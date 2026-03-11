ઈરાની નેવીની ડેથ વેલી! જે પણ ઘૂસવાનો પ્રયત્ન કરશે તેનો નાશ કરીશું, જાણો શું છે
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સામેની યુદ્ધમાં ઈરાને હવે એક નવો મોરચો ખોલી દીધો છે. ડેથ વેલી ઈરાનની આ જ મોરચાબંધીનું પરિણામ માનવામાં આવી રહ્યું છે. દાવો એવો છે કે, આ વિસ્તારમાં જે પણ આવશે તે સલામત રીતે પરત જશે નહીં. આખરે ક્યાં છે આ ડેથ વેલી જે ઈરાની નેવીએ તૈયાર કરી છે. સમજીએ આ ખાસ અહેવાલમાં..
આજની તારીખે દુનિયામાં કોઈને પણ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ વિશે પૂછો તો લગભગ બધાને ખબર હશે આ જ તે જગ્યા છે. જ્યાં હજારોની સંખ્યામાં ઓઈલ ટેન્કરો અટવાઈ ગયા છે અને તેની અસરથી દુનિયામાં તેલ સંકટ ઉભુ થયુ છે. જો તમને એટલી માહિતી છે તો તમારી જાણકારી બિલકુલ સાચી છે. ઈરાનના નિયંત્રણમાં આવેલો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ એ જ સમુદ્રી માર્ગ છે જ્યાંથી દુનિયાના લગભગ એક ચોથા ભાગનો તેલ વેપાર થાય છે. હવે આથી આગળ જાણો જે કદાચ તમારા સુધી પહોંચ્યું નથી..
હોર્મુઝમાં ઈરાનનું ચેલેન્જ, ઘુસવાનો પ્રયાસ કરશો તો નાશ કરીશું
ઈરાનનો આ ટ્રેપ અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ માટે ખુબ ઘાતક છે. અહીં એક જમીન નીચે બનાવેલી સુરંગ છે જે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની નજીક બનાવવામાં આવી છે. ઈરાની નેવી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ આ સુરંગનો વીડિયો હોર્મુઝ નજીકની કોઈ અજાણી જગ્યાનો છે. આ વીડિયો યુદ્ધ શરૂ થવા પહેલાંનો છે, જેમાં ઈરાનની નેવીએ પોતાના સૌથી ઘાતક હથિયારો, ડિસ્ટ્રોયર્સ અને કોમ્બેટ શિપ્સની લાંબી લાઇન ગોઠવી રાખી છે. આ વીડિયો બતાવે છે કે હોર્મુઝની સુરક્ષા માટે ઈરાને કેટલા મોટા પાયે પહેલેથી જ તૈયારીઓ કરી રાખી હતી. હવે હોર્મુઝ જલડમરુમધ્ય માટેનો અંતિમ પ્લાન પણ જોઈ લો..
હોર્મુઝ અંગે આ દાવો ઈરાની રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ તરફથી કરવામાં આવ્યો છે. તેમના કહેવા મુજબ અમેરિકા અને ઇઝરાઇલ હોર્મુઝ પર કબજો કરવાની જે પણ કોશિશ કરશે તે નિષ્ફળ બનાવવામાં આવશે. અહીં દરેક જગ્યાએ બારૂદી સુરંગો બિછાવી દેવામાં આવી છે.દાવો છે કે, ઈરાને લગભગ 150 કિલોમીટર લાંબા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ વિસ્તારમાં સમુદ્રી માઇન્સ બિછાવી દીધી છે. આ વાતને સમર્થન આપતો દાવો અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તરફથી પણ આવ્યો હતો. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે સમુદ્રમાં માઇન્સ બિછાવતા 10 ઈરાની જહાજોને નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનેઈનો સંદેશ ખૂબ સ્પષ્ટ છે..હોર્મુઝની સુરક્ષા સંભાળતી રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સની નેવીએ ચેતવણી આપી છે કે, આ સમુદ્રી વિસ્તાર અમારો છે, અને અહીં જહાજોની અવરજવર અમારી મરજીથી જ થશે.
હોર્મુઝ પર હુમલો કરવાની ભૂલ ન કરશો
IRGC નેવીના કમાન્ડરે કહ્યું કે અમે યુદ્ધની શરૂઆતમાં જ જાહેર કર્યું હતું અને ફરીથી કહીએ છીએ કે ઈરાન સામેના હુમલાખોરો સાથે જોડાયેલા કોઈપણ જહાજને હોર્મુઝ જલડમરુ મધ્યમાંથી પસાર થવાનો અધિકાર નથી. જો તમને શંકા હોય, તો આવીને પ્રયત્ન કરીને જુઓ. મિડલ ઈસ્ટમાં સૌથી મોટી અથડામણ હવે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર જ શરૂ થવાની છે અને તેના માટે જવાબદાર છે ટ્રમ્પનું નિવેદન, જેમાં તેમણે કહ્યું છે કે ઈરાનને દુનિયામાં તેલ સંકટ ઉભું કરવા નહીં દેવામાં આવે...જરૂર પડી તો હોર્મુઝને ખાલી કરાવવા માટે નૌસેનાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે.
યુદ્ધના 12મા દિવસે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેનો સંઘર્ષ હવે સમુદ્રી વિસ્તારમાં વધુ તેજ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે.. નિષ્ણાતોના મતે જો આ વિસ્તારમાં કોઈ મોટો હુમલો થાય, તો મિડલ ઈસ્ટની આ જંગ મહાયુદ્ધમાં બદલાઈ શકે છે.
