/આવી રહી છે મોટી તબાહી? વૈશ્વિક સંકટ વચ્ચે વડાપ્રધાન મોદીએ દુનિયાને આપી ચેતવણી, જાણો શું કહ્યું?

PM Modi Netherlands Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટ વચ્ચે દુનિયાને ચેતવણી આપી છે. નેધરલેન્ડ્સના હેગમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, આ દાયકામાં માનવતા સામે સતત પડકારો આવી રહ્યા છે. વર્તમાન ઊર્જા સંકટ અંગે તેમણે કહ્યું કે, જો પરિસ્થિતિ નહીં સુધરે, તો પાછલા કેટલાક દાયકાઓની સિદ્ધિઓ પર પાણી ફરી વળશે.
PM Modi Netherlands Visit: દુનિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધો વચ્ચે વડાપ્રધાન મોદીએ વર્તમાન દાયકાને સતત વધતી આપત્તિઓનો ગાળો ગણાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, જો આગામી થોડા સમયમાં આ પરિસ્થિતિઓ બદલવામાં નહીં આવે, તો પાછલા કેટલાક દાયકાઓની મહેનત અને સિદ્ધિઓ નષ્ટ થઈ જશે. આ સાથે જ દુનિયાની એક બહુ મોટી વસ્તી ફરીથી ગરીબીના દલદલમાં ફસાઈ શકે છે.
પાંચ દેશોના પ્રવાસના બીજા તબક્કામાં નેધરલેન્ડ્સ પહોંચેલા વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતીય મૂળના લોકો સાથે વાતચીત કરતા વૈશ્વિક સંકટ પર ચર્ચા કરી. તેમણે કહ્યું કે, "આ દાયકો માનવતા માટે પડકારોનો દાયકો રહ્યો છે. પહેલા કોરોના મહામારી આવી અને પછી યુદ્ધો શરૂ થયા. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી દુનિયા સતત ઓઈલ સંકટ સામે ઝઝૂમી રહી છે. ધીમે-ધીમે આ દાયકો દુનિયા માટે આપત્તિઓનો દાયકો બનતો જઈ રહ્યો છે." પીએમએ પોતાની વાત આગળ વધારતા એક મોટી વસ્તી પર તોળાતા ખતરા અંગે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, "આપણે બધા જોઈ શકીએ છીએ કે જો આ પરિસ્થિતિઓ વહેલી તકે બદલવામાં નહીં આવે, તો પાછલા કેટલાક દાયકાઓની સિદ્ધિઓ નષ્ટ થઈ શકે છે. દુનિયાની એક મોટી વસ્તી ફરીથી ગરીબીના દલદલમાં ફસાઈ શકે છે."
ઉલ્લેખનીય છે કે, પહેલા યુક્રેન-રશિયા સંઘર્ષ અને ત્યારબાદ ઈરાન અને અમેરિકા સંઘર્ષના કારણે દુનિયા સતત સંકટોનો સામનો કરી રહી છે. લગભગ 40 દિવસના યુદ્ધ બાદ ઈરાનમાં શાંતિ છે, પરંતુ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર હજુ પણ ઈરાની તાળું લટકેલું છે. દુનિયાનો ઓઈલ પુરવઠો બંધ થવાથી વૈશ્વિક ઊર્જા સંકટ વધ્યું છે. ચિંતાની વાત એ છે કે, અમેરિકા અને ઈરાન બન્ને આ યુદ્ધમાં જીતનો દાવો કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં હોર્મુઝનું ખુલવું અત્યારે સંભવ જોવા મળી રહ્યું નથી.
ઊર્જા સંકટ વચ્ચે પીએમ મોદીની લોકોને અપીલ
લાંબા સમય સુધી ઊર્જા સંકટનો સામનો કર્યા બાદ મે મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં સરકારે પણ લોકોને ઊર્જા અને ઓછો ખર્ચ કરવાની અપીલ કરી. હૈદરાબાદના એક કાર્યક્રમમાં લોકોને અપીલ કરતા વડાપ્રધાન મોદીએ લોકોને વર્ક ફ્રોમ હોમ કરવા અને જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી વિદેશ પ્રવાસ ન કરવાની અપીલ કરી. આ સાથે જ તેમણે ઇંધણની બચત અને વિદેશી હૂંડિયામણની બચતને દેશભક્તિના કામ સાથે જોડી દીધું.
સોનું ઓછું ખરીદો
આપણે ભારતીયોમાં સોનાને લઈને અદભુત ઉત્સાહ જોવા મળે છે. પરંતુ ઉત્પાદન અને વપરાશના આંકડા જોઈએ તો આપણે ઘણા પાછળ રહી જઈએ છીએ. ભારત દર વર્ષે અબજો ડોલરનું સોનું આયાત કરે છે. જેના કારણે વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર (ફોરેક્સ રિઝર્વ) પર દબાણ પડે છે. આ જ દબાણને ઓછું કરવા માટે પીએમ મોદીએ અપીલ કરી કે આગામી એક વર્ષ સુધી ભલે ગમે તે પ્રસંગ હોય, પરંતુ સોનું ખરીદવું નહીં. પીએમની આ અપીલ બાદ સરકારે સોનાની આયાત પર ડ્યુટી વધારી દીધી છે.
તેલ અને ઊર્જા બચાવો
સોનાની સાથે સાથે ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું મોટાભાગનું ઓઈલ અને ગેસ બહારથી આયાત કરે છે. આવી સ્થિતિમાં આપણો મોટાભાગનું વિદેશી હૂંડિયામણ આમાં જ ખર્ચાઈ જાય છે. પીએમ મોદીએ વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારને બચાવવા અને ઊર્જા સંકટથી બચવા માટે લોકોને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ, કારપૂલિંગ, ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવા અને વર્ક ફ્રોમ હોમ કરવા પર ભાર મૂક્યો. પીએમ મોદીએ હૈદરાબાદના કાર્યક્રમમાં કોવિડ મહામારીના સમયને યાદ કરતા કહ્યું કે, તે સમયે ઘરેથી કામ કરવું સામાન્ય બની ગયું હતું. આવી સ્થિતિમાં હવે ફરી એકવાર લોકોને એ જ દિનચર્યા અપનાવવામાં મુશ્કેલી નહીં પડે. આ પછી ભારતીય ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ત્રણ-ત્રણ રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. બાદમાં સીએનજીના ભાવમાં પણ એક રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
વિદેશ પ્રવાસ ન કરવાની અપીલ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતીયો દ્વારા કરવામાં આવતા વિદેશ પ્રવાસોને પણ રોકવાની અપીલ કરી છે. પીએમ મોદીએ ભારપૂર્વક કહ્યું કે, ભારતમાં જ ઘણી બધી સુંદર અને શાનદાર જગ્યાઓ છે. આવી સ્થિતિમાં લોકોએ વિદેશ પ્રવાસ કરતા પહેલા ભારતમાં જ ફરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. તેનાથી ભારતના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર ખરાબ અસર નહીં પડે. સતત વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, "આપણે વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવા અને યુદ્ધ સંકટોની આડઅસરો ઓછી કરવા માટે માત્ર એટલો જ ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ જેટલી જરૂર હોય."
નોંધનીય છે કે, ઊર્જા સંકટના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયેલી દુનિયા હાલમાં આમાંથી બહાર નીકળતી જોવા મળી રહી નથી. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હજી સુધી કોઈ સમજૂતી થઈ શકી નથી. બીજી તરફ અમેરિકા તરફથી સતત એવા સંકેતો આપવામાં આવી રહ્યા છે કે તે ફરી એકવાર ઈરાન પર હુમલો કરી શકે છે. બીજીતરફ ઈરાન પણ પીછેહઠ કરવાના મૂડમાં નથી. તેહરાન તરફથી સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે કે, જો અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ હુમલો કરશે, તો આ વખતે વળતો પ્રહાર તેનાથી પણ વધુ ભયાનક હશે. જો આ બન્ને પક્ષો વચ્ચે ફરીથી યુદ્ધ શરૂ થશે, તો હોર્મુઝ બંધ થવાની સાથે-સાથે ગલ્ફ દેશોના ઊર્જા પ્લાન્ટ્સ પર પણ અસર પડશે. આ યુદ્ધ ઈરાન અને અમેરિકા સિવાય સમગ્ર દુનિયા માટે ખતરાની ઘંટડી સાબિત થશે.