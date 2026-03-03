શું અમેરિકા પરમાણુ યુદ્ધની તૈયારી કરી રહ્યું છે? USના એરિયા-52માં 100થી વધુ ભૂકંપના આંચકા
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ભેગા થઈને ઈરાન પર ભીષણ હુમલા કર્યા. જો કે ઈરાન આવો વળતો પ્રહાર કરશે તેવું કદાચ વિચાર્યું નહીં હોય. આ બધા વચ્ચે હવે એ સવાલ ઉઠ્યો છે કે શું અમેરિકા ઈરાન પર પરમાણુ બોમ્બ ફોડવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે? કારણ કે 24 કલાકની અંદર એરિયા 52 પાસે અનેક ભૂકંપના ઝટકા આવ્યા છે.
- અમેરિકાના નેવાડાના એરિયા 52 પાસે ભૂકંપના આંચકા.
- નેવાડાનો પરમાણુ પરીક્ષણોવાળો વિસ્તાર ટોનોપા ટેસ્ટ રેન્જ કહેવાય છે.
- છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં 100થી વધુ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા.
મિડલ ઈસ્ટમાં હાલ પરિસ્થિતિ ખુબ તણાવવાળી છે. કારણ કે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ ઈરાનમાં જે ભીષણ હુમલા કર્યા તેના જવાબમાં ઈરાને માત્ર ઈઝરાયેલ પર જ નહીં પરંતુ ખાડીમાં અમેરિકાના સાથી દેશો જેમ કે સાઉદી અરબ, કતાર, યુએઈ, જોર્ડન જેવા દેશોને પણ ટાર્ગેટ કર્યા છે. જે દેશોમાં અમેરિકાના સૈન્યબેઝ છે ત્યાં ઈરાને હાહાકાર મચાવ્યો છે. યુદ્ધ દિવસેને દિવસે વકરી રહ્યું છે ત્યારે એવું લાગે છે કે શું અમેરિકા પરમાણુ હથિયારો તૈયાર કરી રહ્યું છે? લોકોના મનમાં આ વિચાર એટલા માટે આવી રહ્યો છે કારણ કે અમેરિકાના નેવાડા પ્રાંતમાં 100થી વધુ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે.
અમેરિકી મીડિયાના જણાવ્યાં મુજબ નેવાડાના જે વિસ્તારમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે ત્યાં પરમાણુ હથિયારો રાખવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તાર વિશે દુનિયાને બહુ જાણકારી પણ નથી. આ એ જ વિસ્તાર છે જેને એરિયા-52 પણ કહે છે. જે પરમાણુ પરીક્ષણ માટે જાણીતું છે. ત્યારે એ સવાલ ઉઠે છે કે શું ઈરાન સાથે યુદ્ધ વચ્ચે અમેરિકાએ કોઈ મોટું પરમાણું પરીક્ષણ કરી નાખ્યું?
100થી વધુ ભૂકંપના ઝટકા
નેવાડાનો એ પરમાણુ પરીક્ષણોવાળો વિસ્તાર ટોનોપા ટેસ્ટ રેન્જ કહેવાય છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં અહીં 100થી વધુ ભૂકંપની ઘટનાઓ જોવા મળી છે. બીજી બાજુ ફ્રાન્સે પણ કહ્યું છે કે તે પોતાની પરમાણુ ક્ષમતા વધારશે. અમેરિકા તો બીજા દેશોને ધમકાવતું રહ્યું છે કે તે ઈરાનને પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા દેશે નહીં. હવે સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈની હત્યા બાદ પણ અમેરિકાને જાણે શાંતિ નથી. બીજી બાજુ ઈરાન તો જરાય પાછીપાની કરવાના મૂડમાં નથી.
શું પરમાણુ હથિયારો વપરાશે?
ધ સનના રિપોર્ટ મુજબ રવિવારે બપોરથી સોમવાર સવાર સુધીમાં સતત ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. જે જગ્યાએ પરમાણુ હથિયારો રાખવામાં આવ્યા છે તે લાસ વેગાસથી લગભગ 3 કલાક ઉત્તર પૂર્વમાં અને એરિયા 51ની પાસે છે. ભૂકંપના ઝટકાઓમાંથી એકની તીવ્રતા 3.9ની હતી. ટ્રમ્પ હે છે કે તેઓ અનેક અઠવાડિયા સુધી હુમલા કરી શકે છે. ઘણા બોમ્બ પડ્યા છે. ત્યારે વિચાર એ આવે કે આ યુદ્ધનો અંત ક્યારે આવશે? ઈરાનની સેના પણ જરાય ટસની મસ થતી નથી. ચારેબાજુ હુમલા કરે છે. ત્યારે અમેરિકાથી આવતા આ સમાચાર ચિંતાજનક છે. ઈરાનના હુમલાઓમાં કેટલાક અમેરિકી સૈનિકો પણ માર્યા ગયા છે. વિમાનો પણ નષ્ટ થયા છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
ઝી મીડિયા સાથે વાતચીતમાં ડિફેન્સ એક્સપર્ટ કર્નલ તેજ ટિક્કુ (રિટાયર્ડ)ના જણાવ્યાં મુજબ જ્યારે 1945માં જાપાન પર પરમાણુ બોમ્બ ઝિંક્યો હતો ત્યારે અમેરિકાનો હેતુ દુનિયાને એવો સંદેશ આપવાનો હતો કે અમારી પાસે પરમાણુ બોમ્બ છે. હવે એવી અટકળો છે કે શું ઈરાન પાસે ડર્ટી બોમ્બ છે અને તે ઈઝરાયેલ માટે જોખમી બની શકે છે. લડાઈ ખેંચાઈ તેમાં જનતા ટ્રમ્પને સાથ આપશે એ સવાલ ઉઠે છે. કોઈ પણ લોકશાહીમાં જનતાનો મત મહત્વનો હોય છે. અમેરિકી સૈનિકો મર્યા ત્યારે ટ્રમ્પે સામે આવીને વાત કરવી પડી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે એક આશંકા પેદા થાય છે કે જો અમેરિકનોના મોતની સંખ્યા વધે તો શું ટ્રમ્પ યુદ્ધ પૂરું કરવા માટે પરમાણુ હુમલાનો વિકલ્પ પસંદ કરશે? જો કે તેની શક્યતા ઓછી છે. પણ કશું કહી શકાય નહીં. જે રીતે ઈરાન જવાબ આપી રહ્યું છે તેને જોતા કશું જ કહી શકાય નહીં. જો એરક્રાફ્ટ કેરિયર પર બોમ્બ પડશે તો ઘણા જીવ જશે.
