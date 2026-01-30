આ સરકારી હોસ્પિટલમાં મધરાતે ભૂત ફરે છે? તાંત્રિક બોલાવવા પડ્યા, ચારેબાજુ ચર્ચા
World News: ફિલ્મોમાં કે વેબ સિરીઝ કે સિરીયલમાં તો આપણે ભૂતો વિશે જોતા હોઈએ છે પરંતુ વાસ્તવમાં જો એવું જાણવા મળે કે કોઈ હોસ્પિટલમાં આવું કોઈ ભૂત જોવા મળ્યું અને તેને ભગાડવા માટે તાંત્રિક બોલાવવા પડ્યા તો તમે શું કહેશો? એમાં પણ આ કિસ્સો કઈ ભારતનો નથી પરંતુ વિક્સિત ઈંગ્લેન્ડનો છે. ખાસ જાણો વિગતો.
Trending Photos
ઈંગ્લેન્ડની એક સરકારી હોસ્પિટલ હાલ ખુબ ચર્ચામાં છે. નોરફોક કમ્યુનિટી હેલ્થ એન્ડ કેર NHS ટ્રસ્ટની પ્રિસિલા બેકન લોજમાં એક લાલ ડ્રેસવાળી ભૂતડીની દહેશતથી તાંત્રિકોનો બોલાવીને ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવવામાં આવી. અત્રે જણાવવાનું કે જે જગ્યાએ આ આત્મા જોવા મળી રહી હોવાનો દાવો કરાઈ રહ્યો છે તે 1975 સુધી બાળકોની એક હોસ્પિટલ હતી. પેરાનોર્મલ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે હોસ્પિટલોમાં આવી જૂની એનર્જીઓ રહી જતી હોય છે.
હોસ્પિટલના સ્ટાફે જોયું ભૂત?
હોસ્પિટલના સ્ટાફનું કહેવું છે કે તેમણે વોર્ડ્સમાં એક નાની બાળકીને લાલ કપડાંમાં ફરતી જોઈ છે. હવે આ ઘટના સમગ્ર બ્રિટનમાં ચર્ચામાં છે. કારણ કે પહેલીવાર કોઈ સરકારી સ્તરે પેરાનોર્મલ એક્ટિવિટીને રોકવા માટે આ રીતે ધાર્મિક ક્રિયાઓનો સહારો લેવાયો. આ મામલો નોરફેક કમ્યુનિટી હેલ્થ એન્ડ કેર NHS ટ્રસ્ટની પ્રિસિલા બેકન લોજનો છે. આ જગ્યા એવા દર્દીઓ માટે હતી જે પોતાના જીવનના અંતિમ દિવસો ગણતા હોય છે.
સ્ટાફના જણાવ્યાં મુજબ હોસ્પિટલના કોરિડોરમાં હંમેશા એક નાનકડી બાળકી જોવા મળે છે જે લાલ રંગના કપડાંમાં હોય છે. કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે આ પહેલાની પેલી બાળકોની હોસ્પિટલ (જેની લિન્ડ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ)ના કોઈ દર્દીનો આત્મા છે. જેનું મોત 1970ના દાયકામાં થયું હોય. કર્મચારીઓ એ હદે ડરી ગયા કે તેમણે એકલા ડ્યૂટી કરવાની પણ ના પાડી દીધી હતી.
ભૂતને ભગાડવા તાંત્રિક બોલાવ્યા?
હોસ્પિટલમાં આવી વધતી ઘટનાઓ બાદ પ્રશાસને ‘Deliverance Ministers’ એટલે કે ભૂત ભગાડનારા વિશેષજ્ઞો પાસે મદદ માંગી. એક ઈમેઈલ લીક થયો છે જેનાથી જાણવા મળે છે કે હોસ્પિટલના પાદરીએ ચર્ચનો સંપર્ક કર્યો અને પવિત્ર તેલ મંગાવ્યું. સ્ટાફ અને દર્દીઓ વચ્ચે શાંતિ જળવાય એટલે એક ખાસ ધાર્મિક સેવા આયોજિત થઈ. જો કે ટ્રસ્ટ આ વાતનો ઈન્કાર કરી રહ્યું છે. પરંતુ તેમણે એ તો સ્વીકાર્યું કે બિલ્ડિંગને આશીર્વાદ આપવા માટે અને નકારાત્મક ઉર્જા હટાવવા માટે અનુષ્ઠાન થયું હતું.
અત્રે જણાવવાનું કે ઈંગ્લેન્ડમાં ચર્ચ ઓફ ઈંગ્લેન્ડ પાસે લગભગ આવા 40 જેટલા ડિલિવરેન્સ મિનિસ્ટર્સ છે જેમનું કામ જ ખરાબ આત્માઓ કે પડછાયાથી આ જગ્યાઓને મુક્ત કરાવવાનું છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે 1974 બાદ નિયમ ખુબ કડક કરાયા. કોઈ પણ જગ્યાએ ભૂત ભગાડવાની પ્રક્રિયા ત્યાં સુધી શરૂ ન થઈ શકે જ્યાં સુધી કોઈ મેડિકલ પ્રોફેશનલ કે ડોક્ટર પાસે સલાહ લેવાઈ ન હોય. આ નિયમ માનસિક બીમારી અને પેરાનોર્મલ ઘટનાઓ વચ્ચે ફરક સમજી શકાય તેના માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો.
(Disclaimer: આ ન્યૂઝ આપવાનો હેતું ફક્ત માહિતી પહોંચાડવાનો છે. અંધશ્રદ્ધા ફેલાવવાનો નથી કે Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે