીઓના જીવ બચાવવા માટે એક કામગીરી શરૂ કરી.
યુએસ યુદ્ધ વિભાગ દ્વારા 20 સેકન્ડનો એક વીડિયો બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. તેમાં ઈરાની યુદ્ધ જહાજને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. થોડીક જ સેકન્ડોમાં, જહાજ પર એક જોરદાર વિસ્ફોટ થાય છે, અને પાણી અનેક ફૂટ ઉંચુ ઉછળતું દેખાય છે.
વિશાખાપટ્ટનમમાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લીટ રિવ્યૂ 2026માં ભાગ લીધો હતો
ઈરાની યુદ્ધ જહાજ આઈઆરઆઈએસ દેના ભારતથી ઈરાન પરત ફરી રહ્યું હતું ત્યારે હિંદ મહાસાગરમાં તેના પર હુમલો થયો હતો. તેણે તાજેતરમાં વિશાખાપટ્ટનમમાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લીટ રિવ્યૂ 2026માં ભાગ લીધો હતો. યુએસ સંરક્ષણ સચિવ પીટર હેગસેથે કહ્યું કે, હિંદ મહાસાગરમાં, એક અમેરિકન સબમરીનએ એક ઈરાની યુદ્ધ જહાજને ડૂબાડી દીધું જે આંતરરાષ્ટ્રીય પાણીમાં પોતાને સુરક્ષિત માનતું હતું. તે ટોર્પિડો દ્વારા ડૂબી ગયું, એક શાંત મૃત્યુ. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ દુશ્મન જહાજ ટોર્પિડો દ્વારા ડૂબી ગયું છે. તે યુદ્ધની જેમ, જ્યારે આપણે હજુ પણ યુદ્ધ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હતા, અમે જીતવા માટે લડી રહ્યા છીએ.
અત્યાર સુધી 87થી વધુ મૃતદેહ મળી આવ્યા
શ્રીલંકાના પોલીસ અને રક્ષા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શ્રીલંકાના નૌકાદળે ઈરાની યુદ્ધ જહાજમાંથી 87 ખલાસીઓના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. નૌકાદળના એક અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે અમે 87 મૃતદેહો એકત્રિત કર્યા છે, અને બાકીના ગુમ થયેલા લોકોની શોધ હજુ પણ ચાલુ છે.
પોલીસ અને નૌકાદળના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે 61 ખલાસીઓ હજુ પણ ગુમ છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, લગભગ 32 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને ગાલે શહેરની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
