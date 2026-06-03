/શું મોજતબા ખામેની જીવિત છે? અમેરિકાના વિદેશમંત્રીએ કર્યો ખુલાસો, જાણો શું કહ્યું

US Iran War Update: યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેનીને લગતી મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપી છે, જે ગયા ફેબ્રુઆરીમાં ઈરાન પર યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલામાં ઘાયલ થયા હતા. સેનેટ ફોરેન રિલેશન્સ કમિટી સમક્ષ આપેલા એક નિવેદનમાં, રુબિયોએ પુષ્ટિ આપી હતી કે મોજતબા ખામેનીને માત્ર જીવંત જ નથી પરંતુ મહત્વપૂર્ણ બાબતોમાં સક્રિયપણે ભાગ લઈ રહ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે 28 ફેબ્રુઆરીએ, અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર મોટો હુમલો કર્યો હતો. ઈરાનના તત્કાલીન સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીને આ હુમલામાં માર્યા ગયા હતા. અલી ખામેનીના પરિવારના ઘણા અન્ય સભ્યો પણ માર્યા ગયા હતા અથવા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. તેમના પુત્ર અને ઉત્તરાધિકારી, મોજતબા ખામેનીને પણ આ હુમલામાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી. અહેવાલો અનુસાર, મોજતબા ખામેનીને પગમાં ગંભીર ઈજા થઈ હતી.
તેમના મૃત્યુની અફવાઓ કેમ ઉભી થઈ?
યુદ્ધ શરૂ થયા પછી મોજતબા ખામેની જાહેરમાં જોવા મળ્યા ન હતા ત્યારથી આ અફવાઓએ જોર પકડ્યું. તેમણે અત્યાર સુધી ફક્ત લેખિત નિવેદનો જાહેર કર્યા છે, જેના કારણે તેમના મૃત્યુના અહેવાલો આવ્યા છે. કેટલાક અહેવાલોમાં જણાવાયું છે કે મોજતબા ઘાયલ છે, પરંતુ હજુ પણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન, રુબિયોએ હવે પુષ્ટિ આપી છે કે ઈરાની સર્વોચ્ચ નેતા જીવિત છે.
પોતાના નિવેદનમાં, માર્કો રુબિયોએ યુએસ કાયદા નિર્માતાઓને જણાવ્યું હતું કે એવા ઘણા સંકેતો છે કે મોજતબા જીવિત છે. તેમણે કહ્યું કે, અમારી પાસે એવા સંકેતો છે કે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા મોજતબા ખામેની જીવિત છે અને દેશના વ્યૂહાત્મક નિર્ણયોમાં વધુને વધુ સક્રિય રીતે ભાગ લઈ રહ્યા છે.
શું ઈરાન સાથે કોઈ સોદો હજુ પણ શક્ય છે?
માર્કો રુબિયોએ ઈરાન ડીલ અંગે અપડેટ પણ આપ્યું અને જણાવ્યું કે અમેરિકા ઈરાન સાથે ડીલ કરવા માટે તૈયાર છે. તેમણે કહ્યું કે આ કરાર આજે, કાલે અથવા આવતા અઠવાડિયે થઈ શકે છે, પરંતુ તેહરાને કેટલીક શરતો સાથે સંમત થવું પડશે. આ શરતોમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવાનો સમાવેશ થાય છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ઈરાને તેમાંથી પસાર થતા જહાજો પર હુમલા બંધ કરવા જોઈએ. ઈરાને તેના પરમાણુ કાર્યક્રમને સંપૂર્ણપણે મર્યાદિત કરવો જોઈએ અને યુરેનિયમ સંવર્ધન બંધ કરવું જોઈએ. રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે જો ઈરાન આ શરતો પૂર્ણ કરશે તો જ તેને આર્થિક પ્રતિબંધોમાંથી રાહત મળશે.
તણાવ ફરી વધશે
આ દરમિયાન, બુધવારે સવારે ગલ્ફમાં તણાવ ફરી વધ્યો. ઈરાને બુધવારે વહેલી સવારે કુવૈત, ઈરાક, બહેરીન અને એર્બિલમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ પર હુમલો કર્યો. IRGCએ હુમલાઓની જવાબદારી સ્વીકારી. IRGCની એરોસ્પેસ ફોર્સે એક નિવેદન બહાર પાડીને જણાવ્યું હતું કે તેણે કુવૈતમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ પર ખૂબ જ સચોટ મિસાઈલ હુમલા કર્યા. ઈરાને દાવો કર્યો હતો કે આ હુમલાઓ ઈરાનના કેશમ ટાપુ પર યુએસ હુમલાનો જવાબ હતો.