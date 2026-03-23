હોર્મુઝમાંથી એક જહાજ પસાર થવા દેવા માટે ઈરાન લાખો ડોલર વસૂલી રહ્યું છે, યુદ્ધ માટે પૈસા ભેગા કરે છે?
Strait Of Hormuz Ship Toll: એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઈરાન સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી જહાજોને પસાર થવા દેવા માટે ટોલ વસૂલી કરી રહ્યું છે અને તે લગભગ 2મિલિયન ડોલર (20 લાખ ડોલર) એક જહાજ માટે લઈ રહ્યું છે. યુદ્ધ માટે ફંડિંગ ભેગું કરી ર હ્યું છે? જાણો કોણે કર્યો આ દાવો.
Trending Photos
Israel Iran War Updates: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથેનું યુદ્ધ હવે ધીરે ધીરે આર્થિક યુદ્ધ બની રહ્યું છે. કારણ કે આ યુદ્ધની વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા પર ભૂંડી અસર પડી રહી છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભડકાના કારણે અનેક દેશોના બજેટ બગડી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે હવે એક સમાચાર એવા આવી રહ્યા છે કે જાણીને તમે પણ નવાઈ પામશો. ઈરાન આ યુદ્ધમાં પૈસા ઊભા કરવા માટે શું હોર્મુઝની ખાડીનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે? ઈરાનના જ એક સાંસદે ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે.
શું કર્યો છે સાંસદે દાવો?
ઈરાનના એક સાંસદે દાવો કર્યો છે કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સાથે યુદ્ધ લડી રહેલું ઈરાન હોર્મુઝમાં જહાજોને પસાર થવા માટે પૈસા વસૂલી રહ્યું છે. એવો પણ દાવો છે કે જહાજોને પસાર થવા દેવા માટે તે લાખો ડોલર લઈ રહ્યું છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ અગાઉ ઈરાને ધમકી આપી હતી કે જો અમેરિકા તરફથી હુમલો થશે તો તે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દેશે.
ઈરાન ઈન્ટરનેશનલ મુજબ ઈરાનની સંસદના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સમિતિના સભ્ય અલાદીન બ્રુજેર્દીએ કહ્યું કે આ પગલું પહેલેથી જ લાગૂ થઈ ચૂક્યું છે. તેમણે કહ્યું કે યુદ્ધમાં ખર્ચો પણ ઘણો થાય છે. આથી સ્વાભાવિક રીતે આપણે આ કરવું જોઈએ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી પસાર થતા જહાજો પાસેથી ટ્રાન્ઝિટ ફી વસૂલવી જોઈએ.
બ્રુજેર્દીએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની એ ચેતવણીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો જેમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે જો 48 કલાકની અંદર સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલવામાં નહીં આવે તો અમેરિકા ઈરાનના વીજળી અને ઉર્જાના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ પર હુમલો કરી શકે છે. જેના જવાબમાં બ્રુજેર્દીએ કહ્યું કે ઈઝરાયેલનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ઈરાનની પહોંચમાં છે અને તેને એક દિવસની અંદર આખું તબાહ કરી શકાય છે.
અમેરિકામાં પણ એલર્ટ
બીજી બાજુ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં અમેરિકાના રાજદૂત માઈક વોલ્ટ્ઝે રવિવારે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન સાથે પોતાની રેડ લાઈન્સ પર મક્કમ છે. તેમણે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની લગભગ નાકાબંધીનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે અમે ઈરાનને દુનિયાની ઉર્જા આપૂર્તિને બંધક બનાવવા દઈશું નહીં.
ટ્રમ્પની ધમકી, શેર બજાર પર અસર
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે ધમકી આપતા કહ્યું હતું કે જો ઈરાને 48 કલાકમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને સંપૂર્ણ રીતે ન ખોલ્યું તો ઈરાનના વીજળી પ્લાન્ટ્સને સંપૂર્ણ રીતે તબાહ કરી નાખીશું. ટ્ર્મ્પે આ નિવેદન શનિવારે આપેલા નિવેદનથી બિલકુલ ઉલ્ટું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ યુદ્ધનો અંત લાવવાનું વિચારી રહ્યા છે. પરંતુ રવિવારે પાછી નવી ધમકી આપી દીધી. ટ્રમ્પે આ ધમકી એવા સમયે આપી છે કે જ્યારે અમેરિકી નૌસૈનિકો અને ભારે લેન્ડિંગ ક્રાફ્ટ વિસ્તાર તરફ આગળ વધી રહ્યા છે.
આઈજી માર્કેટ વિશેષજ્ઞ ટોની સાઈકેમોરે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ધમકીએ હવે બજારો પર 48 કલાકની અનિશ્ચિતતાની ટીક ટીક કરતો ટાઈમ બોમ્બ લગાવી દીધો છે. જો આ અલ્ટીમેટમ પાછું નહીં ખેંચાય તો સોમવારે દુનિયાભરમાં બ્લેક મંડે જોવા મળી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે