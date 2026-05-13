/WhatsApp, UPI બધું જ થઈ શકે છે બંધ ? ઈરાનના આ પગલાથી દુનિયામાં મચી જશે હાહાકાર

શું દુનિયાભરમાં ઈન્ટરનેટની ચાવી ઈરાન પાસે છે ? હકીકતમાં ઈરાન દાવો કરી રહ્યું છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા અંડર સી કેબલ્સનું મેન્ટેનન્સ સંપૂર્ણપણે તે કરશે. તેથી ટેક કંપનીઓને પણ ઈરાનના નિયમોનું પાલન કરવું પડશે.
શું હવે દુનિયાનું ઇન્ટરનેટ ઈરાનના નિયંત્રણમાં આવી શકે છે ? છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મિડલ ઈસ્ટમાંથી બહાર આવેલી એક કહાનીએ ટેક જગતમાં હડકંપ મચાવી દીધો છે. અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઈરાન દુનિયાના વિશાળ ભાગને જોડતા સમુદ્રી ઇન્ટરનેટ કેબલ પર પોતાનો નિયંત્રણ વિસ્તારવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ ફક્ત ઇન્ટરનેટ સ્પીડ જ મામલો નથી, પરંતુ વૈશ્વિક ડેટા, ઓનલાઈન બેંકિંગ, ક્લાઉડ સેવાઓ અને અબજો ડોલરની ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થા પણ સામેલ છે.
ઇન્ટરનેટ પર પણ ટોલ વસૂલશે ઈરાન ?
અસલી કહાની પર્સિયન ગલ્ફ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર કેન્દ્રિત છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ છે જેના દ્વારા મોટા ઓઈલ ટેન્કરો પસાર થાય છે. જો કે, બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે વિશ્વના ઘણા મહત્વપૂર્ણ અન્ડર સી ઇન્ટરનેટ કેબલ પણ આ રસ્તેથી નીકળે છે. આ કેબલ એશિયા, યુરોપ અને મધ્ય પૂર્વને જોડતા ઇન્ટરનેટ બેકબોન તરીકે કામ કરે છે.
હવે, ઈરાન સાથે જોડાયેલા મીડિયા નેટવર્ક્સ ખાસ કરીને IRGC એટલે કે ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ સાથે સંકળાયેલાના અહેવાલો સૂચવે છે કે આ ઇન્ટરનેટ કેબલનો ઉપયોગ આવકના સ્ત્રોત તરીકે થઈ શકે છે. આ વ્યૂહરચના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલવાના ઈરાનના નિર્ણયને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
કેટલાક અહેવાલો આ મોડેલને "ડિજિટલ ટોલ બૂથ" ગણાવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ કેબલનો ઉપયોગ કરતી વિદેશી કંપનીઓ અથવા નેટવર્ક્સ પાસેથી તેમના ઉપયોગ માટે ફી વસૂલવામાં આવી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, ઈરાન સાથે જોડાયેલા મીડિયા આઉટલેટ્સે દાવો કર્યો છે કે આ કેબલમાંથી દરરોજ ડિજિટલ ટ્રાફિકનો મોટો જથ્થો પસાર થાય છે. આમાં બેંકિંગ વ્યવહારો અને ક્લાઉડ ડેટાથી લઈને સોશિયલ મીડિયા ટ્રાફિક અને AI સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે.
સમુદ્રની નીચેથી પસાર થાય છે ડેટા
આ સમાચારે ચિંતા વધારી દીધી છે કારણ કે વિશ્વ પહેલાથી જ સમુદ્રની નીચે કેબલ સામે વધતા જોખમો વિશે ચિંતિત છે. લગભગ 95 થી 99 ટકા વૈશ્વિક ઇન્ટરનેટ ટ્રાફિક સમુદ્રના તળ નીચે નાખેલા ફાઇબર-ઓપ્ટિક કેબલ દ્વારા પસાર થાય છે. જો આ કેબલ્સમાં મોટી ખામી સર્જાય અથવા ઇરાદાપૂર્વક નુકસાન પહોંચાડવામાં આવે તો તે ઘણા દેશોમાં ઇન્ટરનેટ, બેંકિંગ અને ક્લાઉડ સેવાઓને વિક્ષેપિત કરી શકે છે.
અહેવાલો સૂચવે છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ હવે ફક્ત ઓઈલનો રસ્તો નથી રહ્યો, તે ડિજિટલ વિશ્વ માટે એક મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે પણ ઉભરી આવ્યું છે. એશિયા અને યુરોપને જોડતા ઘણા મહત્વપૂર્ણ કેબલ આ પ્રદેશમાંથી પસાર થાય છે.
શું ટેક કંપનીઓ ઈરાનના કાયદાઓનું પાલન કરશે ?
આ મુદ્દો ફક્ત વ્યાપારી હિતોથી આગળ છે. કેટલાક અહેવાલો સૂચવે છે કે, ભવિષ્યમાં ઈરાન વિદેશી ટેકનોલોજી કંપનીઓને તેના સ્થાનિક નિયમોનું પાલન કરવા માટે ફરજ પાડી શકે છે. એવા સંકેતો પણ મળ્યા છે કે દેશ આ કેબલ્સના મેન્ટેનન્સની કામગીરીનું નિયંત્રણ તેના હાથમાં લેવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
ટેકનોલોજી નિષ્ણાતોને ડર છે કે જો આ કેબલ્સનો તણાવ વધશે અથવા જો તેને નુકસાન થશે તો તેના પરિણામો ફક્ત મધ્ય પૂર્વ સુધી મર્યાદિત રહેશે નહીં. ભારત સહિત ઘણા એશિયન દેશોમાં ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી પણ ગંભીર રીતે ખોરવાઈ શકે છે. WhatsApp, વીડિયો કોલ્સથી લઈને UPI પેમેન્ટ અને AI સર્વર્સ સુધીની સેવાઓના વિશાળ સ્પેક્ટ્રમમાં તેની અસર અનુભવી શકે છે.
વૈશ્વિક સમુદાય હવે ચિંતિત છે કે જો ભવિષ્યમાં, ઇન્ટરનેટ ઓઈલની જેમ ભૂ-રાજકીય શસ્ત્ર બની જાય તો ભૂ-રાજકીય લેન્ડસ્કેપ કેટલો નાટકીય રીતે બદલાઈ શકે છે. જ્યારે દેશોએ ઐતિહાસિક રીતે ઓઈલ પુરવઠો બંધ કરવાની ધમકીનો લાભ તરીકે ઉપયોગ કર્યો છે, ત્યારે ઇન્ટરનેટ કેબલ ટૂંક સમયમાં ભૂ-રાજકીય દબાણ લાવવા માટે એક પાવરફુલ નવા સાધન તરીકે ઉભરી શકે છે.