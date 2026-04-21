મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી ભીષણ યુદ્ધ શરૂ થશે? 'બીબી'નું ચોંકાવનારું નિવેદન, ટ્રમ્પે પણ આપી ધમકી
Iran-Israel US War: આગામી ગણતરીના કલાકો ખુબ મહત્વના ગણાઈ રહ્યા છે કારણ કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામ પૂરો થઈ રહ્યો છે અને શાંતિ સ્થપાય તેવા કોઈ એંધાણ જોવા મળતા નથી. એમાં પાછા તીખા નિવેદનો આગમાં ઘી હોમાવાનું કામ કરી રહ્યા છે.
Trending Photos
પાકિસ્તાનમાં બીજા તબક્કાની શાંતિ મંત્રણાને લઈને શાંતિની અપેક્ષાઓ સેવાઈ રહી હતી જેના પર હવે પાણી ફરી વળતું જોવા મળી રહ્યું છે. મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી યુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. ઈઝરાયેલના પ્રધાનમંત્રી નેતન્યાહૂ અને અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના લેટેસ્ટ નિવેદનોએ આ આશંકાને વધુ ગાઢ કરી છે કે આવનારા 24 કલાક ખુબ નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે. બે અઠવાડિયાનો હંગામી યુદ્ધવિરામ બુધવારે 22 એપ્રિલના રોજ ખતમ થઈ રહી છે. એટલે કે ભારતીય સમયમુજબ ગુરુવારે વહેલી સવારે યુદ્ધવિરામ ખતમ થવાની ડેડલાઈન છે.
ટ્રમ્પ-નેતન્યાહૂના ચોંકાવનારા નિવેદનો
ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે ઈરાન સાથે સીઝફાયર બુધવારે સાંજે પૂરો થશે. જો તેની પહેલા કોઈ સમાધાન નહીં થાય તો આ યુદ્ધવિરામ આગળ વધે તેવી શક્યતા ખુબ ઓછી છે. એટલે કે ભીષણ યુદ્ધ શરૂ થાય તેવી આશંકા છે. નેતન્યાહૂએ પણ કહ્યું કે ઈરાન વિરુદ્ધ ઈઝરાયેલનું ઓપરેશન હજું પૂરું થયું નથી. ઈરાનમાં અમારું કામ હજું બાકી છે. આ નિવેદન ફક્ત એક મેસેજ નહીં પરંતુ સંભવિત સૈન્ય કાર્યવાહીનો સંકેત પણ મનાઈ રહ્યો છે.
આગામી 24 કલાક મહત્વના?
અમેરિકા-ઈઝરાયેલ અને ઈરાન તરફથી થઈ રહેલા નિવેદનો વચ્ચે યુદ્વવિરામ ખતમ થતા પહેલા વધેલો સમય ખુબ નિર્ણાયક સાબિત થવાના છે. આવામાં આગામી 24 કલાક ખુબ મહત્વના ગણાઈ રહ્યા છે કારણ કે આ ફેઝમાં કાં તો કોઈ મોટું સૈન્ય પગલું ઉઠાવવામાં આવી શકે છે અથવા તો ડિપ્લોમેસી દ્વારા તણાવ ઓછી કરવાની કોશિશ થઈ શકે છે. ઈઝરાયેલની સેના હાલ હાઈ એલર્ટ પર છે, ઈરાન તરફથી જવાબી કાર્યવાહીની તૈયારીના પણ સમાચાર આવી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે અમેરિકાના નિવેદનોએ પણ અનિશ્ચિતતા વધારી છે.
આગામી તબક્કાની વાતચીત
સીએનએનના રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ અને ટોપ અધિકારી વાતચીતના સંભવિત બીજા દૌર પહેલા મંગળવારે પાકિસ્તાન જઈ શકે છે. સોમવારે મોડી રાતે એક ફોન ઈન્ટરવ્યુમાં ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે ઈરાન વાતચીત માટે આગળ આવશે. જો કે ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે આ અગાઉ ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે હાલ કોઈ વાતચીત થઈ રહી નથી.
ઈરાનના સરકારી મીડિયાએ રવિવારે સાંજે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન હાલ અમેરિકા સાથે નવી વાતચીતમાં ભાગ લેવાની કોઈ યોજના ઘડી રહ્યું નથી. આ વાત ત્યારે સામે આવી જ્યારે ઈરાનની સેનાએ અમેરિકા પર બંને દેશો વચ્ચે થયેલા સીઝફાયરના ભંગનો આરોપ લગાવ્યો. આ આરોપ ટ્રમ્પના એ નિવેદનના ગણતરીના કલાકો બાદ લાગ્યો જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ ઈસ્લામાબાદમાં વાતચીત માટે પ્રતિનિધિ મોકલી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે એવી પણ જાહેરા કરી હતી કે એક ઈરાની માલવાહક જહાજ જેણે અમેરિકાની હોર્મુઝ પાસે લગાવેલી નાકાબંધી તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો તેને જપ્ત કરાયું.
ઈરાની સેનાના જણાવ્યાં મુજબ આ જહાજ ચીનથી આવી રહ્યું હતું. સરકારી મીડિયાએ ઈરાનના એક સૈન્ય પ્રવક્તાના હવાલે કહ્યું કે, અમે ચેતવણી આપીએ છીએ કે ઈસ્લામિક રિપલ્બિક ઓફ ઈરાનની સશસ્ત્ર સેનાઓ જલદી અમેરિકી સેના દ્વારા કરાયેલી આ સશસ્ત્ર સમુદ્રી લૂંટનો જવાબ આપશે અને તેનો બદલો લેશે.
ધમકીઓના ઓછાયામાં કોઈ વાતચીત નહીં-ઈરાન
ઈરાનના ટોચના વાર્તાકાર અને સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ ગાલિબાફે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર ધમકીઓ અને યુદ્ધવિરામના ભંગ દ્વારા કૂટનીતિને નબળી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે ચેતવણી આપી કે ઈરાન દબાણ હેઠળ વાતચીત નહીં કરે. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં ગાલિબાફે કહ્યું કે વોશિંગ્ટન વાતચીતને સરન્ડરના ટેબલમાં ફેરવવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. તેમણે એવી પણ ચેતવણી આપી કે જો તણાવ વધશે તો ઈરાન યુદ્ધના મેદાનમાં નવા પત્તા ખોલવા માટે તૈયાર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે