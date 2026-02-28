Prev
ઈરાનમાં યુદ્ધ થયું તો ભારત પર શું અસર થશે? આ 5 સેક્ટરમાં આવશે ભૂકંપ, 90 લાખ ભારતીયો પર છવાશે સંકટના વાદળો!

Tehran Blast : ઇઝરાયલના રક્ષામંત્રી ઈરાન વિરુદ્ધ 'પ્રીવેન્ટીવ એટેક'ની પુષ્ટિ કરી છે. તહેરાનમાં ધમાકાના સમાચાર છે. આ કાર્યવાહી અમેરિકા-ઈરાન પરમાણુ વાર્તા વચ્ચે થઈ છે, જેનાથી પ્રાદેશિક તણાવ વધી શકે છે. જો ઈરાનમાં યુદ્ધ શરૂ થાય તો ભારત પર શું અસર થશે તે વિશે ચર્ચા કરીશું. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:48 PM IST
  • ઈઝરાયલે ઈરાન પર કર્યો હુમલો, તહેરાનમાં ધમાકાના સમાચાર
  • ઈરાનમાં યુદ્ધ શરૂ થાય તો ભારત પર થઈ શકે છે મોટી અસર
  • ખાડી દેશોમાં રહેતા 90 લાખ ભારતીયો પર સંકટના વાદળો

Tehran : મધ્યપૂર્વમાં તણાવ વધી ગયો છે. ઇઝરાયલે ઈરાન પર મોટો હુમલો કર્યો છે. તેની જાણકારી ખુદ ઇઝરાયલના રક્ષામંત્રીએ આપી છે. IDF એ લોકોને ઘરમાં રહેવાની અપીલ કરી છે. ઇઝરાયલના હુમલા બાદ ત્યાં સાયરન વાગવાના શરૂ થઈ ગયા. આ હુમલા બાદ ઇઝરાયલ પર પણ જવાબી હુમલાનો ખતરો બનેલો છે, તેવામાં ઇઝરાયલે લોકોને સુરક્ષિત જગ્યાએ જવાનું કહ્યું છે. ઇઝરાયલે સ્પેશિયલ ઇમરજન્સી જાહેર કરી છે. આ હુમલા બાદ ઇરાનની એરસ્પેસ સંપૂર્ણ રીતે ખાલી કરી દેવામાં આવી છે. ઈરાનમાં ઈઝરાયલના હુમલા બાદ મધ્યપૂર્વ એશિયામાં તણાવ વધી શકે છે, જેની અસર ભારત પર પણ જોવા મળશે. જો ઈરાનમાં યુદ્ધની સ્થિતિ આવે તો ભારત પર શું અસર થશે તે વિશે જાણીએ.

ભારત પર શું અસર થઈ શકે?
ઈરાન, ઈઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ વધે તો ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા, ક્ષેત્રીય સ્થિરતા અને આર્થિક હિતો પર ઉંડી અસર થઈ શકે છે. આ કારણે કાચા તેલની કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે, જેનાથી મોંઘવારી વધી શકે છે. આ સાથે ખાડી ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહેલા 80થી 90 લાખ ભારતીયોની સુરક્ષા ખતરામાં પડી શકે છે. ઈરાનના ચાબહાર પોર્ટના સંચાલનમાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. આ સિવાય ભારતના કૃષિ નિકાસ પર પણ અસર પડી શકે છે.

1. તેલની કિંમતોમાં લાગશે આગ
ભારતની અર્થવ્યવસ્થા કાચા તેલની કિંમતો પર નિર્ભર છે. જાણકારોનું માનવું છે કે જો યુદ્ધ શરૂ થાય તો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ડ ક્રૂડની કિંમતો 100 ડોલર પ્રતિ બેરલને પાર જઈ શકે છે. ભારતમાં દરેક  $10 નો વધારો જીડીપી ગ્રોથને 0.3%  ઘટાડી શકે છે. તેલ મોંઘુ થવાથી માલની હેરફેર મોંઘી થશે, જેની સીધી અસર ફળ, શાકભાજી અને અનાજની કિંમતો પર પડશે. સામાન્ય લોકો માટે ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ થઈ જશે.

2. 90 લાખ ભારતીયોની સુરક્ષા
ખાડી દેશોમાં રહેતા ભારતીય આપણા દેશ માટે મોટો સહારો છે. જો યુદ્ધ ફેલાયું તો હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ થઈ જશે. તેવામાં લાખો લોકોને જહાજો કે વિશેષ વિમાનોથી લાવવા એક મોટો પડકાર હશે. ભારતને દર વર્ષે ખાડી દેશોમાંથી અબજો ડોલર મળે છે. ત્યાં કામ બંધ થવાથી કે ભારતીયોના પરત આવવાથી વિદેશી મુદ્રા ભંડાર પર સીધી અસર પડશે, જેનાથી રૂપિયો નબળો પડી શકે છે.

3. રણનીતિક પરિયોજનાઓ પર 'બ્રેક'
ભારતે ઈરાનમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કર્યું છે. ચાબહાર પોર્ટ ભારતને પાકિસ્તાનને બાયપાસ કરી અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયા સુધી પહોંચવાનો માર્ગ આપે છે. યુદ્ધની સ્થિતિમાં આ પ્રોજેક્ટ ઠપ પડી શકે છે. એટલું જ નહીં INSTC (ઈન્ટરનેશનલ નોર્થ-સાઉથ ટ્રાન્સપોર્ટ કોરિડોર) રશિયા અને યુરોપ સુધી વ્યાપાર પહોંચાડનાર આ કોરિડોર પણ યુદ્ધના સંકટમાં આવી શકે છે, જેનાથી ભારતને વ્યાપારિક નુકસાન થશે.

4. શેર બજાર અને રૂપિયામાં ઘટાડો
ઇઝરાયલે ઈરાનમાં હુમલો કરી તણાવ વધારી દીધો છે, જેની અસર સોમવારે ભારતીય શેર બજારમાં જોવા મળી શકે છે. અનિશ્ચિતતાના માહોલમાં વિદેશી રોકાણકારો ભારતીય બજારમાંથી પૈસા ઉપાડી સોનામાં રોકાણ કરવા લાગે છે, જેનાથી રૂપિયો ડોલરના મુકાબલે ઘટી શકે છે.

5. ભારત માટે બેધારી તલવાર
આ સ્થિતિ ભારત માટે કૂટનીતિક પરીક્ષાની ઘડી રહેશે. ભારતે ન માત્ર પોતાના નાગરિકોને બચાવવાના છે, પરંતુ અર્થવ્યવસ્થાનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો ઈરાનમાં યુદ્ધ શરૂ થાય તો તેની અસર ભારત સહિત એશિયાના અન્ય દેશો પર ચોક્કસ પડશે.

ભારત માટે ઈરાનની સાથે સંતુલન બનાવી રાખવું કેમ જરૂરી?
ભારતે એક નાજુક સંતુલન બનાવવું પડશે. તેણે અમેરિકાની સાથે પોતાની રણનીતિક ભાગીદારી બનાવી રાખવાની છે, તો ઈરાન સાથે પણ પોતાના સંબંધોને સંભાળવાના છે. ઈઝરાયલ સાથે પણ ભારતના સંબંધો સારા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ઈરાન વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવો પર ભારત હંમેશા તટસ્થ રહ્યું છે કે તેનો વિરોધ કર્યો છે, જે તાજેતરના મતદાનમાં જોવા પણ મળ્યું છે. જો અમેરિકાના દબાવને કારણે ભારત ઈરાનમાં પોતાની ભૂમિકા ઘટાડે છે, તો ચીન આ ખાલી જગ્યા ભરી શકે છે. તેથી ભારતે પશ્ચિમ એશિયામાં પોતાના હિતોની રક્ષા માટે પોતાની વિદેશ નીતિને સાવધાનીથી ચલાવવી પડશે.
 

