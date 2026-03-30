પરમાણુ બોમ્બ બનાવીને જ રહેશે ઈરાન! છેલ્લી અડચણને પણ જલ્દી કહેશે Bye-Bye
Iran Nuclear Program: અમેરિકાનો આરોપ છે કે ઈરાન ચોરીછૂપી રીતે પરમાણુ હથિયારો બનાવી રહ્યું છે. આ આરોપ લગાવતા ગત મહિને 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકાએ ઈઝરાયેલ સાથે મળીને ઈરાન પર હુમલો કર્યો હતો, જ્યારે તેહરાને આ દાવાને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધો છે.
- પરમાણુ હથિયારોના વિવાદમાં હવે નવો વળાંક
- ઈરાન હવે આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ નિયમોને કહી શકે છે 'બાય-બાય'
- NPT સંધિ તોડીને પરમાણુ શક્તિ બનવા તરફ તેહરાનના ડગલાં
Iran Nuclear Program: ઈરાની સંસદ પરમાણુ અપ્રસાર સંધિ (NPT)માંથી બહાર નીકળવાની શક્યતા પર વિચાર કરી રહી છે. આ એક એવું પગલું છે, જે તેહરાનને પરમાણુ હથિયારો વિકસાવવા પર લાગેલા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધોમાંથી મુક્ત કરશે. આ સાથે જ તેના પરમાણુ પ્રોગ્રામની વૈશ્વિક દેખરેખ પણ હટી જશે.
ઈરાનના યુરેનિયમ પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે અમેરિકા
ઈરાને વર્તમાન યુદ્ધની વચ્ચે NPTમાંથી બહાર નીકળવાની કવાયતને ન્યાયોચિત ઠેરવી છે. આ દરમિયાન ઈરાને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે થઈ રહેલી 'બુલિંગ'નો હવાલો આપ્યો. આ સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે, જ્યારે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અમેરિકા ઈરાનના યુરેનિયમ પર કબજો કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે.
તેહરાને ક્યારેય પરમાણુ હથિયાર બનાવવાનો પ્રયાર નથી કર્યો
ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બઘાઈએ સોમવારે જણાવ્યું કે, "એવી સંધિમાં સામેલ થવાનો શું ફાયદો છે, જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દબાણ લાવનારા પક્ષો ન માત્ર અમને તેના અધિકારોનો લાભ લેવા દેતા નથી, પરંતુ અમારા પરમાણુ મથકો પર હુમલો પણ કરે છે?" તેમણે આ વાત પર ભારપૂર્વક કહ્યું કે, તેહરાને ક્યારેય પરમાણુ હથિયાર મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી અને ભવિષ્યમાં પણ કરશે નહીં.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઈરાન વ્યાપક નીતિગત બદલાવ પર વિચાર કરી રહ્યું છે, જેમાં સંભવિતપણે NPTમાંથી બહાર નીકળવું, 2014ના પરમાણુ કરાર સાથે જોડાયેલા તેમના કાઉન્ટરમેજર કાયદા રદ કરવા અને પરમાણુ ટેકનોલોજીના શાંતિપૂર્ણ વિકાસ માટે બ્રિક્સ દેશો સહિત સમાન વિચારધારા ધરાવતા દેશો સાથે એક નવું આંતરરાષ્ટ્રીય માળખું તૈયાર કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
તેહરાને અમેરિકાના આરોપને ફગાવ્યા
અમેરિકાનો આરોપ છે કે, ઈરાન ચોરીછૂપીથી પરમાણુ હથિયારો બનાવી રહ્યું છે. આ આરોપ લગાવતા ગયા મહિને 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકાએ ઈઝરાયેલ સાથે મળીને ઈરાન પર હુમલો કર્યો હતો, જ્યારે તેહરાને આ દાવાને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધો છે.
અગાઉ ગયા વર્ષે જૂનમાં અમેરિકાએ ઈરાનના ત્રણ મુખ્ય પરમાણુ સ્થળો ફોર્ડો યુરેનિયમ પ્લાન્ટ, નતાન્ઝ પરમાણુ પ્લાન્ટ અને ઈસ્ફહાનને નિશાન બનાવ્યા હતા. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ઈરાને આ સ્થળોએથી લગભગ 400 કિલોગ્રામ યુરેનિયમ સ્થાનાંતરિત કર્યું હતું, જેનો હથિયારો બનાવવા માટે આગળ ઉપયોગ થઈ શકે છે.
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ લાંબા સમયથી ઈરાન પર આરોપ લગાવી રહ્યા છે કે, તેહરાન પરમાણુ હથિયાર પ્રોગ્રામને આગળ વધારી રહ્યું છે. આવા સંજોગોમાં NPTમાંથી બહાર નીકળવા અંગે ઈરાનની સમીક્ષા ચાલુ છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સીએ કરી ચિંતા વ્યક્ત
ઈરાની અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, દેશનો પરમાણુ પ્રોગ્રામ સંપૂર્ણપણે શાંતિપૂર્ણ છે. પરંતુ નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે, 1970ની સંધિમાંથી બહાર નીકળવાથી ઈરાનની પરમાણુ પ્રવૃત્તિઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય દેખરેખ નબળી પડશે. આનાથી પશ્ચિમ એશિયામાં પ્રાદેશિક અસ્થિરતા વધશે અને નવા પ્રતિબંધો કે રાજદ્વારી એકલતા તરફ દોરી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 2018 પછી ઈરાનનો પરમાણુ પ્રોગ્રામ ઘણો વિકસિત થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી (IAEA)એ ઈરાનના વધતા ઉચ્ચ સંવર્ધિત યુરેનિયમ ભંડાર પર વારંવાર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
