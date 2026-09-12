/ભારતમાં ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ, બીજી તરફ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર આપ્યું મોટું નિવેદન! ઈરાને પણ અમેરિકાને આપી આ સલાહ

US Iran Conflict: ભારતમાં બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાણી યુદ્ધ વધુ તીવ્ર બન્યું છે. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને અમેરિકાને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપીને કહ્યું કે મધ્ય પૂર્વને પ્રાદેશિક પોલીસમેનની જરૂર નથી. આ દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોની અવરજવર અંગે જણાવ્યું હતું કે બધું સારું થઈ જશે.
પેઝેશ્કિયાને શનિવારે નવી દિલ્હીમાં મલેશિયાના વડા પ્રધાન અનવર ઇબ્રાહિમ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન આ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે પ્રદેશની સુરક્ષા અને તેની સરહદોનું રક્ષણ ફક્ત દેશો અને પ્રદેશના મુખ્ય ખેલાડીઓ દ્વારા જ સુનિશ્ચિત કરી શકાય છે. તેમણે કહ્યું કે પ્રદેશને અમેરિકા જેવા બાહ્ય પ્રાદેશિક પોલીસમેનની જરૂર નથી.
પેઝેશ્કિઆને જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા અને તેના સાથીઓએ ઈરાની સરકારને નબળી પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેમનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ સમગ્ર પરિસ્થિતિએ ઈરાની લોકોને પહેલા કરતાં વધુ એક કર્યા છે. પેઝેશ્કિઆનનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર સતત નાકાબંધી કરવાથી વાણિજ્યિક શિપિંગ અને તેલ પુરવઠા પર અસર પડી છે.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશે શું કહ્યું?
આ દરમિયાન, જ્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ સાઉદી અરેબિયા વિશે નવી ચિંતાઓ વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા શિપિંગ ફરી શરૂ કરવામાં મદદ કરી શકે છે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું કે, બધું સારું થઈ જશે. ટ્રમ્પે આ નિવેદન ડબલિનમાં આઇરિશ રાષ્ટ્રપતિ કેથરિન કોનોલી સાથે મુલાકાત બાદ આપ્યું હતું. ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું હતું કે ઈરાન સાથે યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે અને તેલના ભાવ ઘટશે.
સાઉદી અરેબિયાને સંડોવતા પાઇપલાઇન હુમલા અંગે, ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન સંભવતઃ જવાબદાર છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે હુથીઓ અમેરિકા સામે લડવા માંગતા નથી. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ ધરાવે છે, જ્યારે ઈરાન આ પ્રદેશ પર પોતાનો અંકુશ જાળવી રાખે છે.
સાઉદી અરેબિયા અને બાબ-અલ-મંડેબ પર દબાણ
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ કટોકટી વચ્ચે, સાઉદી અરેબિયાએ શુક્રવારે એક મુખ્ય પાઇપલાઇન બંધ કરી દીધી હતી. આ પગલું ઇરાકથી ડ્રોન હુમલાના એક દિવસ પછી આવ્યું છે. આ દરમિયાન, ઈરાન સમર્થિત હુતી બળવાખોરોએ યમનના લાલ સમુદ્ર કિનારા પર ઝડપી પ્રગતિ કરી છે અને બાબ-અલ-મંડેબ માર્ગ પર પોતાનું નિયંત્રણ મજબૂત કરવાનો દાવો કર્યો છે.
મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને બાબ-અલ-મંડેબ બંને પર વધતા તણાવને કારણે ગલ્ફમાંથી તેલ પુરવઠો અને વિશ્વભરમાં વાણિજ્યિક શિપિંગ અંગે ચિંતા વધી છે.