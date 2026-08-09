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મોજતબા ખામેની જીવતા અને સ્વસ્થ છે? ઈરાની એજન્સીએ જાહેર કર્યો વીડિયો, ઇઝરાયલી મીડિયાના દાવાથી મચ્યો હતો હડકંપ

Mojtaba Khamenei Video: ઇઝરાયલી અને અમેરિકન હુમલાઓમાં તેમના પિતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુ પછી સુપ્રીમ લીડર બનેલા મોજતબા ખામેનીના સ્વાસ્થ્ય અંગે વિશ્વભરના મીડિયામાં વિવિધ અહેવાલો પ્રકાશિત થઈ રહ્યા હતા. હવે, ઈરાને મોજતબાનો એક વીડિયો જાહેર કરીને સસ્પેન્સનો અંત લાવ્યો છે અને એક મોટો સંકેત આપ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 09, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:44 AM IST
મોજતબા ખામેની જીવતા અને સ્વસ્થ છે? ઈરાની એજન્સીએ જાહેર કર્યો વીડિયો, ઇઝરાયલી મીડિયાના દાવાથી મચ્યો હતો હડકંપ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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