/પેટ્રોલ, LPG મુદ્દે હવે રહેશે શાંતિ! હોર્મુઝ સંકટ પર આવ્યા સૌથી મોટા સમાચાર

Iran-US Deal: પેટ્રોલ-ડીઝલ, LPGના ભાવ વધારાનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું હતું તેમાં હવે કદાચ શાંતિ મળી શકે છે કારણ કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. ઈરાન અને અમેરિકા મોટી ડીલની નજીક પહોંચ્યા હોવાનું સૂત્રોના હવાલે જાણવા મળી રહ્યું છે. જાણો વિગતો.
એવા સમાચાર આવી રહ્યા છે કે અમેરિકા અને ઈરાન આ સદીની સૌથી મોટી ડીલની ઘણી નજીક પહોંચી ગયા છે. બે અમેરિકી અધિકારીઓ ને આ મામલાથી માહિતગાર બે અન્ય સૂત્રોના હવાલે એક્સિયોસે આ અંગે જાણકારી આપી છે. એક્સિયોસે જણાવ્યું કે વ્હાઈટ હાઉસનું માનવું છે કે તે ઈરાનની સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા અને વધુ વિસ્તૃત પરમાણુ વાર્તા માટે એક રૂપરેખા નક્કી કરવા માટે એક પાનાના MOU પર સહમતિની નજીક પહોંચી રહ્યું છે.
વ્હાઈટ હાઉસના અધિકારીઓએ એક્સિયોસને જણાવ્યું કે અમેરિકાને આગામી 48 કલાકમાં અનેક મહત્વના મુદ્દાઓ પર ઈરાન તરફથી જવાબ મળે એવી અપેક્ષા છે. જો કે હજુ સુધી કોઈ પણ વાત પર સહમતિ બની નથી પરંતુ સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ યુદધ શરૂ થયા બાદ પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે જ્યારે બંને પક્ષ કોઈ સમજૂતિની આટલી નજીક પહોંચ્યા છે.
યુદ્ધ થશે પૂરું?
એક્સિયોસ મુજબ અન્ય જોગવાઈઓ ઉપરાંત આ સમજૂતિમાં ઈરાન પરમાણુ સંવર્ધન પર રોક લગાવવાની પ્રતિબદ્ધતા જતાવશે. આ ઉપરાંત અમેરિકા પોતાના પ્રતિબંધ હટાવવા અને ઈરાનના ફ્રીઝ કરેલા અબજોડોલરના ફંડને રિલીઝ કરવા પર સહમત થશે. બંને પક્ષ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી અવરજવર પર લાગેલા પ્રતિબંધો હટાવશે.
આ એમઓયુમાં જણાવવામાં આવેલી અનેક શરતો અંતિમ સમજૂતિ પર પહોંચવા પર જ લાગૂ થશે એવામાં એ વાતની સંભાવના રહે છે કે કાં તો યુદ્ધ ફરીથી છેડાય અથવા તો પાછી એક એવી અનિશ્ચિત સ્થિતિ બની રહે કે જેનાથી પ્રત્યક્ષ યુદ્ધ તો અટકી જાય પરંતુ અસલમાં કોઈ પણ મુદ્દાનું કોઈ સમાધાન ન નીકળ્યું હોય. વ્હાઈટ હાઉસનું માનવું છે કે ઈરાની નેતૃત્વમાં ફૂટ પડી છે અને અલગ અલગ જૂથો વચ્ચે સામાન્ય સહમતિ બનાવવાનું મુશ્કેલ થઈ શકે છે. કેટલાક અમેરિકી અધિકારીઓને એ વાત પર હજુ પણ શક છે કે કોઈ પ્રાથમિક સમજૂતિ પણ થઈ શકે.
અમેરિકી અધિકારીઓએ વાતચીતના પાછલા દૌર અને વર્તમાન યુદ્ધ દરમિયાન અનેક અવસરો પર કોઈ સમજૂતિ વિશે આશા જતાવી છે પરંતુ હજુ સુધી કોઈ સમજૂતિ થઈ શકી નથી. પરંતુ બે અમેરિકી અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનું હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પોતાના નવા ઓપરેશનથી પાછળ હટવું અને નાજુક યુદ્ધવિરામને તૂટવાથી બચાવવાનો નિર્ણય આ વાતચીતમાં થયેલી પ્રગતિ પર આધારિત હતો.
શું છે આ એક પન્નાનું એમઓયુ
એક પાનાનું 14 પોઈન્ટવાળું આ MOU ટ્રમ્પના દૂતો સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનરની સાથે અનેક ઈરાની અધિકારીઓ વચ્ચે સીધી અને મધ્યસ્થો દ્વારા થયેલી વાતચીતના દોરથી પસાર થઈ રહ્યો છે. પોતાના વર્તમાન રૂપમાં આ MOU આ વિસ્તારમાં યુદ્ધને ખતમ કરવાના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખોલવા, ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને મર્યાદિત કરવા, અમેરિકાના પ્રતિબંધોને હટાવવા માટે એક વિસ્તૃત સમજૂતિ પર 30 દિવસની વાતચીતના સમયગાળાની શરૂઆતની જાહેરાત કરશે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે આ વાતચીત ઈસ્લામાબાદ કે જીનેવામાં થઈ શકે છે. એક અમેરિકી અધિકારીના જણાવ્યાં મુજબ તે 30 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન હોર્મુઝથી જહાજોની અવરજવર પર ઈરાનના પ્રતિબંધ અને અમેરિકાની નેવીની નાકાબંધી ધીરે ધીરે હટાવવામાં આવશે. અમેરિકી અધિકારીએ કહ્યું કે જો વાતચીત નિષ્ફળ જશે તો અમેરિકી સેના નાકાબંધી ફરીથી લાગૂ કરવાની કે સૈન્ય કાર્યવાહી ફરીથી શરૂ કરવામાં સક્ષમ હશે.
યુરેનિયમ એનરિચમેન્ટ પર રોકના સમયમર્યાદા માટે પણ વાતચીત ચાલુ છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે આ રોક ઓછામાં ઓછી 12 વર્ષની હશે. જ્યારે એક અન્ય સૂત્રના જણાવ્યાં મુજબ તે 15 વર્ષની હોઈ શકે છે. ઈરાને એનરિચમેન્ટ પર 5 વર્ષની રોકનો પ્રસ્તાવ રાખ્યો હતો જ્યારે અમેરિકાએ 20 વર્ષની રોકની માંગણી કરી હતી. આ ઉપરાંત એક અન્ય સૂત્રએ જણાવ્યું કે અમેરિકા એવી કોઈ જોગવાઈ સામેલ કરવા માંગે છે જે હેઠળ જો ઈરાન એનરિચમેન્ટ સંબંધિત કોઈ પણ નિયમનો ભંગ કરે તો રોકની સમયમર્યાદા વધારવામાં આવશે. રોકની સમયમર્યાદા પૂરી થયા બાદ ઈરાનને 3.67% ના નીચલા સ્તર સુધી એનરિચમેન્ટ કરવાની મંજૂરી મળશે.
અમેરિકાના વિદેશમંત્રી માર્કો રૂબિયોએ મંગળવારે કહ્યું કે જરૂરી નથી કે અમે એક જ દિવસમાં આખી સમજૂતિ લખી નાખીએ. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આ ખુબ જ જટિલ અને ટેક્નિકલ મામલો છે. પરંતુ અમને એક એવું કૂટનીતિક સમાધાન જોઈએ જેમાં એ બિલકુલ સ્પષ્ટ હોય કે કયા કયા મુદ્દાઓ પર તેઓ વાતચીત માટે તૈયાર છે અને આ સમજૂતિને સાર્થક બનાવવા માટે તેઓ શરૂઆતમાં કઈ હદ સુધી છૂટછાટ આપવા માટે તૈયાર છે. જો કે રૂબિયોએ ઈરાનના કેટલાક ટોચના નેતાઓને 'પાગલ' જેવા પણ ગણાવ્યાં અને કહ્યું કે તેઓ કોઈ સમજૂતિ કરશે કે નહીં તે હજુ પણ સ્પષ્ટ નથી.