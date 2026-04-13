Middle East Crisis: શાંતિ મંત્રણા પડી ભાંગી, હવે ફરી ભીષણ યુદ્ધ શરૂ થાય તેવા સંકેત, રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો
Iran-Israel US War: પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદમાં યોજાયેલી અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ જતા હવે યુદ્ધવિરામ તૂટવાનો પણ ડર ઊભો થયો છે. બે અઠવાડિયાનો જે યુદ્ધવિરામ હતો તે હવે ગમે તે ટાણે તૂટે તેવી વિશ્વને ભીતિ છે. એક રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો થઈ રહ્યો છે કે ઈરાન પર હવે ભીષણ હુમલા વધી શકે છે.
- ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે મંત્રણા નિષ્ફળ જતા હવે વળી પાછું યુદ્ધ શરૂ થાય તેવા સંકેત મળે છે.
- રિપોર્ટમાં દાવો છે કે ટ્રમ્પ ઈરાન પર ભીષણ સૈન્ય કાર્યવાહીના આદેશ આપી શકે છે.
- જો આમ થયું તો વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા અને જિયોપોલિટિક્સમાં ભારે હલચલ જોવા મળી શકે છે.
ઈસ્લામાબાદમાં વાતચીતના ટેબલે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે સહમતિ ન થતા હવે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમના સલાહકાર ઈરાન વિરુદ્ધ કાર્યવાહી ગંભીર કરવાના વિચારમાં છે. તેઓ સૈન્ય હુમલાઓ ફરી શરૂ કરવાના અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની નાકાબંધીના વિકલ્પો પર વિચાર કરી રહ્યા હોવાનું કહેવાય છે. એક રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે આ પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગયાના ગણતરીના કલાકોમાં આ પગલું ભરાઈ રહ્યું છે.
રિપોર્ટમાં શું છે દાવો?
વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ (WSJ)ના રિપોર્ટ મુજબ રવિવારે ટ્રમ્પે ફ્લોરિડાના ડોરેલમાં આવેલા પોતાના રિસોર્ટમાં સલાહકારો સાથે વાતચીત કરી તથા ફોક્સ ન્યૂઝને ઈન્ટરવ્યુ આપ્યો. મંત્રણા નિષ્ફળ ગયા બાદ હવે તેઓ ઈરાન પર દબાણ વધારવાના અનેક વિકલ્પો શોધી રહ્યા છે. અમેરિકી સેનાને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે જેથી કરીને ગમે તે સમયે ઈરાનના રણનીતિક ઠેકાણાઓ પર હવાઈ હુમલા કરી શકાય.
રિપોર્ટમાં એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી જે બેકડોર વાતચીત ચાલુ હતી તેનું કોઈ પરિણામ નથી. ઈરાનની શરતો અને અમેરિકાની માંગણીઓ વચ્ચે કોઈ તોડ નીકળ્યો નથી. જેના કારણે કૂટનીતિના રસ્તા બંધ થઈ ગયા છે અને હવે ટ્રમ્પ પ્રશાસને સૈન્ય દબાણ વધારવાનું વલણ અપનાવ્યું છે.
ટ્રમ્પે પહેલા પણ આપ્યા હતા સંકેત
અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પહેલા પણ સંકેત આપ્યો હતો કે જો સમજૂતિ ન થઈ તો સૈન્ય કાર્યવાહી જ એકમાત્ર વિકલ્પ રહેશે. હવે જ્યારે વાતચીત તૂટી છે, અમેરિકી રક્ષા મંત્રાલય એટલે કે પેન્ટાગન સંભવિત ટાર્ગેટ યાદી તૈયાર કરી રહ્યું છે અને ટ્રમ્પનું માનવું છે કે સૈન્ય શક્તિ દ્વારા જ ઈરાનને નતમસ્તક થવા મજબૂર કરી શકાય છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ભીષણ થવાના સંકેત
હવે આ રિપોર્ટ સામે આવ્યા બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં ફરીથી યુદ્ધ શરૂ થવાના અને તે પણ ભીષણ સ્થિતિ પર પહોંચવાના સંકેત મળી રહ્યા છે. જેના પગલે વૈશ્વિક બજારો અને અર્થવ્યવસ્થા પર સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. જો આ અભિયાન શરૂ થયું તો તેના પરિણામ ગંભીર આવી શકે છે.
