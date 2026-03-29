ઈરાન યુદ્ધ સાથે જોડાયેલી આજની 10 મોટી ઘટના : રશિયાનો પેટ્રોલ નિકાસ પર પ્રતિબંધ, રશિયા પેટ્રોલ નહિ આપે તો શું થશે?
Iran War Latest News : ઈરાને અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચેનું યુદ્ધ ક્યારે સમાપ્ત થાય તેના કોઈ અણસાર દેખાતા નથી. ત્યારે આ યુદ્ધને હવે એક મહિનો પણ પૂરો થઈ ગયો છે. યુદ્ધ સાથે જોડાયેલી મહત્વની ઘટનાઓ પર એક નજર કરીએ. હુતી હુમલાખોરોના હુમલાથી ઈઝરાયલ ખળભળ્યું છે, તો અમેરિકાએ 3500 સૈનિકો અને યુદ્ધ જહાજ તહેનાત કરતા તણાવ વધ્યો છે. બીજું શું શું થયું...
Trending Photos
Iran War Today's News : ઈરાન અને ઈઝરાયલ-અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધને આજે એક મહિનો પૂરો થયો છે, હજી પણ યુદ્ધ સમાપ્ત થવાના કોઈ અણસાર દેખાતા નથી. ઈરાને હુમલાઓનો નવો દોર શરૂ કર્યો. ઈરાની મિસાઈલો તેમના લક્ષ્યો તરફ આગળ વધતી જોવા મળી રહી છે. યુએસ અને ઈઝરાયલી ઠેકાણાઓ પર હુમલા ચાલુ છે. આ વચ્ચે આજે સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ જોરદાર વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થયું છે. લોકોએ એકઠા થઈને 'ટ્રમ્પ મસ્ટ ગો' ડિસ્પ્લે બનાવીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે. બીજી તરફ, દક્ષિણ લેબનાન પર ઈઝરાયલી હુમલામાં ત્રણ પત્રકારોના મોત થયા છે. ઈઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચેના યુદ્ધનું કવરેજ કરતી વખતે હુમલો થયો છે. ત્યારે આજે ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે દેશ દુનિયામાં શું શું થયુ તેના પર નજર કરીએ.
યુદ્ધમાં હુથીઓની એન્ટ્રી
યમનના ઈરાન સમર્થિત હુથી બળવાખોરોએ સત્તાવાર રીતે આ યુદ્ધમાં ઝંપલાવ્યું છે. રવિવારે તેમણે ઇઝરાયેલ પર ક્રૂઝ મિસાઇલો અને ડ્રોન વડે હુમલો કર્યાનો દાવો કર્યો છે.
અમેરિકાની ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશનની તૈયારી
પેન્ટાગોન ઈરાનમાં ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન (જમીની હુમલો) માટેની યોજનાઓ તૈયાર કરી રહ્યું છે. જેમાં ખાસ કરીને હોર્મુઝની સામુદ્રધુની અને ખાર્ગ ટાપુ જેવા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો પર દરોડા પાડવાની યોજના છે.
ટ્રમ્પનું અલ્ટીમેટમ
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનના ઉર્જા મથકો પર હુમલો કરવાની ધમકીને હાલ ૬ એપ્રિલ સુધી ટાળી છે, જેથી વાટાઘાટો માટે સમય મળી રહે.
બહેરીન પર હુમલો
ઈરાને બહેરીનના 'એલ્યુમિનિયમ બહેરીન' (Alba) પ્લાન્ટ પર હુમલો કર્યો છે, જેમાં બે કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા છે. તેના જવાબમાં બહેરીને દેશમાં ડ્રોન ઉડાવવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
ઈરાકમાં અમેરિકી દૂતાવાસ પર હુમલો
ઈરાકની રાજધાની ઇરબિલમાં અમેરિકી કોન્સ્યુલેટ અને લશ્કરી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવીને અનેક ડ્રોન હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા, જેને અમેરિકી સુરક્ષા દળોએ હવામાં જ તોડી પાડ્યા હતા.
હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાં નાકાબંધી
ઈરાને હોર્મુઝની સામુદ્રધુની પર કડક નિયંત્રણ રાખ્યું છે, જેના કારણે વૈશ્વિક તેલના પુરવઠા પર મોટી અસર પડી છે. ટ્રમ્પે શરત મૂકી છે કે જો ઈરાન આ માર્ગ નહીં ખોલે તો તેના પાવર પ્લાન્ટ્સને "નેસ્તનાબૂદ" કરવામાં આવશે.
ઈઝરાયેલમાં વિરોધ પ્રદર્શન
તેલ અવીવ સહિત ઇઝરાયેલના અનેક શહેરોમાં સામાન્ય નાગરિકો આ યુદ્ધના વિરોધમાં રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે અને સરકાર સામે દેખાવો કરી રહ્યા છે.
પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થતા
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયન અને અમેરિકા વચ્ચે મધ્યસ્થતા કરવા માટે પાકિસ્તાન પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. ઇસ્લામાબાદમાં સોમવારે આરબ દેશોના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક મળવાની છે.
ઈરાની નેતૃત્વને નુકસાન
અહેવાલો મુજબ, ફેબ્રુઆરીમાં શરૂ થયેલા હુમલાઓમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા અલી ખામેનેઈ સહિત અનેક ટોચના સૈન્ય અધિકારીઓ માર્યા ગયા છે અને મોજતબા ખામેનેઈને નવા નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હોવાની ચર્ચા છે.
યુએઈમાં એલર્ટ
સંભવિત મિસાઈલ હુમલાની ચેતવણી બાદ યુએઈના રહેવાસીઓને ઈમરજન્સી એલર્ટ મોકલવામાં આવ્યા હતા, જોકે બાદમાં સ્થિતિ સુરક્ષિત હોવાની જાણ કરવામાં આવી હતી.
રશિયાનો પેટ્રોલ નિકાસ પર પ્રતિબંધ
ઈરાન યુદ્ધની અસર અને સ્થાનિક બજારમાં પુરવઠો જાળવી રાખવા માટે રશિયાએ 1 એપ્રિલથી 4 મહિના માટે પેટ્રોલની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
પાકિસ્તાન હજુ પણ આતંકવાદીઓનો ગઢ છે: અમેરિકન રિપોર્ટ
અમેરિકન કોંગ્રેસ રિસર્ચ સર્વિસ (CRS) ના તાજેતરના અહેવાલમાં પાકિસ્તાન અંગે ગંભીર ખુલાસા કરવામાં આવ્યા છે: રિપોર્ટમાં પાકિસ્તાનમાં સક્રિય એવા ૧૫ જેટલા આતંકવાદી સંગઠનોનું વિગતવાર વર્ણન કરાયું છે, જે મુખ્યત્વે ભારત અને કાશ્મીરને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. આ યાદીમાં લશ્કર-એ-તૈયબા, જૈશ-એ-મોહમ્મદ, હરકત-ઉલ જિહાદ ઈસ્લામી, હિઝબુલ મુજાહિદ્દીન જેવા ખતરનાક જૂથોનો સમાવેશ થાય છે. રિપોર્ટ મુજબ પાકિસ્તાન આતંકવાદનો 'પીડિત' અને 'સમર્થક' બંને છે. એક તરફ તે બલૂચિસ્તાન અને ખૈબર પખ્તૂનખ્વામાં હિંસાનો સામનો કરી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ આતંકવાદી નેટવર્કને મદદ પણ કરી રહ્યું છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે પાકિસ્તાનની કેટલીક મદરેસાઓ એવા સિદ્ધાંતો ભણાવે છે જે હિંસક ચરમપંથી વિચારધારાને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે. અમેરિકા અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આ સંગઠનોને 'વિદેશી આતંકવાદી સંગઠન' જાહેર કરવા છતાં, પાકિસ્તાન તેમને રોકવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે