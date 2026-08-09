/મોજતબા ખામેની જીવતા અને સ્વસ્થ છે? ઈરાની એજન્સીએ જાહેર કર્યો વીડિયો, ઇઝરાયલી મીડિયાના દાવાથી મચ્યો હતો હડકંપ

Mojtaba Khamenei Video: ઈરાનના નવા સુપ્રિમ લીડર, મોજતબા ખામેની, યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં ઘાયલ થયા પછી જાહેરમાં દેખાયા નથી. ખાસ કરીને અહેવાલો બહાર આવ્યા પછી, તેમના પિતાના અંતિમ સંસ્કારમાં તેમની ગેરહાજરી સૂચવે છે કે તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ છે અને તેમની હાલત ગંભીર છે. વધુમાં, સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં મોજતબા જીવિત છે કે નહીં તે અંગે અનેક દાવા કરવામાં આવ્યા હતા.
આવી બધી અટકળો અને અનુમાનનો અંત લાવતા, ઈરાને મોજતબા ખામેનીનો એક જૂનો વીડિયો બહાર પાડ્યો, જે એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત આપે છે.
મોજતબા જીવિત અને સ્વસ્થ છે!
હકીકતમાં, 7 ઓગસ્ટના રોજ, ઇઝરાયેલી મીડિયાએ અનેક સમાચારો પ્રકાશિત કર્યા, જેનાથી મોજતબાની સ્થિતિ અંગેનો સસ્પેન્સ વધુ ઘેરો બન્યો. આ અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેનીની સ્થિતિ ગંભીર બનતા તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
મોજતબાની સ્થિતિ વિશે અપ્રમાણિત સમાચારના પગલે, ઈરાનમાં મોજતબાના સમર્થકો નિરાશ થયા હોવાનું કહેવાય છે. આ દરમિયાન, ઈરાનની અર્ધ-સત્તાવાર સમાચાર એજન્સી, મેહરે તેમનો એક જૂનો વીડિયો બહાર પાડ્યો છે. વીડિયોમાં, મોજતબા ખામેનીની તંદુરસ્ત અને સારા દેખાય છે. જો કે, વીડિયોની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ઈરાની મીડિયાએ ઇઝરાયલી મીડિયાના દાવાને નકારી કાઢ્યો
ઈરાની મીડિયા આઉટલેટ, મેહરે, ઈઝરાયલી મીડિયાના કથનનો સામનો કરવા માટે પહેલીવાર આ વીડિયો બહાર પાડ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. તે ઈરાની સરકાર દ્વારા સમર્થિત અર્ધ-સત્તાવાર સમાચાર એજન્સી છે અને ઈરાનના ઇસ્લામિક વિકાસ સંગઠન હેઠળ કાર્ય કરે છે. વીડિયો બહાર પાડવાનો હેતુ મોજતબા ખામેનીના સ્વાસ્થ્ય અને ઠેકાણા અંગે વધતી અટકળોને દૂર કરવાનો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
એવું પણ માનવામાં આવે છે કે મેહરે ઈરાની લોકોને સાંત્વના આપવા અને મોજતબા ખામેનીના નજીકના લોકોને સાંત્વના આપવા માટે આ વીડિયો બહાર પાડ્યો હતો.
મોજતબાના મૃત્યુનો દાવો
શુક્રવારે અગાઉ, ઇઝરાયલી મીડિયાએ દાવો કર્યો હતો કે ખામેનીની હાલત અત્યંત ગંભીર છે. ચેનલ 14એ ઈરાનની અંદરના સૂત્રોને ટાંકીને આ દાવો કર્યો હતો. આ દરમિયાન, જેરુસલેમ પોસ્ટે ઈરાનવાયર અને ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાનના વહીવટીતંત્રના નજીકના સૂત્રોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે ઈરાની નેતૃત્વમાં તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા છે.
જેરુસલેમ પોસ્ટ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા એક સૂત્રએ તો એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ખામેનીના મૃત્યુના સમાચારને નકારી શકાય નહીં
મોજતબા ખામેનીએ 28 ફેબ્રુઆરીએ સંયુક્ત યુએસ અને ઇઝરાયલી લશ્કરી હુમલામાં તેમના પિતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા બાદ ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાનું પદ સંભાળ્યું હતું. સર્વોચ્ચ નેતાનું પદ સંભાળ્યા પછી, તેઓ જાહેરમાં દેખાયા નથી અને ફક્ત લેખિત નિવેદનો દ્વારા જ બોલ્યા છે.
ઈરાનમાં છેલ્લા 5 મહિનાની સમયરેખા
મોજતબા ખામેનીની 28 ફેબ્રુઆરીએ યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલામાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. 1લી માર્ચના મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેઓ શરૂઆતના હુમલામાં ઘાયલ થયા હતા અને તેમના ચહેરાને ગંભીર નુકસાન થયું હશે. ત્યારબાદ તેઓ છુપાયેલા રહ્યા, ટારગેટ બનાવવામાં ન આવે તે માટે વરિષ્ઠ ઈરાની અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરવા માટે ધીમા, બહુ-સ્તરીય સંચાર નેટવર્ક પર આધાર રાખ્યો.
આ દાવાઓની હજુ સુધી પુષ્ટિ થઈ નથી
અહેવાલોમાં એવું પણ સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે મુજતબા, જે આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીને રાખવામાં આવ્યા હતા તે સંકુલમાં હતા, તે હુમલાના પાંચ મિનિટ પહેલા તેમના પિતાની પાસેથી છટકી ગયા હતા, જેનાથી તેમનો જીવ બચી ગયો હતો.
બીજો દાવો એવો હતો કે મુજતબા પણ હુમલામાં ઘાયલ થયા હતા, પરંતુ, રશિયન સહાયથી, તેમને ખાસ વિમાનમાં સારવાર માટે બીજા દેશમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
1 માર્ચથી 9 ઓગસ્ટ, 2026 દરમિયાન ઈરાનમાં બનેલી ઘટનાઓને જોતા, મોજતબા ખામેનીના દરજ્જા વિશેની અટકળો વધુ વધી ગઈ જ્યારે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને સરકારી ટીવી સાથેની મુલાકાતમાં સ્વીકાર્યું કે ખામેનીની સાથે સીધો સંપર્ક હાલમાં ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયાએ તેમના વર્તમાન સ્થાન અને દેશનું નેતૃત્વ કરવાની તેમની ક્ષમતા વિશે સતત પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
જુલાઈમાં, સાઉદી ન્યૂઝ ચેનલ અલ-હદતે, ઇઝરાયલી સુરક્ષા સ્ત્રોતને ટાંકીને દાવો કર્યો હતો કે ખામેની ઈરાનમાં નથી. આ દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે, ફોક્સ ન્યૂઝ સાથેની મુલાકાતમાં, દાવો કર્યો હતો કે ઈરાનના ટોચના લશ્કરી નેતૃત્વને દૂર કરવામાં આવ્યું છે.
ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું હતું કે લશ્કરી કાર્યવાહી પછી ખામેનાઈ 90 ટકા ગાયબ થઈ ગયા હતા અને નેતૃત્વ કરવાની સ્થિતિમાં નહોતા.
બીજી બાજુ, યુએસ મીડિયા અહેવાલ આપે છે કે સેન્ટકોમ ટીમ માત્ર હુમલાઓ જ કરી રહી નથી પરંતુ ઈરાનની આંતરિક પરિસ્થિતિ પર પણ નજીકથી નજર રાખી રહી છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે ઈરાની સરકારી અધિકારીઓએ અગાઉ મોજતબા ખામેનાઈની શરૂઆતની ઇજાઓની ગંભીરતાને ઓછી આંકી હતી.
જો કે, મોજતબાની લાઈવ જાહેર કાર્યક્રમોમાં ગેરહાજરી અને સીધા જાહેર સંબોધનોને બદલે લેખિત નિવેદનો પર તેમનું સતત મર્યાદિત ધ્યાન તેમના સ્વાસ્થ્ય અને ઈરાનના નેતૃત્વની સ્થિરતા વિશે સતત અટકળોને વેગ આપ્યો છે.
સત્ય શું છે?
પશ્ચિમી અને વિપક્ષી ગુપ્તચર સૂત્રોએ વારંવાર દાવો કર્યો છે કે ખામેનાઈને ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે અને તેમના ચહેરા પર નુકસાન થયું છે. આ દાવાઓ અનુસાર, આ જ કારણ છે કે તેઓ લાઈવ જાહેર દેખાવાનું ટાળી રહ્યા છે અને ફક્ત લેખિત નિવેદનો દ્વારા સંદેશા આપી રહ્યા છે. બીજી બાજુ, ઈરાની સરકારી અધિકારીઓ માને છે કે આવું નથી.
ઈરાનના આરોગ્ય મંત્રાલયના પ્રતિનિધિઓએ અગાઉ ખામેનીની શરૂઆતની ઇજાઓને નાની ગણાવી હતી. વરિષ્ઠ ઈરાની અધિકારીઓ એમ પણ કહે છે કે તેઓ હજુ પણ વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો પર દેખરેખ રાખી રહ્યા છે અને દેશ માટે જરૂરી નિર્દેશો જાહેર કરી રહ્યા છે. મોજતબા જીવંત અને સ્વસ્થ છે કે કેમ તે પ્રશ્ન હજુ પણ અજ્ઞાત છે.