'જુગાર રમવા જેવો હશે ઈરાન પર હુમલો...' ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને કોણે આપી સલાહ, હવે શું નિર્ણય લેશે અમેરિકા?

Iran US Conflict: ઈરાનના નાયબ વિદેશ મંત્રીએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે, અમેરિકા સાથે સમજૂતી કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે, જો અમેરિકા હુમલો કરશે તો અમે જડબાતોડ જવાબ આપીશું.

Feb 24, 2026, 11:36 PM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં જંગના ભણકારા વચ્ચે ઈરાન ખરીદશે ઘાતક સુપરસોનિક મિસાઈલો
  • સરકારની પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓને રેડ લાઈન ન ઓળંગવા તાકીદ
  • શું ઈરાન પર હુમલો ટ્રમ્પની મોટી ભૂલ સાબિત થશે?

Iran US Conflict: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ઈરાનને વારંવાર આપવામાં આવી રહેલી ધમકી અને તેહરાન પાસે સૈન્ય તૈનાતીથી મિડલ ઈસ્ટમાં વધુ એક યુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. આ દરમિયાન ઈરાનના નાયબ વિદેશ મંત્રી માજિદ તખ્ત-રવાંચીએ મંગળવારે (24 ફેબ્રુઆરી 2026) કહ્યું કે, જો અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરે છે તો તે તેના માટે જુગાર રમવા જેવું હશે. જો કે, તેમણે એવી પણ આશા વ્યક્ત કરી છે કે ઈરાન અમેરિકા સાથે સમજૂતી કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેશે.

ઈરાન વહેલી તકે ડીલ ફાઈનલ કરવા તૈયાર
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ગુરુવારે (26 ફેબ્રુઆરી 2026) જિનીવામાં બીજા તબક્કાની મંત્રણા થવાની છે. ઈરાને ધમકી આપી છે કે, જો તેના પર હુમલો થશે તો તે ક્ષેત્રમાં આવેલા અમેરિકાના ઠેકાણાઓ પર હુમલો કરશે. ઈરાનના નાયબ વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે, 'અમે વહેલી તકે સમજૂતી પર પહોંચવા તૈયાર છીએ. અમે પૂરી પ્રામાણિકતા સાથે જિનીવામાં મંત્રણા માટે જઈશું.' બીજી તરફ વ્હાઈટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લીવિટે મંગળવારે (24 ફેબ્રુઆરી) જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો પ્રથમ વિકલ્પ હંમેશા ડિપ્લોમસી રહ્યો છે, પરંતુ જરૂર પડ્યે તેઓ સૈન્ય બળનો પ્રયોગ કરવા પણ તૈયાર છે.

ઈરાન પર હુમલો કરવો જુગાર સમાન: તખ્ત રવાંચી
ઈરાનના નાયબ વિદેશ મંત્રી માજિદ તખ્ત રવાંચીએ કહ્યું કે, 'જો ઈરાન પર કોઈ હુમલો કરવામાં આવશે તો અમે અમારી રક્ષા યોજનાઓ અનુસાર જવાબ આપીશું. ઈરાન પર અમેરિકાનો હુમલો એ મોટો જુગાર રમવા જેવું છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમેરિકા પણ અમારી જેમ મંત્રણામાં તત્પરતા બતાવશે.'

ઈરાનમાં ખામેનેઈ સરકાર વિરુદ્ધ ફરી એકવાર યુવાનોના વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ઈરાનની અલગ-અલગ યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રદર્શનો થયા છે. આ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનને લઈને ઈરાની સરકારના પ્રવક્તા ફતેમેહ મોહજેરાનીએ કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓને વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તેમણે મર્યાદા યાદ રાખવી જોઈએ.

મર્યાદામાં રહીને વિરોધ કરો: ઈરાન સરકારની ચેતવણી
બાંગ્લાદેશી મીડિયા ઢાકા ટ્રિબ્યુનના રિપોર્ટ અનુસાર, ઈરાની સરકારના પ્રવક્તા ફતેમેહ મોહજેરાનીએ કહ્યું કે, 'યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓને વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ દરેકે રેડ લાઈન સમજવી પડશે. પવિત્ર વસ્તુઓ અને ધ્વજ આ રેડ લાઈનના બે ઉદાહરણ છે, જેની આપણે રક્ષા કરવી જોઈએ અને ગુસ્સામાં પણ તેને ઓળંગવી જોઈએ નહીં.' તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ઈરાનના વિદ્યાર્થીઓના દિલમાં જખમ છે અને તેમણે એવી પરિસ્થિતિઓ જોઈ છે જે તેમને પરેશાન અને ગુસ્સે કરી શકે છે, આ ગુસ્સો સમજી શકાય તેવો છે.

ન્યૂઝ એજન્સી રોયટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર, મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની આશંકા વચ્ચે ચીન ઈરાનને પોતાની સુપરસોનિક એન્ટી-શિપ મિસાઈલ CM-302 વેચવાની તૈયારીમાં છે. ચીનની આ મિસાઈલ લગભગ 290 કિલોમીટર સુધી પ્રહાર કરવા સક્ષમ છે અને દુશ્મનના જહાજોને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં તબાહ કરી શકે છે.

