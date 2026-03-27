"ભારતના લોકોનો આભાર" લખીને ઈરાને ઇઝરાયલ પર છોડી મિસાઇલ, જાણો ઈરાને કેમ કર્યું આવું
Iran Israel War : ઈરાને યુદ્ધ વચ્ચે એક અનોખી રણનીતિ અપનાવી છે. તે ભારત સહિત અન્ય દેશોના આભાર સંદેશ લખીને મિસાઇલો અને ડ્રોન છોડી રહ્યું છે. સરકારી મીડિયા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વીડિયોમાં આ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. ત્યારે ઈરાન આવું કેમ કરી રહ્યું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- ઈરાને યુદ્ધ વચ્ચે એક અનોખી રણનીતિ અપનાવી
- ભારતના લોકોનો આભાર લખીને મિસાઇલો છોડી રહ્યું છે ઈરાન
- જર્મની અને સ્પેન જેવા દેશોનો પણ ઉલ્લેખ
Iran Israel War : હાલમાં અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સાથે સંઘર્ષમાં ઇરાન પીછેહઠ કરવાના કોઈ સંકેતો દેખાઈ રહ્યા નથી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે થોડા દિવસો માટે હુમલાઓ અસ્થાયી રૂપે બંધ કરી દીધા હોવા છતાં ઈરાને ઇઝરાયલ અને ખાડી દેશો પર હુમલા કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. દરમિયાન ઇરાને ભારત સહિત તે દેશોનો અનોખી રીતે આભાર વ્યક્ત કર્યો છે, જેમણે આ સંઘર્ષ દરમિયાન તેની સાથે ઊભા રહ્યા હતા.
ઇરાને ઇઝરાયલ પર મિસાઇલ હુમલા કર્યા અને આ મિસાઇલો પર ખાસ કરીને ભારતીય લોકોને સંબોધિત મેસેજ લખેલા હતા. આવી જ એક મિસાઇલ પર ઇરાને લખ્યું: "Thank you people of India" આ મેસેજ લખ્યા પછી ઇરાને ઇઝરાયલ તરફ મિસાઇલ છોડી હતી.
વધુમાં ઇરાને ઘણા અન્ય દેશોનો પણ આભાર માન્યો છે. જર્મની અને સ્પેન જેવા દેશોને સંબોધિત અન્ય મિસાઇલો પર સમાન મેસેજ લખેલા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર સફેદ રંગની મિસાઇલ દેખાઈ રહી છે જેમાં ભારતના લોકોનો આભાર માનતો મેસેજ લખેલો છે. ઇરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)એ જાહેરાત કરી કે, શુક્રવારે, તેણે ઇઝરાયલ પર તેનો 83મો હુમલો કર્યો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન, ઇઝરાયલી લશ્કરી ઠેકાણા પર લાંબા અને મધ્યમ અંતરની મિસાઇલો, ડ્રોન અને અન્ય દારૂગોળાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
Iran carries out the 83rd wave of Operation True Promise 4.
Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkc2J pic.twitter.com/rrJDFgzIFG
— Press TV 🔻 (@PressTV) March 27, 2026
28 ફેબ્રુઆરીથી ચાલુ છે યુદ્ધ
ઇરાની એજન્સીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે બહેરીનમાં સ્થિત યુએસ પેટ્રિઅટ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમની મેન્ટેનન્સ ફેસિલિટી પણ આ હુમલાઓમાં નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. એક તરફ ઇરાન અને બીજી તરફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સંઘર્ષ 28 ફેબ્રુઆરીથી ચાલુ છે. ઇરાનના સર્વોચ્ચ નેતાની હત્યા પછી આ સંઘર્ષની તીવ્રતા રીતે વધી ગઈ છે. તે ઘટના પછી ઇરાન ફક્ત તેના પોતાના ક્ષેત્રમાં જ નહીં પરંતુ કતાર, બહેરીન અને સાઉદી અરેબિયા સહિત વિવિધ ગલ્ફ દેશોમાં યુએસ લશ્કરી ઠેકાણાઓને પણ નિશાન બનાવી રહ્યું છે.
અમેરિકા અને ઇઝરાયલનો દાવ ઉલટો પડ્યો
અમેરિકા અને ઇઝરાયલે અનુમાન લગાવ્યું હતું કે આ સંઘર્ષ થોડા દિવસોમાં સમાપ્ત થશે અને ઇરાનમાં શાસન પરિવર્તન તરફ દોરી જશે. જો કે, વાસ્તવિકતા તદ્દન અલગ છે. તાજેતરમાં વ્યૂહાત્મક પીછેહઠમાં ટ્રમ્પે હુમલાઓને કામચલાઉ સ્થગિત કરવાની જાહેરાત કરી. પરિણામે આગામી દસ દિવસ સુધી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇરાનની વીજ ઉત્પાદન ફેસિસિટી પર હુમલા કરવાનું ટાળશે.
