/શું કંઈ મોટું થવાનું છે? અમેરિકાએ 10 દેશોમાં જાહેર કર્યું હાઈ એલર્ટ, નાગરિકોને ઝડપથી બહાર નીકળવાનું કહ્યું

America High Alert: થોડા સમય માટે શાંતિ રહ્યા બાદ, યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે હવાઈ હુમલા ફરી શરૂ થયા છે. આ દરમિયાન, યમનના હુતી બળવાખોરોના સક્રિય થવાથી લાલ સમુદ્રના ક્ષેત્રમાં તણાવ ફરી શરૂ થયો છે. મધ્ય પૂર્વમાં અમેરિકા, ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે વધી રહેલા તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને, અમેરિકાએ તેના નાગરિકો માટે એક નવી સુરક્ષા સલાહ જારી કરી છે. પ્રદેશના 10 દેશોમાં રહેતા યુએસ દૂતાવાસોએ નાગરિકોને પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવા અને જરૂર પડ્યે તાત્કાલિક સ્થળાંતર કરવા માટે તૈયાર રહેવા વિનંતી કરી છે.
યુએસ નાગરિકોને સતર્ક રહેવા સલાહ આપી
યુએસ દૂતાવાસોએ ઇઝરાયલ, જોર્ડન, ઇરાક, ઇજિપ્ત, બહેરીન, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ), કતાર, સાઉદી અરેબિયા, કુવૈત, લેબનોન અને ઓમાન સહિત અનેક દેશોમાં રહેતા યુએસ નાગરિકોને સતર્ક રહેવા સલાહ આપી છે. દૂતાવાસોએ જણાવ્યું હતું કે પ્રદેશમાં સુરક્ષા પરિસ્થિતિ અત્યંત જટિલ છે અને કોઈપણ સમયે તણાવ વધી શકે છે. તેથી, નાગરિકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ સ્થળાંતર કરવાનું વિચારે અથવા જો જરૂરી હોય તો તાત્કાલિક સ્થળાંતર કરવા માટે તૈયાર રહે.
મુસાફરી ચેતવણીઓ
યુએસએ તેના નાગરિકોને હાલ પૂરતું મધ્ય પૂર્વમાં મુસાફરી કરવાનું કે ત્યાંથી પસાર થવાનું ટાળવાની સલાહ પણ આપી છે. તેમને ફ્લાઇટ રદ કરવા, એરસ્પેસ બંધ કરવા અને મુસાફરીમાં વિક્ષેપો માટે તૈયાર રહેવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે.
The U.S.A. is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran, at levels of Military Terror, Strength, and Power not seen since World War II. Despite this, we have just been asked by Iran, and other Middle Eastern Countries, to hold off any attack in that… pic.twitter.com/dhKhehvqgH
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 2, 2026
આ દરમિયાન, ઈરાનની તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સીએ દાવો કર્યો છે કે ઈરાને સંભવિત યુએસ અથવા ઇઝરાયલી હુમલાઓનો જવાબ આપવા માટે વ્યાપક લશ્કરી યોજનાઓ વિકસાવી છે. અહેવાલ મુજબ, જો ઈરાન પર હુમલો કરવામાં આવે છે, તો તે મધ્ય પૂર્વમાં મહત્વપૂર્ણ ઇઝરાયલી માળખાગત સુવિધાઓ અને યુએસ ઉર્જા સ્થાપનોને નિશાન બનાવી શકે છે.