Prev
Next
ઈરાનનો પાકિસ્તાનને મોટો ઝટકો ! શાંતિ વાર્તા ફેલ થતા જ ઈરાને પાકિસ્તાનને દેખાડી તેની ઔકાત, જાણો

Hormuz Strait Tension: ઇસ્લામાબાદમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા કોઈ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ, જેના કારણે પ્રાદેશિક તણાવમાં વધુ વધારો થયો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:34 PM IST

Trending Photos

Hormuz Strait tension: ઇસ્લામાબાદમાં શાંતિ મંત્રણા નિષ્ફળ ગયા બાદ, આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ વધુ તંગ બની ગઈ છે. આ દરમિયાન, બે પાકિસ્તાની તેલ ટેન્કરો, શાલામાર અને ખૈરપુર, જે અરબી સમુદ્રમાંથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ તેમને પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી, તેના સંદર્ભમાં મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ પાછળનું કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી.

અહેવાલો અનુસાર, બે પાકિસ્તાની તેલ ટેન્કરો, શાલામાર અને ખૈરપુર, પર્શિયન ગલ્ફ તરફ જઈ રહ્યા હતા. બંને જહાજો IRGCના નવા "સલામત માર્ગ"માંથી પસાર થવાનો ઇરાદો ધરાવતા હતા, પરંતુ તેમને પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી. આ ઘટનાથી દરિયાઈ વેપાર અને ઉર્જા પુરવઠા અંગે ચિંતાઓ વધી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઇસ્લામાબાદ મંત્રણા પછી તણાવ વધ્યો

યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે ઇસ્લામાબાદમાં ઘણા કલાકો સુધી વાતચીત ચાલી, પરંતુ કોઈ નક્કર પરિણામ પ્રાપ્ત થયું નહીં. વાતચીત કોઈ પણ ડીલ વિના સમાપ્ત થઈ. વાતચીત બાદ, ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળ પાકિસ્તાનથી રવાના થયું. અગાઉ, યુએસ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વેન્સ પણ ઇસ્લામાબાદથી પરત ફર્યા હતા.

ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળમાં 71 સભ્યો હતા

ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળમાં 71 લોકો હતા. અહેવાલો દર્શાવે છે કે તેમાં સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાઘેર ગાલિબાફ અને વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી જેવા વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. વાતચીત પૂર્ણ થયા પછી આખું પ્રતિનિધિમંડળ પાકિસ્તાનથી પરત ફર્યું.

ઈરાનનો અમેરિકા પર તીખો હુમલો

ઘાનામાં ઈરાની દૂતાવાસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર અમેરિકા-ઈરાન વાટાઘાટો પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે લખ્યું કે અમેરિકા તેના ઉપરાષ્ટ્રપતિને ઈસ્લામાબાદ લાવ્યું, 21 કલાક વાટાઘાટો કરી, પરંતુ ઈરાને એવી માંગણીઓ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો જે યુદ્ધ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત થઈ શકી ન હતી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે વાતચીત પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી, સ્ટ્રેટ બંધ રહ્યો હતો, અને અમેરિકા ખાલી હાથે પરત ફરી રહ્યું હતું.

નિવેદને વધાર્યો વિવાદ

એક વપરાશકર્તાના પ્રશ્નના જવાબમાં, ઈરાની દૂતાવાસે જવાબ આપ્યો કે અમેરિકા સમય માટે દબાણ કરી રહ્યું છે અને સ્ટોપવોચ લાવ્યું છે, જ્યારે ઈરાન લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે. ઈરાને જણાવ્યું હતું કે તેનું લક્ષ્ય ઉતાવળથી નહીં, ધીરજથી ઉકેલ શોધવાનું હતું.

ઈરાનનો અમેરિકા પર અવિશ્વાસ

ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાકીએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાન અમેરિકાના ભૂતકાળના વચનોને ભૂલ્યા નથી. તેમણે કહ્યું કે દેશ તે અનુભવોને યાદ રાખશે અને ભવિષ્યની વાતચીતમાં સાવધાની રાખશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કોઈએ એક જ બેઠકમાંથી પરિણામોની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ નહીં.

ઈરાનનું લાંબુ નિવેદન અને રણનીતિ

ઈરાની પ્રવક્તાએ સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે રાજદ્વારી દેશના બચાવનો એક ભાગ છે. તેમણે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને તેના સાથી દેશો પર ભૂતકાળના યુદ્ધો અને ગુનાઓના આરોપોનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળ તેના દેશના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે તેની બધી શક્તિથી કામ કરી રહ્યું છે અને વાતચીત ચાલુ રહી શકે છે. આ સમગ્ર ઘટના બાદ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા પુરવઠા અંગે ચિંતાઓ વધી છે. તેલ ટેન્કરો પાછા ખેંચવા અને વાતચીત નિષ્ફળ જવાથી વૈશ્વિક બજારોમાં અસ્થિરતાનો ભય વધુ ઘેરો બન્યો છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news