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ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનીની હાલત ખુબ ગંભીર, મોત સુધીની અફવાઓ, જાણો

Iran Supreme Leader Health: અહેવાલો અનુસાર, ઇઝરાયલી મીડિયા ચેનલ 14 એ ઈરાનના અંદરના સૂત્રોને ટાંકીને મોજતબા ખામેનીની હાલત ગંભીર ગણાવી છે. રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાનના વહીવટીતંત્રના નજીકના સૂત્રોને ટાંકીને આ દાવો અગાઉ પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 08, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:34 PM IST
ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનીની હાલત ખુબ ગંભીર, મોત સુધીની અફવાઓ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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