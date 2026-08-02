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શું કંઈ મોટું થવાનું છે? અમેરિકાએ 10 દેશોમાં જાહેર કર્યું હાઈ એલર્ટ, નાગરિકોને ઝડપથી બહાર નીકળવાનું કહ્યું


America High Alert: મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધના વધતા ખતરાની વચ્ચે, અમેરિકાએ 10 દેશોમાં રહેતા તેના નાગરિકોને સતર્ક રહેવા અને જરૂર પડ્યે સ્થળાંતર કરવાની સલાહ આપી છે. આ દરમિયાન, ઈરાને પણ સંભવિત યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલાઓના જવાબમાં વ્યાપક લશ્કરી કાર્યવાહી માટે તૈયાર રહેવાનો દાવો કર્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 02, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:25 PM IST
શું કંઈ મોટું થવાનું છે? અમેરિકાએ 10 દેશોમાં જાહેર કર્યું હાઈ એલર્ટ, નાગરિકોને ઝડપથી બહાર નીકળવાનું કહ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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