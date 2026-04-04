પેટ્રોલના ભાવમાં 80 રૂપિયાનો ઘટાડો, વિરોધ પ્રદર્શન બાદ આ દેશની સરકારે લીધો નિર્ણય

Pakistan Petrol Price : ભૂખમરો, દેવા અને મોંઘવારીથી ઝઝૂમી રહેલા પાકિસ્તાન પર મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષની સીધી અસર પડવા લાગી છે. ફુગાવાનો ફટકો એટલો ગંભીર છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે, જેના કારણે લોકોમાં રોષ ફેલાયો છે. લોકો મોટી સંખ્યામાં રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે. વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ સરકારે પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 80 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:33 PM IST
  • મધ્ય પૂર્વ સંઘર્ષની પાકિસ્તાનમાં અસર
  • પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલના ભાવ આસમાને
  • શહેબાઝ સામે લોકો રસ્તા પર ઉતરતા ભાવ ઘટાડ્યા

Pakistan Petrol Price : પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલના ભાવને લઈને ભારે હોબાળો થયા બાદ સરકારને આખરે વધારો પાછો ખેંચવાની ફરજ પડી છે. શેહબાઝ શરીફ વહીવટીતંત્રે એક જ ઝાટકે પેટ્રોલના ભાવમાં 80 રૂપિયા પ્રતિ લિટરનો ઘટાડો કર્યો છે. પરિણામે દેશમાં એક લિટર પેટ્રોલનો ભાવ હવે 378 રૂપિયા થઈ ગયો છે. સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં મોટો વધારો લાગુ કર્યાના એક દિવસ પછી જ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

દેશભરમાં આક્રોશ ફેલાતા ભાવ ઘટાડ્યા

પાકિસ્તાનના લોકો પહેલેથી જ ગંભીર આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને આસમાને પહોંચતી મોંઘવારીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે સરકારે અચાનક પેટ્રોલનો ભાવ વધારીને 458.40 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 520.35 રૂપિયા કરતા આખરે જનતાની ધીરજ ખૂટી ગઈ. દેશભરમાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા અને પેટ્રોલ પંપો પર લાંબી કતારો લાગી હતી. 

લોકોમાં રોષ એટલો હતો કે સરકાર પાસે પોતાના નિર્ણયથી પાછળ હટવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો. જોકે સરકારે દલીલ કરી હતી કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક તેલના ભાવમાં વધારો થયો છે, પરંતુ જનતા આ સમજૂતી સ્વીકારવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર નહોતી.

યુદ્ધની પાકિસ્તાન પર સીધી અસર

પાકિસ્તાન તેની મોટાભાગની તેલ જરૂરિયાતો સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈ જેવા દેશોમાંથી આયાત કરે છે. પરિણામે ગલ્ફ દેશોમાં યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓ ઉદભવવાની સીધી અસર સામાન્ય નાગરિકોના ઘરગથ્થુ બજેટ પર પડે છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રી અલી પરવેઝ મલિકે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ નિયંત્રણ બહાર થઈ ગયા છે, જેના કારણે ભાવ વધારો અનિવાર્ય બની ગયો છે. જ્યારે ₹80ના આ તાજેતરના ઘટાડાએ સ્થાનિક વસ્તીને ખરેખર થોડી રાહત આપી છે, ત્યારે ચાલુ આર્થિક કટોકટી વચ્ચે આગળ શું થશે તે અંગે અનિશ્ચિતતા છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

