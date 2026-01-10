Prev
ટ્રમ્પનું અજીબોગરીબ વર્તન: આ દવાના 'ઓવરડોઝ' એ દાટ વાળ્યો? શરીર જ નહીં પરંતુ વર્તન ઉપર પણ કરે છે અસર

donald trump: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હાલ દુનિયાભરમાં ચર્ચાનું કારણ બન્યા છે. વેનેઝુએલા પર આક્રમણ હોય કે રશિયા-યુક્રેનનો મુદ્દો, ભારત-પાકિસ્તાન તણાવ...વિવિધ મુદ્દાઓ પર તેમના નિવેદનો અને અજીબોગરીબ વર્તન દુનિયા માટે એક કોયડો બન્યા છે. ત્યારે શું આ ગોળીનો ઓવરડોઝ કારણભૂત છે?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 10, 2026, 02:21 PM IST

ટ્રમ્પનું અજીબોગરીબ વર્તન: આ દવાના 'ઓવરડોઝ' એ દાટ વાળ્યો? શરીર જ નહીં પરંતુ વર્તન ઉપર પણ કરે છે અસર

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જ્યારથી બીજીવાર ચૂંટાઈને આવ્યા છે ત્યારથી તેમના અલગ અજીબોગરીબ અંદાજ, વર્તન, મોઢાના હાવભાવ વગેરેને લઈને સતત ચર્ચામાં રહે છે. તેમના જે રીતે નિવેદનો આવી રહ્યા છે તેને જોતા રાજકીય પંડિતો પણ માથું ખંજવાળતા હોય છે. ત્યારે આ બધા વચ્ચે એક વાત એ સામે આવી કે 79 વર્ષના અમેરિકાના આ જૈફ વયના રાષ્ટ્રપતિ વર્ષોથી એક એવી ગોળી ખાય છે જે માત્ર ખાતા નથી પરંતુ ઓવરડોઝ લે છે અને તેમણે આ વાત સ્વીકારી છે. આ ગોળી વિશે વિશેષજ્ઞોનું એવું માનવું છે કે તે વધુ પ્રમાણમાં લેવાથી તેની સાઈડ ઈફેક્ટ શરીર પર જ નહીં પરંતુ વર્તન ઉપર પણ અસર કરી શકે છે. 

વેનેઝુએલા પર ધડાધડ સૈન્ય કાર્યવાહી અને તેમના રાષ્ટ્રપતિ માદુરો અને તેમના પત્નીને પકડીને અમેરિકા લાવવા, અનેક દેશો સાથે  ધમકીભર્યું વર્તન, ચિત્ર વિચિત્ર ચહેરા કરવા....આ બધુ જોતા કોઈ તેમને ઘમંડી તો કોઈ સનકી તરીકે ઓળખાવે છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિનું આવું વર્તન સામાન્ય નથી ત્યારે એવો પણ સવાલ ઉઠી રહ્યો છે કે શું તેઓ જે ગોળીનો ઓવરડોઝ લે છે આ બધુ તેના કારણે થઈ રહ્યું છે કે શું?

અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકાના એક અખબાર ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સે ટ્રમ્પ દ્વારા લેવાત એસ્પિરિન પર એક રિપોર્ટ પબ્લિશ કર્યો છે. આ રિપોર્ટમાં આ દવાઓની અસર ઉપર પણ ચર્ચા કરી છે. રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે ડોક્ટરોએ ટ્રમ્પને આ ગોળીઓનો ડોઝ ઓછો કરવા જણાવ્યું છે પરંતુ ટ્રમ્પે આમ કરવાની ના પાડી દીધી. ટ્રમ્પ નિર્ધારિત માત્રા કરતા લગભગ ચાર ગણી વધુ એટલે કે 325 મિલિગ્રામ એસ્પિરિન લે છે. માર્ગદર્શિકા મુજબ 60 કે 70 વર્ષથી નાની ઉંમરના લોકો કે જેમને હાર્ટએટેકનું પ્રમાણ વધુ હોય તેમને એસ્પિરિન આપવા પર વિચાર કરી શકાય પરંતુ આ આકલન અલગ અલગ કેસ અને પરિસ્થિતિઓ પર નિર્ભર કરે છે. 

ટ્રમ્પે ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં પણ જણાવ્યું કે એસ્પિરિન લોહી પાતળું કરવા માટે સારી છે એવું લોકો કહે છે અને હું નથી ઈચ્છતો કે મારું લોહી હ્રદયમાં જાડું રહે. નોંધનીય છે કે ટ્રમ્પને ગત વર્ષે જ ખબર પડી હતી કે તેમને ક્રોનિક વિનસ ઈન્સફિશિયન્સી નામની બીમારી છે. જેમાં નસોને લોહીને પાછું હ્રદય સુધી પહોંચાડવામાં મુશ્કેલી પડે છે. તેમના હાથ પર લોહી જામી ગયુ હોય તેવા ધબ્બા જોવા મળ્યા હતા. જો કે ડોક્ટરે તેને વારંવાર હાથ મિલાવવાની આદત અને હ્રદય સ્વાસ્થ્ય માટે એસ્પિરિન ગોળી સાથે જોડ્યા હતા. 

શું કહે છે રિસર્ચ
એક દાયકા પહેલા થયેલા રિસર્ચથી એવું સામે આવ્યું હતું કે જે લોકોને દિલની કોઈ બીમારી ન હોય તો તેમના માટે એસ્પિરિનનો રોજનો ઉપયોગ હાર્ટએટેક અને સ્ટ્રોકની સંભાવના ઘટાડી શકે છે કારણ કે તે લોહીને જામવા દેતું નથી. પરંતુ 2018માં પબ્લિશ થયેલા 3 મોટા રેન્ડમ ટ્રાયલે આ સોચ બદલી નાખી. જાણવા મળ્યું કે જે લોકોને દિલની બીમારીનો કોઈ ઈતિહાસ  નથી તેમને એસ્પિરિન કદાચ એટલો ફાયદો ન પહોંચાડે અને એ પણ દેખાડ્યું કે તેનાથી લોહી વહેવા અને કેન્સર ખાસ કરીને ગેસ્ટ્રોઈન્ટેસ્ટાઈનલ કેન્સરથી મરવાનું જોખમ વધે છે. જો કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિના સ્વાસ્થ્યનું તો વ્હાઈટ હાઉસમાં ખડે પગે ધ્યાન રખાતું હોય છે. ડોક્ટરોની બરાબર નિગરાણીમાં હોય છે. પરંતુ એસ્પિરિનનો ઓવર ડોઝ ફક્ત શરીરને જ નહીં માણસના વર્તન ઉપર પણ અસર પાડે છે અને જ્યારે મામલો ટ્રમ્પના વર્તનનો હોય તો આ સમગ્ર દુનિયા માટે ચિંતાનો વિષય બને છે. 

ઓવરડોઝથી શું થાય છે?
એસ્પિરિનના ડ્રગ સબ ગ્રુપ એસ્પ્રી-ડીના ટ્રાયલથી જાણવા મળ્યું છે કે જે વૃદ્ધોને ડિપ્રેશન હોય તેમાં આ દવાનો ઓવરડોઝ ડિપ્રેશનને વધારે છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. કન્ફ્યૂઝન વધારે છે, બેચેની થાય છે. નર્વસ મહેસૂસ થાય છે. ટ્રમ્પના વર્તનમાં જોઈએ તો આવું ક્યાંકને ક્યાંક જોવા મળતું હોય છે. ભલે તે એસ્પિરિનનો ઓવરડોઝથી થતું હોય કે ન પણ હોય. ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદથી આ સવાલ જરૂર ઊભો થઈ રહ્યો છે કે શું ટ્રમ્પ સ્વસ્થ છે?

એસ્પિરિનના ઉપયોગ વિશે વાત કરીએ તો તેનો ઉપયોગ અને ડોઝ ડોક્ટરની સલાહ પર જ કરવો જોઈએ. પ્રિવેન્ટિવ ટાસ્ક ફોર્સ, અમેરિકન કોલેજ ઓફ કાર્ડિયોલોજી અને અમેરિકન હાર્ટ એસોસિએશન જેવા ગ્રુપ્સની મેડિકલ ગાઈડલાઈન્સ 60 કે 70 વર્ષથી વધુ લોકોમાં કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર બીમારીને રોકવા માટે રૂટીન રીતે એસ્પિરિન લેવાની કે નિયમિત રીતે તેનો ઉપયોગ શરૂ કરવાની સલાહ આપવામાં નથી આવતી. કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટી લોસ એન્જિલસના પ્રાઈમરી કેર ફિઝિશિન ડો. જ્હોન માફીએ જણાવ્યું કે જેમનો કાર્ડિયોવાસ્ક્યૂલર બીમારીનો ઈતિહાસ રહ્યો હોય એટલે કે જેમને પહેલા હાર્ટ એટેક, ઈસ્કેમિક(બ્લિડિંગવગર) સ્ટ્રોક, કે પેરિફેરલ આર્ટરી ડિસીસ થયા હોય તેવા લોકોને જ એસ્પિરિન રોજ લેવાની સલાહ અપાય છે. 

રોજ લેવાથી શું જોખમ
એસ્પિરિન પ્લેટલેટ્સને ઘટતા રોકે છે. આ પ્લેટલેટ્સ લોહીનો એ ભાગ છે જે એક સાથે ચોંટીને ધબ્બો પણ બનાવે છે અને લોહીને વહેતા રોકે છે. લોહીના ગઠ્ઠાં હાર્ટએટેક અને ઈસ્કેમિક સ્ટ્રોક માટે જવાબદાર હોય છે. પરંતુ એસ્પિરિનનો આ એન્ટી ક્લોટિંગ ગુણ લોહીના ઈન્ટરનલ  બ્લિડિંગનું જોખમ વધારે છે. જેમ કે ગેસ્ટ્રોઈન્ટેસ્ટાઈનલ બ્લિડિંગ કે અચાનક બ્રેઈન હેમરેજ. જે જીવલેણ પણ હોઈ શકે. જેનું જોખમ ઉંમર સાથે વધે છે. 

ગત મહિને વ્હાઈટ હાઉસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક મેમોમાં કહેવાયું હતું કે ટ્રમ્પની કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ઈમેજિંગનો રિપોર્ટ સંપૂર્ણ રીતે નોર્મલ છે. તેમના ગત સ્કેનમાં તેમની ધમનીઓમાં પ્લાક હોવાની જાણ થઈ હતી જે તેમની ઉંમરના પુરુષોમાં સામાન્ય છે. પરંતુ આવા હેલ્થ ચેકઅપ વિશે ટ્રમ્પ એવું માને છે કે તેનાથી તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે બિનજરૂરી ટિપ્પણીઓ થાય છે. ટ્રમ્પનો દ્રષ્ટિકોણ તેમની પોતાની હેલ્થ અંગે ડોક્ટરોના મતથી અલગ છે. 

 

