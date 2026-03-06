Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઈરાન જંગમાં હવે રશિયાની સીધી એન્ટ્રી! ડ્રોન અને બેલેસ્ટિક મિસાઈલો એમ જ કઈ નથી કરી રહ્યા અમેરિકી બેઝને ટાર્ગેટ

ઈરાન જંગમાં હવે રશિયાની સીધી એન્ટ્રી! ડ્રોન અને બેલેસ્ટિક મિસાઈલો એમ જ કઈ નથી કરી રહ્યા અમેરિકી બેઝને ટાર્ગેટ

Iran war:ઈરાન પર ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાએ શરૂ કરેલા યુદ્ધનો આજે સાતમો દિવસ છે. આ વચ્ચે અમેરિકન રક્ષામંત્રાલય અને ખૂફિયા એજન્સીઓએ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને એવી વિગતો આપી છે કે ટ્રમ્પ ધૂઆપૂઆં થઈ ગયા છે. ઈરાન પર જીતના દાવા કરતાં ટ્રમ્પને એવી તો શું ખબર પડી છે કે આખી ગેમ બદલાઈ શકે છે. તો જાણી લો શું છે આ વિગતો......

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 06, 2026, 09:17 PM IST
  • ઈરાન જે રીતે હુમલાઓનો જડબાતોડ જવાબ આપી રહ્યું છે તેનાથી સન્નાટો છવાયો છે. 
  • શું મિડલ ઈસ્ટમાં રશિયા ઈરાનને મદદ કરી રહ્યું છે?
  • અમેરિકાના સૈન્ય બેઝ વિશે રશિયા માહિતી આપતું હોવાનો દાવો થઈ રહ્યો છે.
     

Trending Photos

ઈરાન જંગમાં હવે રશિયાની સીધી એન્ટ્રી! ડ્રોન અને બેલેસ્ટિક મિસાઈલો એમ જ કઈ નથી કરી રહ્યા અમેરિકી બેઝને ટાર્ગેટ

US-Israel attack on Iran: મિડલ ઈસ્ટમાં સ્થિતિ એવા તબક્કા પર પહોંચી ગઈ છે કે યુદ્ધ અટકવાનું નામ લઈ રહ્યું નથી. 1500થી વધારે ઈરાનીઓના મોત ઠઈ ચૂક્યા છે.  ઈરાન અને ઈઝરાયેલ સામ સામે હુમલાઓ કરી રહ્યાં છે. ઈરાને તો અમેરિકન સહયોગીને પણ છોડ્યા નથી. મિડલ ઈસ્ટના દેશોની સીમાઓ ધૂમાડાઓછી ઘેરાયેલી છે.. ઈરાન વળતા પ્રહારના ભાગરૂપે કોઈને છોડવાના મૂડમાં નથી. તે સતત ડ્રોન અને બેલેસ્ટિક મિસાઈલો છોડી રહ્યું છે.

અમેરિકા ભલે ના પાડતું પણ ઈરાને અમેરિકાને પણ મોટાપાયે નુક્સાન પહોંચાડ્યું છે. વોર અને પ્રોપેગેન્ડાને લઈને બંને તરફ દાવાઓ વચ્ચે અમેરિકાને એવી ખબર પડી છે કે ઈરાન આ જંગમાં એટલા માટે ટકી રહ્યું છે કે એમનો પારંપરિક શત્રુ દેશ રશિયા તહેરાનને સપોર્ટ કરી રહ્યો છે. આ ખુલાસાએ ટ્રમ્પના હોંશ ઉડાવી દીધા છે. શું ખરેખર ઈરાન સામેના યુદ્ધમાં રશિયાની ઈન ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. આ અટકળોનું શું છે કારણ એ હવે જાણીએ ....

Add Zee News as a Preferred Source

જંગના મેદાનમાંથી આવેલા આ સમાચારે રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને માય ડિયર ફ્રેન્ડ કહીને બોલાવનાર અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ચહેરાના રંગ ઉડી ગયા છે. વાત એવી છે કે અમેરિકાની ખૂફિયા એજન્સીઓને એવા સમાચાર મળ્યા છે કે મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાનને રશિયા મદદ કરી રહ્યું છે. રશિયા એ વિગતો આપી રહ્યું છે કે અમેરિકાના ઠેકાણા ક્યાં ક્યાં છે. એટલે અમેરિકાનો પારંપરિક પ્રતિસ્પર્ધી અપ્રત્યક્ષરૂપથી આ યુદ્ધમાં સામેલ થઈ ગયો છે. 

ઈરાનની જંગમાં રશિયાની એન્ટ્રી
અમેરિકાના અધિકારીઓએ દાવો કર્યો છે કે રશિયા પોતાના સેટેલાઈટસની મદદથી અમેરિકી એક્શન પહેલાં જ તમામ હુમલાઓ અંગે એડવાન્સમાં ઈરાનને જાણ કરી રહ્યું છે. મામલાની સંવેદનશીલતાને કારણે નામ ન જણાવનાર અમેરિકાના 3 અધિકારીઓએ દાવો કર્યો છે કે શનિવારે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ રશિયા ઈરાનને અમેરિકાના યુદ્ધપોત, વિમાનો અંગેની વિગતો આપી રહ્યું છે. એનાથી સંકેત મળે છે કે રશિયા ભલે પોતાના ઘાતક હથિયારો આપી રહ્યું નથી પણ જાસૂસી કરી ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાને નુક્સાન પહોંચાડી રહ્યું છે. 

રશિયાએ ચૂપકીદી સાધી લીધી
વોશિંગ્ટન સ્થિત રશિયાના દૂતાવાસને આ મામલે સમાચાર પૂછાયા તો રશિયાના અધિકારીઓએ આ બાબતનો કોઈ જવાબ આપ્યો નહોતો. મોસ્કોએ આ બાબતથી હાથ ખંખેરી લઈને કહ્યું કે તે બહુ જ જલદી આ યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે આહવાન કરી રહ્યું છે. આ યુદ્ધ એ ઈરાન પર લદાયું છે. જોકે, અધિકારીઓનું એવું માનવું છે કે જે પ્રકારે ઈરાન સટીક હુમલાઓ કરી રહ્યું છે એ જોતાં એવું લાગી રહ્યું છે કે ઈરાનને કોઈ દેશ સપોર્ટ કરી રહ્યો છે. 

તમે જાણો જ છો કે, કોરિયા, રશિયા અને ચીન પહેલાંથી ઈરાન પર હુમલાઓ અંગે નિંદા કરી ચૂક્યા છે. કહેવાય છે કે દુશ્મન નો દુશ્મન દોસ્ત એ નાતે રશિયા મદદ કરી રહ્યું છે. ઓપરેશન સિંદૂર સમયે પણ સેટેલાઈટ્સના આધારે ભારતીય સેનાની મૂવમેન્ટની વિગતો ચીન રિયલ ટાઈમ પાકિસ્તાનને આપી રહ્યું હતું. એવામાં સંભવ છે કે રશિયા પોતાના પારંપરિક દુશ્મન સામે બદલો લેવા માટે યુક્રેન યુદ્ધનો બદલો લઈ રહ્યું હોય.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Iran-Israel Wariranisraelbenjamin netanyahuRussiadonald trumpVladimir Putin

Trending news