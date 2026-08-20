Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /પાકિસ્તાનમાં ભારતીય દૂતાવાસ પાસેથી થાંભલા હટાવ્યા તો ભારતે પણ કરી નાખી બુલડોઝર કાર્યવાહી

પાકિસ્તાનમાં ભારતીય દૂતાવાસ પાસેથી થાંભલા હટાવ્યા તો ભારતે પણ કરી નાખી બુલડોઝર કાર્યવાહી

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આમ પણ તણાવપૂર્ણ સંબંધ છે અને આ બધા વચ્ચે પાકિસ્તાને કઈક એવું કરી નાખ્યું કે ભારતે પણ પછી તો જેવા સાથે  તેવા જેવો જવાબ આપી દીધો. નવી દિલ્હીમાં પાકિસ્તાન હાઈ કમિશનની બહાર બુલડોઝર ફરી વળ્યું. અત્રે જણાવવાનું કે આ જે બુલડોઝર કાર્યવાહી થઈ તે પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદમાં ભારતીય હાઈ કમિશનની બહાર પાર્કિંગ પોલ હટાવવાની કાર્યવાહી બાદ હાથ ધરાયેલી છે. જાણો સમગ્ર મામલાની વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 20, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:53 PM IST
પાકિસ્તાનમાં ભારતીય દૂતાવાસ પાસેથી થાંભલા હટાવ્યા તો ભારતે પણ કરી નાખી બુલડોઝર કાર્યવાહી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Recipe: લસણિયા રીંગણાનું મસાલેદાર શાક, ચટપટું અને લસણના સ્વાદથી ભરપૂર કાઠિયાવાડી શાક
2
3
4
5