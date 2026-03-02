Iran-Israel War : 32 લાખના ડ્રોન સામે 36 કરોડની મિસાઈલ, બ્રિટન એમ જ અમેરિકાને નથી કરી રહ્યું મદદ, ગણિત જાણશો તો ચોંકી જશો
Iran-Israel War : ઈરાન ‘વોર ઓફ એટ્રિશન’ની રણનીતિ હેઠળ સસ્તા ડ્રોનથી વિરોધી દેશોને આર્થિક રીતે થકાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. એક ડ્રોનની કિંમત ઓછી છે જ્યારે તેને તોડવા માટે મોંઘા ઇન્ટરસેપ્ટર્સ વાપરવા પડે છે. તેથી અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ ઈરાનના ડ્રોન લોન્ચિંગ મથકોને નિશાન બનાવી યુદ્ધ લાંબું ન ચાલે તે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
- ઈરાનના પડોશી દેશોને ઈરાનના ડ્રોનને અટકાવવા માટે કરોડો ડોલરનું રોજનું આંધણ કરવું પડી રહ્યું છે
- ઈરાન એક દિવસમાં 500 ડ્રોન છોડે, તો તે પશ્ચિમી દેશોના 2 વર્ષના ઉત્પાદનને એક જ દિવસમાં ખતમ કરી શકે છે
- એક ડ્રોનને તોડવા માટે સુરક્ષા ખાતર 2 ઇન્ટરસેપ્ટર છોડવામાં આવે છે. એટલે કે તમારો 14:1 નો રેશિયો વાસ્તવમાં 28:1 થઈ જાય
Iran-Israel War : ઈરાન અત્યારે 'વોર ઓફ એટ્રિશન' (War of Attrition) રમી રહ્યું છે, જ્યાં તે દુશ્મનને લશ્કરી રીતે નહીં પણ આર્થિક રીતે ફટકો આપવા માંગે છે. $50–200 અબજનો ખર્ચ કોઈપણ વિકસિત દેશની અર્થવ્યવસ્થાને હચમચાવી શકે છે. અમેરિકાને પણ આ જ ડર છે એટલે યુકે પર અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટે નારાજગી દેખાડી હતી. ઈરાન અત્યારે જે ગેમ રમી રહ્યું છે એમાં યુદ્ધમાં સામેલ દેશોને આર્થિક રીતે ફટકો પાડી શકે છે. સમય અત્યારે ઈરાનની તરફેણમાં છે. આ જ કારણ છે કે યુકે (UK) ઈરાનની લૉન્ચ ફેસિલિટીઝ (ડ્રોન છોડવાના મથકો) ને નષ્ટ કરવામાં અમેરિકાને મદદ કરી રહ્યું છે.
આ જંગ ફક્ત મિસાઈલો અને ડ્રોનની નથી પણ જંગ ગણિતની છે અને થનારા ખર્ચની જંગ છે. આ ઉત્પાદનની જંગ છે. મિસાઈલો ઉડી રહી છે છતાં બજાર તેજીમાં છે. ઈઝરાયેલનું સ્ટોક માર્કેટ 8.85 ટકા અને લોકલ ઈન્ડેક્સ 4 ટકાથી ઉપર છે. પહેલી નજરમાં તમને અસંભવ લાગે પણ યુદ્ધ એક મોરચા પર લાડું નથી. આ ફેક્ટરી, બજેટ, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ક્ષમતા અને કોસ્ટ મેથેમેટિક્સના આધારે લડાય છે.
ઈરાનની લોન્ચિંગ ફેસિલિટીઝ નિશાન
ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલો કરીને સુપ્રીમ લીડર ખોમેનેઈને મોતને ઘાટ તો ઉતારી દીધા પણ ઈરાન પાસે આ પ્રકારના વળતા હુમલાની અપેક્ષા નહોતી કરી. ઈરાને મરણિયા બનીને એક સાથે 11 દેશોને ટાર્ગેટ કર્યા છે. હવે યુદ્ધ વધુ લંબાય તેવી સંભાવનાઓ વચ્ચે રવિવાર, 1 માર્ચ 2026 ના રોજ બ્રિટિશ પીએમ કીર સ્ટારમરે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, સાયપ્રસમાં Akrotiri અને હિંદ મહાસાગરમાં Diego Garciaનો ઉપયોગ ઈરાની લોન્ચ સાઇટ્સ પર હુમલો કરવા અમેરિકા કરી શકે છે. આ પહેલાં કીમ સ્ટાર્મરે નનૈયો ભણતો ટ્રમ્પ નારાજ થયા હતા. અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સારી રીતે જાણે છે કે ઈરાન ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ડ્રોનનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. અમેરિકા આ યુદ્ધને વધુ લંબાતું રોકવા માટે લોન્ચિંગ ફેસિલિટીઝને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે દરરોજ હજારો ડ્રોન સામે રક્ષણ મેળવવું તેના કરતા ઘણું મોંઘું છે કે તેમને લોન્ચ થતા જ અટકાવી દેવામાં આવે આવે એ અતિ જરૂરી છે. યુદ્ધ એ કોઈ પણ દેશની અર્થ વ્યવસ્થા માટે નુક્સાનકારક છે.
આગળ શું થઈ શકે છે?
- ૧. મર્યાદિત સંઘર્ષ, ઝડપી નિર્ણાયક કાર્યવાહી
- ૨. લાંબી, થકવી નાખનારું ડ્રોન-આધારિત યુદ્ધ
- ૩. ઔદ્યોગિક સ્કેલ અપ અને લેસર ટેકનોલોજીનો ઝડપી ઉપયોગ
વૈશ્વિક બજારો માટે આનો અર્થ શું છે?
- ડિફેન્સ શેરોમાં મોટો ઉછાળો
- સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન તરીકે સોનું
- તેલમાં અસ્થિરતા જળવાઈ રહે
- હવાઈ સંરક્ષણ ટેક કંપનીઓ માટે મોટી માંગ રહે
પશ્ચિમી દેશોના 2 વર્ષના ઉત્પાદનને એક જ દિવસમાં ખતમ કરી શકે
યુદ્ધ લડવું એ દેશની આર્થિક વ્યવસ્થાને મોટો ફટકો પાડી શકે છે. અહીં આપણે "Interceptor Maths" ની વાતને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. અત્યારે પેન્ટાગોન અને ઇઝરાયેલના સંરક્ષણ મંત્રાલય માટે સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય છે. આ માત્ર પૈસાની લડાઈ નથી, પણ ઉત્પાદન સમયની લડાઈ છે. જેમાં આ દેશોને પાછળ રહી જવાનો પણ ડર છે. ઈરાનને એક 'Shahed' ડ્રોન બનાવતા માત્ર થોડા દિવસો લાગે છે. તેની ડિઝાઇન સાદી છે અને તેમાં વપરાતા પાર્ટ્સ (જેમ કે એન્જિન અને GPS) કોમર્શિયલ માર્કેટમાં સરળતાથી મળી રહે છે. એક Patriot (PAC-3) કે Arrow ઇન્ટરસેપ્ટર બનાવતા અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ જેવા દેશોને 18 થી 24 મહિના લાગે છે. જો ઈરાન એક દિવસમાં 500 ડ્રોન છોડે, તો તે પશ્ચિમી દેશોના 2 વર્ષના ઉત્પાદનને એક જ દિવસમાં ખતમ કરી શકે છે. એક ડ્રોનને તોડવા માટે સુરક્ષા ખાતર 2 ઇન્ટરસેપ્ટર છોડવામાં આવે છે. એટલે કે તમારો 14:1 નો રેશિયો વાસ્તવમાં 28:1 થઈ જાય છે.
અત્યારે માત્ર 1-2 સિસ્ટમ જ કાર્યરત છે અને તે બધી ઇઝરાયેલમાં
ઇઝરાયલે આજે પહેલી વાર આયર્ન બીમ નામની નવી લેસર ડિફેન્સ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કર્યો. તેણે હવામાં હિઝબુલ્લાહ તરફથી છોડાયેલા રોકેટને અટકાવ્યા હતા. આયર્ન ડોમ એક એવી ટેકનોલોજી છે જે રોકેટ અને ડ્રોનને તોડી પાડવા માટે શક્તિશાળી લેસર બીમનો ઉપયોગ કરે છે. આયર્ન બીમ લેઝર સિસ્ટમ (જેનો ખર્ચ શોટ દીઠ માત્ર $2-5 છે) એ જ એકમાત્ર આર્થિક રીતે પોષાય તેવો ઉકેલ છે પરંતુ અત્યારે માત્ર 1-2 સિસ્ટમ જ કાર્યરત છે અને તે બધી ઇઝરાયેલમાં છે. ગલ્ફ (અખાતી દેશો) ના લશ્કરી મથકો પર લેઝર ડિફેન્સ શૂન્ય છે. આમ ઈરાનના પડોશી દેશોને ઈરાનના ડ્રોનને અટકાવવા માટે લાખો ડોલરનું રોજનું આંધણ કરવું પડી રહ્યું છે.
|ઈરાનની ડ્રોન ક્ષમતા (Stockpile)
|80,000+ ડ્રોન
|માસિક ઉત્પાદન ક્ષમતા (Production)
|500+ ડ્રોન/મહિને
|સંભવિત દૈનિક હુમલો (Potential Swarm)
|2,500+ ડ્રોન /દિવસ
|ગઠબંધનના સંસાધનો ખાલી થવાનો સમય
|ગણતરીના દિવસોમાં
|સસ્તા ડ્રોનની કિંમત (Cost per Drone)
|~$35,000
|ઈન્ટરસેપ્શનનો ખર્ચ (Cost per Intercept)
|$5,00,000 - $40,00,000
|ખર્ચનો ગુણોત્તર (Cost Ratio)
|14:1 થી 100:1 (હુમલાખોરની તરફેણમાં)
|આયર્ન બીમ લેઝર ખર્ચ (Iron Beam Cost)
|$2 - $5 (શોટ દીઠ)
|કુલ સંભવિત આર્થિક બોજ (Economic Burden)
|$50 - $200 અબજ
ગણતરીના દિવસોમાં જ ખતમ થઈ શકે છે
આપણે એક રીતે જોઈએ તો 80,000 ડ્રોનનો સંગ્રહ અને દર મહિને 500 ડ્રોન બનાવવાની ક્ષમતા સાથે, ઈરાન તેનો આખો કાફલો ખતમ થાય તે પહેલાં સતત એક મહિના સુધી દરરોજ 2,500 થી વધુ ડ્રોન છોડી શકે છે. તેની સામે ગઠબંધન દેશોના ઇન્ટરસેપ્ટર્સ કે જેઓ ઈરાનના ડ્રોનને તોડી પાડે છે એ અઠવાડિયામાં નહીં, પણ ગણતરીના દિવસોમાં જ ખતમ થઈ શકે છે.
લેઝર ડિફેન્સની પણ એક મર્યાદા છે
આપણે અહીં મીડલ ઈસ્ટમાં ચાલુ સંઘર્ષની વાત કરીએ તો ઈરાન માટે ખર્ચનો ગુણોત્તર અત્યંત ફાયદાકારક છે, એક ડ્રોનની કિંમત $35,000 છે, જ્યારે તેને હવામાં તોડી પાડવાનો ખર્ચ $5 લાખ થી $40 લાખ સુધીનો છે (એટલે કે 14:1 થી 100:1 નો તફાવત). જોકે, જોવા જઈએ તો લેઝર ડિફેન્સની પણ એક મર્યાદા છે. એ 100 ટકા ડ્રોનને ઈન્ટરસેપ્ટ કરી શકતું નથી. એ વાતાવરણ પર પણ નિર્ભર રહે છે. હાલમાં ઈરાન તેના પૂરા કાફલા સાથે હુમલો કરે તો તે ગઠબંધન દેશો પર $50 થી $200 અબજ જેટલો આર્થિક બોજ નાખી શકે છે. આમ આ દેશોની આર્થિક કમર તોડી શકે છે. એટલે જ અમેરિકા અને યુકે શા માટે સૌથી પહેલા ઈરાનના લોન્ચિંગ મથકોને નષ્ટ કરવા માંગે છે?
તમને જાણીને પણ નવાઈ લાગશે કે ઈઝરાયેલમાં મિસાઈલોથી હુમલા થઈ રહ્યાં છે પણ શેર માર્કેટ તેજીમાં છે. TA-125 ઈન્ડેક્સમાં લગભગ 4.18%થી 6% સુધીનો જંગી ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે TA-35 (બ્લુ ચિપ ઈન્ડેક્સ) 4,300 પોઈન્ટ્સની સપાટી વટાવીને 3.8% થી 4.5% જેટલો વધ્યો છે. ઈઝરાયેલનું સ્ટોક એક્સચેન્જ આજે પણ લાઈવ માર્કેટમાં 8.85 ટકા ઉપર છે. લોકલ ઈન્ડેક્સ પણ આજે 4.23 ટકા ઉપર રહ્યો છે. આ અજીબ એટલા માટે લાગે છે કે મિસાઈલો ઈઝરાયેલ પર ઉડી રહી છે પણ માર્કેટને લાગે છે કે વીકેન્ડ દરમિયાન થયેલા સંયુક્ત હુમલાઓ અને સર્વોચ્ચ નેતાના મોતના સમાચાર બાદ ઈરાન લાંબા સમય માટે નબળું પડી શકે છે.
બજાર હંમેશા અનિશ્ચિતતાને ધિક્કારે છે; તેને યુદ્ધ કરતાં 'સ્થિર શાસન વિહોણું ઈરાન' વધુ સુરક્ષિત લાગે છે. જ્યારે મિસાઈલ હુમલા થાય છે, ત્યારે ઇઝરાયેલની ડિફેન્સ ટેકનોલોજી (જેમ કે Iron Dome અને Arrow) ની વૈશ્વિક માંગ વધવાની આશાએ Elbit Systems જેવી કંપનીઓના શેર વધે છે. આજે પણ Elbitમાં લગભગ 3.7% થી વધુની તેજી છે.
