ગુજરાત આવી રહેલા જહાજ પર IRGCએ હોર્મુઝમાં કર્યો હુમલો, જપ્ત કરી ઈરાન લઈ ગઈ ફોર્સ
- ઈરાનની સેનાએ હોર્મુઝમાં બે જહાજોને બનાવ્યા નિશાન
- એક જહાજ દુબઈથી ગુજરાતના મુંદ્રા આવી રહ્યું હતું
- બંને જહાજો પર ઈરાને કબજો કરી તપાસ શરૂ કરી
ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ બે જહાજો પર હુમલો કરી તેને પોતાના કબજામાં લીધા છે. આ જહાજોને જપ્ત કરી ઈરાન લઈ જવામાં આવી રહ્યાં છે. તેમાંથી એક જહાજ ગુજરાતના મુંદ્રા આવી રહ્યું હતું.
ઈરાનની સરકારી ટીવીના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ જહાજોની ઓળખ MSC-FRANCESCA અને EPAMINONDAS ના રૂપમાં કરવામાં આવી છે. MSC-FRANCESCA પર પનામાનો ધ્વજ લાગેલો હતો જ્યારે EPAMINONDAS પર લાઇબેરિયાનો ઝંડે લાગેલો છે.
જહાજ ટ્રેકિંગ ડેટા અનુસાર ઈરાન તરફથી જપ્ત કરવામાં આવેલું જહાજ એપામિનોંડાસ ગુજરાતના મુંદ્રા પોર્ટ જઈ રહ્યું હતું. આ જહાજ દુબઈથી પોતાની યાત્રા શરૂ કરી ભારત તરફ આવી રહ્યું હતું ત્યારે આઈઆરજીસીએ તેના પર હુમલો કરી કબજામાં લઈ લીધું. ભારતીય પોર્ટ તરફ આવી રહેલા જહાજને જપ્ત કરવાથી સમુદ્રી સુરક્ષા અને સપ્લાય ચેનને લઈને ભારતની ચિંતા વધારી છે.
ઈરાની નૌસેનાએ શું કહ્યું
ઈરાની નૌસેનાએ નિવેદનમાં કહ્યું કે બે જહાજો MSC-FRANCESCA અને EPAMINONDAS કોઈ મંજૂરી વગર ઓપરેટ થઈ રહ્યાં હતા. તેણે નેવિગેશન સિસ્ટમમાં હેરફેર કરી, જેનાથી સમુદ્રી સુરક્ષાને ખતરો ઉભો થયો. તેને આઈઆરજીસી નૌસેનાએ જપ્ત કર્યાં છે અને ઈરાનના સમુદ્રી કિનારા તરફ લઈ જવામાં આવ્યા છે. આ બંને હાલ ઈરાનના જળક્ષેત્રમાં છે, જ્યાં તેના સામાન, દસ્તાવેજ અને સંબંધિત રિપોર્ટની તપાસ ચાલી રહી છે.
આઈઆરજીસીએ વેસ્ટ એશિયામાં અમેરિકી તેલ કંપનીઓ અને કુવાને નિશાન બનાવવાની ધમકી આપી છે. ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે જો તેના આંતરમાળખા પર હુમલા થયા તો વેસ્ટ એશિયામાં અમેરિકાની માલિકીના જેટલા તેલ કુવા છે, તેને તબાહ કરી દેવામાં આવશે. ઈરાને સ્પષ્ટ કહ્યું કે તે અમેરિકાની માલિકીવાળી બધી તેલ કંપનીઓ પર હુમલા કરશે.
