Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld1 બેરલ પર 1 ડોલર ટોલ વસૂલશે ઈરાન, એક શિપમાં કેટલા બેરલ હોય છે ક્રૂડ ઓઈલ? જાણો ભારત પર શું પડશે અસર

1 બેરલ પર 1 ડોલર ટોલ વસૂલશે ઈરાન, એક શિપમાં કેટલા બેરલ હોય છે ક્રૂડ ઓઈલ? જાણો ભારત પર શું પડશે અસર

Strait of Hormuz Toll Tax: ઈરાને હવે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા ઓઈલ ટેન્કરો પર મોટો ટોલ ટેક્સ વસૂલવાની યોજના બનાવી છે. આ યોજના હેઠળ ક્રૂડ ઓઈલના દરેક એક બેરલ પર એક ડોલરની ચુકવણી કરવી પડશે. ચાલો જાણીએ કે એક જહાજમાં કેટલું ઓઈલ હોય છે અને કેટલા બેરલ હોય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 09, 2026, 04:47 PM IST
  • ઈરાનના નવા આદેશ બાદ હવે ઓઈલ ટેન્કરોએ ચૂકવવો પડશે કરોડોનો ટોલ
  • ઈરાન હવે ઓઈલના એક-એક બેરલ પર વસૂલાશે એક ડોલર
  • ટેક્સના કારણે ભારતની આયાત મોંઘી થશે અને મોંઘવારી વધવાની પૂરી શક્યતા

Trending Photos

1 બેરલ પર 1 ડોલર ટોલ વસૂલશે ઈરાન, એક શિપમાં કેટલા બેરલ હોય છે ક્રૂડ ઓઈલ? જાણો ભારત પર શું પડશે અસર

Strait of Hormuz Toll Tax: દુનિયાની સૌથી મહત્વની દરિયાઈ માર્ગ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'ને હવે એક મોંઘા ટોલ ગેટમાં બદલવામાં આવી રહ્યો છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે બે અઠવાડિયાના સીઝફાયર બાદ એવી અપેક્ષા હતી કે વેપાર સામાન્ય થશે, પરંતુ ઈરાનના નવા હુકમે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. હવે ત્યાંથી પસાર થતા દરેક ઓઈલ ટેન્કરે પોતાની ક્ષમતા અનુસાર કરોડોનો ટોલ ચૂકવવો પડશે. આ સમાચાર માત્ર બે દેશો વચ્ચેના નથી, પરંતુ તમારી જેબ પર સીધી અસર કરનારા છે.

સીઝફાયર અને હોર્મુઝનું નવું સંકટ
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે બે અઠવાડિયા માટે યુદ્ધવિરામ એટલે કે સીઝફાયર પર સહમતી બની હતી. આ કરારની સૌથી મોટી શરત એ હતી કે, ઈરાન સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને જહાજોની અવરજવર માટે ખોલી દેશે. શરૂઆતમાં માર્ગ ખોલવામાં પણ આવ્યો હતો, પરંતુ લેબનોન પર ઈઝરાયેલના હુમલા બાદ ઈરાને તેને ફરીથી બંધ કરી દીધો છે. હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે, ઈરાન આ માર્ગ પૂરો ખોલવાના બદલામાં ત્યાંથી પસાર થતા ઓઈલ ટેન્કરો પાસેથી ટેક્સ વસૂલવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

દરેક જહાજે ચૂકવવો પડશે ટોલ
ઈરાને કડક ચેતવણી આપી છે કે, કોઈપણ જહાજ મંજૂરી વગર આ માર્ગનો ઉપયોગ કરશે નહીં. દરેક જહાજે તેના પર લદાયેલા માલ અને ઓઈલના ચોક્કસ જથ્થાની જાણકારી અગાઉથી ઈમેલ દ્વારા આપવી પડશે. ત્યારબાદ ઈરાન નક્કી કરશે કે, તે જહાજે કેટલો ટોલ ચૂકવવો. ખાસ વાત એ છે કે, આ ચુકવણી સામાન્ય ચલણને બદલે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં માંગવામાં આવી રહી છે. જો કોઈ જહાજ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો ઈરાને તેમના પર સીધો હુમલો કરવાની ધમકી પણ આપી છે.

એક બેરલ પર એક ડોલરનો ટોલ
ઈરાનની આ નવી યોજના અનુસાર, ઓઈલના દરેક એક બેરલ પર એક ડોલરનો ટોલ વસૂલવામાં આવશે. આ રકમ સાંભળવામાં નાની લાગી શકે છે, પરંતુ જ્યારે લાખો બેરલ ઓઈલ એકસાથે નીકળે છે, ત્યારે તે કરોડો ડોલરમાં બદલાઈ જાય છે. જો કે, રાહતની વાત એટલી જ છે કે, ખાલી ટેન્કરોને કોઈપણ રોકટોક કે ટેક્સ વગર ત્યાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. પરંતુ ઓઈલથી ભરેલા જહાજો માટે હવે આ માર્ગ ખૂબ જ મોંઘો સાબિત થવાનો છે.

એક શિપમાં કેટલા બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ હોય છે?
ટોલની ગણતરી સમજવા માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે, એક ટેન્કરમાં કેટલું ઓઈલ હોય છે. સમુદ્રમાં ચાલતા સૌથી સામાન્ય અને મોટા ટેન્કર, જેને VLCC (વેરી લાર્જ ક્રૂડ કેરિયર) કહેવામાં આવે છે, તેમાં લગભગ 20 લાખ બેરલ ક્રૂડ ઓઈલ હોય છે. એનો અર્થ એ છે કે, માત્ર એક VLCC જહાજને પસાર થવા માટે ઈરાનને 20 લાખ ડોલર (આશરે 16 કરોડ રૂપિયાથી વધુ)નો ટોલ ચૂકવવો પડશે. બીજી તરફ સૌથી મોટા જહાજો (ULCC)માં તો 40 લાખ બેરલ સુધી ઓઈલ હોય છે. જેના પરથી તમે અંદાજો લગાવી શકો છો કે, આ મોટા જહાજોએ કેટલો ટોલ ચૂકવવો પડશે.

જહાજોની ક્ષમતા અને ટેક્સનું ગણિત
જહાજોના કદના આધારે આ ટેક્સ અલગ-અલગ હશે. મધ્યમ શ્રેણીના Suezmax ટેન્કરોમાં લગભગ 10 લાખ બેરલ ઓઈલ આવે છે, જેના પર 10 લાખ ડોલરનો ટેક્સ લાગશે. નાના ટેન્કર જેને Aframax કહેવામાં આવે છે, તેમાં પણ અંદાજે સાડા સાત લાખ બેરલ તેલ હોય છે. જાણકારી માટે જણાવી દઈએ કે, એક બેરલમાં 159 લિટર ક્રૂડ ઓઈલ હોય છે. આ હિસાબે દરેક લિટર ઓઈલ પર ટેક્સનો બોજ વધવો નક્કી છે, જે અંતે સામાન્ય માણસના ખિસ્સામાંથી જ નીકળશે.

ભારત માટે વધી શકે છે મોટી મુશ્કેલી
આ નવી ટેક્સ વ્યવસ્થાની સૌથી ખરાબ અસર ભારત જેવા દેશો પર પડી શકે છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું લગભગ 80 થી 85 ટકા ક્રૂડ ઓઈલ બીજા દેશો પાસેથી ખરીદે છે. ભારતનુ ઓઈલ આયાત બિલ પહેલેથી જ ખૂબ વધારે છે, અને જો પ્રતિ બેરલ એક ડોલરનો વધારાનો બોજ પડે, તો આ બિલ અબજોમાં વધી જશે. તેની સીધી અસર ઘરેલું બજારમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર જોવા મળશે, જેનાથી મોંઘવારી વધવાનો ખતરો પેદા થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Strait of Hormuz Toll TaxOil Tanker TaxCrude Oil Price hikeઈરાન ઓઈલ ટોલ ટેક્સસ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સંકટ

Trending news