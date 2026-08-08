/ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનીની હાલત ખુબ ગંભીર, મોત સુધીની અફવાઓ, જાણો

Iran Supreme Leader Health: ઇઝરાયલી મીડિયા અનુસાર, ઈરાનના નવા સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેનીની તબિયત ગંભીર હોવાનું અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલ છે. તેમના મૃત્યુની અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે, જોકે આની સ્વતંત્ર રીતે પુષ્ટિ થઈ નથી. આ સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે ઈરાનમાં મોજતબા ખામેનીના સ્વાસ્થ્ય અને જાહેરમાં દેખાઈ ન શકવા અંગે અટકળો ચાલી રહી છે. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે આ સમયે તેમનો સીધો સંપર્ક કરવો મુશ્કેલ છે.
ઈઝરાયલી મીડિયા ચેનલ 14એ ઈરાનના અંદરના સૂત્રોને ટાંકીને, મોજતબા ખામેનીની સ્થિતિ ગંભીર ગણાવી હતી. અગાઉ, રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયાનના વહીવટીતંત્રના નજીકના સૂત્રોને ટાંકીને દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઈરાની શાસનના હાઈ લેવલે તેમની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
એક સ્ત્રોતે તો એમ પણ કહ્યું હતું કે જો તેમના મૃત્યુના સમાચાર ટૂંક સમયમાં સામે આવે તો તે આશ્ચર્યજનક નહીં હોય. જો કે, એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ બધા દાવા મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને અનામી સ્ત્રોતો પર આધારિત છે, તેથી હાલમાં તેમને પુષ્ટિ મળી શકે તેમ નથી.
યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં પિતાનું મોત
મોજતબા ખામેનીએ તેમના પિતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુ પછી ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાનું પદ સંભાળ્યું. ફાઇલમાં દર્શાવેલ અહેવાલ મુજબ, 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ સંયુક્ત યુએસ-ઇઝરાયલી લશ્કરી હુમલામાં તેમના પિતાના મૃત્યુ પછી તેમણે આ જવાબદારી સંભાળી હતી. ત્યારથી મોજતબા ખામેનીએ જાહેરમાં દેખાયા નથી, અને તેમના સંદેશાઓ મુખ્યત્વે લેખિત નિવેદનો દ્વારા હતા. અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તેઓ શરૂઆતના હુમલામાં પણ ઘાયલ થયા હતા અને સુરક્ષા કારણોસર છુપાઈ રહ્યા છે.
મોજતબા ખામેનીની ગેરહાજરીએ ઈરાનના નેતૃત્વ અને દેશની રાજકીય સ્થિરતા પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક મીડિયાએ તેમના સ્થાન અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાઓ વિશે વિવિધ દાવા કર્યા છે. જુલાઈમાં, સાઉદી મીડિયાએ ઇઝરાયલી સુરક્ષા સ્ત્રોતને ટાંકીને દાવો કર્યો હતો કે તેઓ ઈરાનમાં નથી.
ઈરાની અધિકારીઓએ અગાઉ તેમની ઇજાઓની ગંભીરતાને ઓછી આંકી હતી, અને કહ્યું હતું કે તેઓ વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો અને શાસન નિર્દેશોનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા હતા. તેથી, હાલ પૂરતું, મોજતબા ખામેનીના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા અને તેમની ગંભીર સ્થિતિના અહેવાલોને ફક્ત દાવા તરીકે જોવા જોઈએ.