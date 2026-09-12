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ભારતમાં ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ, બીજી તરફ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર આપ્યું મોટું નિવેદન! ઈરાને પણ અમેરિકાને આપી આ સલાહ

US Iran Conflict: નવી દિલ્હીમાં બ્રિક્સ સમિટ દરમિયાન, મસૂદ પેઝેશ્કિયાન અનવર ઇબ્રાહિમ સાથે મુલાકાત કરી હતી, અને કહ્યું કે મધ્ય પૂર્વને અમેરિકા જેવા પ્રાદેશિક પોલીસમેનની જરૂર નથી. આ દરમિયાન, ડબલિનમાં, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, ઈરાન, તેલ અને સાઉદી પાઇપલાઇન હુમલાઓ અંગે જણાવ્યું હતું કે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે, વેપાર પર ચર્ચા થઈ છે અને યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 12, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:20 PM IST
ભારતમાં ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ, બીજી તરફ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર આપ્યું મોટું નિવેદન! ઈરાને પણ અમેરિકાને આપી આ સલાહ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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