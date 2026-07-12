/બદલાની આગમાં ઈરાન! ટ્રમ્પ-નેતન્યાહૂ સહિતના નેતાઓનું હિટ લિસ્ટ તૈયાર ! ન્યૂઝ પેપરે તો ફોટા સાથે છાપી દીધું

Iran revenge list : મિડલ ઈસ્ટમાંથી આવી રહેલા મીડિયા અહેવાલો અનુસાર ઈરાનમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સામે બદલો લેવાની ભાવના વધુ પ્રબળ બની રહી છે. અયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન પણ હજારો લોકો "કિલ અમેરિકા" અને "કિલ ઈઝરાયેલ" જેવા સૂત્રો સાથે બેનરો લહેરાવતા જોવા મળ્યા હતા.
આ દરમિયાન કટ્ટરપંથી વિચારધારા માટે જાણીતું ઈરાનનું હમશહરી અખબાર ચર્ચામાં આવ્યું છે. અખબારે ઓનલાઈન એક ઇન્ફોગ્રાફિક પ્રકાશિત કર્યો છે, જેમાં 13 વિદેશી નેતાઓની તસવીરો સાથે એવો મેસેજ આપવામાં આવ્યો છે કે અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ માટે જવાબદાર માનવામાં આવતા લોકો સામે બદલો લેવામાં આવશે.
મોજતબા ખામેનેઈનું નિવેદન - બદલો લેવો જરૂરી
ઈરાનના નવા સર્વોચ્ચ નેતા મોજતબા ખામેનેઈએ પિતાના અંતિમ સંસ્કાર બાદ પોતાના પ્રથમ જાહેર મેસેજમાં કહ્યું હતું કે "બદલો લેવો જરૂરી છે અને તે દેશની સૌથી મોટી માંગ છે." જોકે તેમણે પોતાના મેસેજમાં કોઈ વ્યક્તિનું નામ લીધું નહોતું કે કોઈ સત્તાવાર યાદી જાહેર કરી નહોતી.
હિટ લિસ્ટમાં કોના કોના નામ ?
એએફપીના અહેવાલ મુજબ, ત્યારબાદ તેહરાનથી પ્રકાશિત હમશહરી અખબારે મોજતબા ખામેનેઈના નિવેદન સાથે 13 વિદેશી નેતાઓની તસવીરો ધરાવતો ઇન્ફોગ્રાફિક શેર કર્યો હતો. તેમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ, બ્રિટનના વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મર, અમેરિકાના વિદેશમંત્રી માર્કો રૂબિયો, સંરક્ષણમંત્રી પીટ હેગસેથ, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન, ઈટાલીની વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની તેમજ જર્મનીના ચાન્સેલર ફ્રિડરિખ મર્ઝ સહિત અનેક નેતાઓના નામ સામેલ છે.
જોકે મોજતબા ખામેનેઈના નિવેદનમાં આ નેતાઓના નામનો કોઈ ઉલ્લેખ નહોતો અને ઈરાન સરકારે પણ આ યાદીને સત્તાવાર મંજૂરી આપી હોવાનું જાહેર કર્યું નથી. તેથી આ ઇન્ફોગ્રાફિકને સરકારની સત્તાવાર નીતિ તરીકે જોવું યોગ્ય નથી.
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝનું શું થયું ?
બીજી તરફ સ્ટ્રેટ ઑફ હોર્મુઝ વિસ્તારમાં વધતા તણાવને કારણે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની રહી છે. અમેરિકી સૈન્ય કાર્યવાહી બાદ બંને દેશોના નેતાઓએ એકબીજા સામે કડક નિવેદનો આપ્યા છે. અમેરિકાના સંરક્ષણમંત્રી પીટ હેગસેથે ઈરાનને પરિણામ ભોગવવાની ચેતવણી આપી છે, જ્યારે ઈરાનના સંસદીય અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘેર કાલીબાફે જવાબ આપતાં કહ્યું કે "એકતરફી સમજૂતીનો સમય હવે પૂર્ણ થઈ ગયો છે."
મધ્ય પૂર્વમાં વધી રહેલા આ તણાવ વચ્ચે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય હવે આગામી રાજદ્વારી અને સૈન્ય વિકાસ પર નજર રાખી રહ્યો છે.