ભારતથી પરત ફરી રહેલા ઈરાની જહાજ પર સમુદ્રમાંથી હુમલો ! અનેક લોકોના મોત, 100થી વધુ ગુમ
Attack On Iranian Ship: શ્રીલંકાના દક્ષિણ કિનારા પર એક સબમરીન દ્વારા ઈરાની જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અનેક લોકો માર્યા ગયા હતા, 100થી વધુ લોકો ગુમ થયા અને ઘણા ઘાયલ થયા હતા. હજુ સુધી કોઈએ જવાબદારી લીધી નથી, અને ગુનેગારોની ઓળખ થઈ નથી.
Attack On Iranian Ship: શ્રીલંકાના દક્ષિણ કિનારા પર એક સબમરીન દ્વારા ઈરાની જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ઘણા લોકો માર્યા ગયા હતા, 100થી વધુ લોકો પાણીમાં ગાયબ થઈ ગયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. ઈરાની જહાજ તરફથી ઈમરજન્સીનો કોલ મળ્યા બાદ શ્રીલંકાની સેનાએ વિશાળ શોધ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.
હુમલામાં અનેક લોકો ગુમ અને અનેક ઘાયલ થયાના અહેવાલ
શ્રીલંકાના નૌકાદળ અને રક્ષા મંત્રાલયના સૂત્રોએ હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે. ઈરાની જહાજ પર કુલ 180 લોકો સવાર હતા, જેમાંથી ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. હુમલામાં 101 લોકો ગુમ થયા અને 78 ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે.
શ્રીલંકન નૌકાદળે મિશન શરૂ કર્યું
સંરક્ષણ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાની જહાજ તરફથી ઈમરજન્સીનો સંકેત મળ્યા પછી શ્રીલંકાના નૌકાદળે તરત જ બચાવ મિશન શરૂ કર્યું હતું. પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, ઈરાની જહાજ તરફથી ઈમરજન્સીનો કોલ મળ્યા બાદ શ્રીલંકાના નૌકાદળે બચાવ મિશન રવાના કર્યું છે.
શ્રીલંકા હુમલાનો જવાબ આપશે!
નૌકાદળે અત્યાર સુધીમાં 32 ઘાયલ લોકોને બચાવ્યા છે, જેમની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. શ્રીલંકાના વિદેશ પ્રધાન વિજિતા હેરાથે પણ જણાવ્યું હતું કે ડૂબતા જહાજના કર્મચારીઓને તબીબી સારવાર માટે કિનારે લાવવામાં આવ્યા છે. તેમણે આ કામગીરી વિશે વધુ વિગતો આપી ન હતી, જોકે તેમણે શ્રીલંકા તરફથી કડક જવાબ આપવાનોનો દાવો કર્યો છે.
હાલમાં, જહાજ અથવા તેમાં સવાર કુલ લોકોની સંખ્યા વિશે કોઈ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ નથી. કોઈ દેશ કે સંગઠને હજુ સુધી હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી નથી. તેથી, આ હુમલો કોણે કર્યો તે પ્રશ્ન છે.
