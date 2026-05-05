/શું ફરીથી ઈરાન પર હુમલા શરૂ થયા? હવે આ બંદર પર લાગી ભીષણ આગ, અનેક જહાજ ઝપેટમાં

Iran US War: સીઝફાયરથી જે શાંતિ જોવા મળી રહી હતી તે હવે ગાયબ થઈ રહી છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ફરીથી તણાવનો માહોલ છે. યુએઈમાં ડ્રોન એટેક, ઈરાનના દય્યરમાં વેપારી જહાજોમાં આગની ઘટના સામે આવી છે.
પશ્ચિમી એશિયામાં 18 દિવસથી ચાલી રહેલા સીઝફાયર બાદ હવે ફરી તણાવ જોવા મળી રહ્યો છે. યુએઈમાં ઈરાની ડ્રોન એટેક, બહરીનમાં રેડ એલર્ટ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંકટે દુનિયાની ચિંતા વધારી છે. ઈરાની મીડિયાએ સૈન્ય સૂત્રોના હવાલે દાવો કર્યો છે કે અમેરિકી સેનાએ ઈરાન તરફ સામાન લઈ જતા બે પેસેન્જર બોટને નિશાન બનાવી છે. ઈરાનનું કહેવું છે કે તે IRGCની સ્પીડબોટ્સ નહીં પરંતુ સામાન્ય માલવાહક બોટ હતી જેમાં સવાર 5 લોકોના મોત થયા છે. દય્યરમાં પણ વેપારી જહાજોમાં આગની ઘટના સામે આવી છે.
બીજી બાજુ અમેરિકાએ આ દાવા પર ચૂપ્પી સાધતા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા વાણિજ્ય જહાજોને કાઢવાનું અભિયાન તેજ કર્યું છે. અમેરિકી સેનાના જણાવ્યાં મુજબ બે અમેરિકી ફ્લેગવાળા જહાજોએ સફળતાપૂર્વક જળમાર્ગ પાર કર્યો છે. અમેરિકાએ ઈરાનના એ દાવાને પણ ફગાવ્યો છે જેમાં કહેવાયું હતું કે તેણે એક અમેરિકી નેવી જહાજ પર હુમલો કર્યો છે. અમેરિકી અધિકારીઓએ તેને સંપૂર્ણ રીતે ફગાવ્યા છે.
બહેરીનમાં ઈમરજન્સી
બહરીને આજે રાતે નેશનલ ઈમરજન્સીની જાહેરાત કરી છે. જ્યારે યુએઈએ સોમવારે જણાવ્યું કે એક ઈરાની ડ્રોને તેના ફુજૈરાહ સ્થિત ઓઈલ સુવિધા કેન્દ્રમાં આગ લગાવી. આ કેન્દ્ર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બાયપાસ કરનારો એક મહત્વપૂર્ણ પાઈપલાઈન હબ છે. ત્યારબાદ બ્રિટિશ સેનાએ પણ અમિરાત તટ પાસે એક માલવાહક જહાજમાં આગની જાણકારી આપી. આ હુમલા બાદ ગ્લોબલ માર્કેટમાં ઓઈલના ભાવમાં 6 ટકાનો ભારે ઉછાળો આવ્યો.
જો કે ઈરાનના વિદેશમંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ આ હુમલાઓમાં હાથ હોવાનો ઈન્કાર કર્યો છે. અને કહ્યું કે અમેરિકા અને યુએઈએ આ 'કાદવ'માં પાછા ફરવાથી બચવું જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે આ રાજકીય સંકટનું કોઈ સૈન્ય સમાધાન નથી અને તેને ફક્ત કૂટનીતિક રીતે જ ઉકેલી શકાય છે.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકી
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર કડક શબ્દોમાં ચેતવણી પણ આપી છે કે જો ઈરાને હોર્મુઝ દ્વારા જહાજોને લઈ જતા અમેરિકી જહાજો પર હુમલો કર્યો તો તેનું અસ્તિત્વ ભૂંસી નખાશે. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે, ઈરાને દક્ષિણ કોરિયાઈ માલવાહક જહાજ ઉપર પણ હુમલો કર્યો.
દય્યરમાં ડોક પર લાગેલા જહાજોમાં આગ
ઈરાનના દક્ષિણી બંદર દય્યરમાં એક ડોક પર અનેક વેપારી જહાજોમાં આગની ઘટના પણ સામે આવી છે. જાણકારી અર્ધ સરકારી ન્યૂઝ એજન્સી મહેર ન્યૂઝ એજન્સીએ આપી છે. જણાવ્યું કે આગ ઓલવનારી ટીમો આગ પર કાબૂ મેળવવાની કોશિશ કરે છે. એજન્સી મુજબ આ ઘટનાના કારણ વિશે હજુ જાણવા મળ્યું નથી અને આગ ઓલવવાનું કામ પૂરું થયા બાદ જ તેની જાહેરાત કરાશે.
IRGCએ નવો નક્શો જાહેર કર્યો
બીજી બાજુ ઈરાનના IRGCએ સોમવારે હોર્મુઝમાં એક નવો કંટ્રોલ એરિયાનો નક્શો પણ બહાર પાડ્યો. આ જાણકારી સરકારી મીડિયા IRIBએ આપી છે. આ વિસ્તાર દક્ષિણ ઈરાનના તટ પર કૂહ મુબારકથી શરૂ થઈને પૂર્વમાં UAEના ફુજૈરાહ શહેર સુધી ફેલાયેલો છે. પશ્ચિમ દિશામાં આ વિસ્તાર ઈરાનના કેશ્મ આઈલેન્ડ અને યુએઈના ઉમ્મ અલ ક્વૈન વચ્ચે એક લાઈન સુધી જાય છે.
IRGCના પ્રવક્તા હૌસેન મોહેબીએ કહ્યું કે આ જાહેરાતથી જળમાર્ગના કુલ મેનેજમેન્ટમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ જે કોમર્શિયલ જહાજ IRGC નેવીના નિયમોનું પાલન કરશે અને નિર્ધારિત રૂટ પર ઈરાની અધિકારીઓ સાથે તાલમેળ રાખશે તેમને સુરક્ષિત જવા દેવાશે. પરંતુ નિયમોનો ભંગ કરનારા જહાજોને બળપૂર્વક રોકવામાં આવી શકે છે.